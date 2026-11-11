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Chystá se rozsáhlá modernizace onkologického pracoviště v jihlavské nemocnici

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Nemocnice Jihlava má hotovo projektovou dokumentaci pro nové ozařovny, které jsou důležitou součástí plánovaného rozvoje Komplexního onkologického centra. Zároveň pokračuje příprava výstavby nového třípodlažního pavilonu klinické onkologie, celkové náklady se odhadují na 300 milionů.
Chystá se rozsáhlá modernizace onkologického pracoviště v jihlavské nemocnici

Chystá se rozsáhlá modernizace onkologického pracoviště v jihlavské nemocnici

Zdroj: Nemocnice Jihlava (vizualizace)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 14:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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