Chystá se rozsáhlá modernizace onkologického pracoviště v jihlavské nemocnici

Chystá se rozsáhlá modernizace onkologického pracoviště v jihlavské nemocniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chystá se rozsáhlá modernizace onkologického pracoviště v jihlavské nemocniciZdroj: Nemocnice Jihlava (vizualizace)
Článek byl publikován 11.11.2026 14:31
Krajští záchranáři na Vysočině v sanitkách testují nové přístroje, které by mohly nahradit vybavení Tempus,...
Jihlavští policisté aktuálně prověřují trestný čin poškození cizí věci, ke kterému došlo ve středu 28....
V Jihlavě příští rok na jaře začne demolice Znojemského mostu, který následně dělníci postaví celý nový. S...
V zimě a tmě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému u Kamene na Pelhřimovsku, nehoda autobusu...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →