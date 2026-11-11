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Miliony do nemocnice v Novém Bydžově. Kraj slibuje špičkovou rehabilitaci

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Dennívýzva
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Ještě nedávno panovaly obavy, že nemocnice v Novém Bydžově postupně omezí svůj provoz. Teď ale Královéhradecký kraj přichází s jinou vizí. Chce z ní vybudovat špičkové rehabilitační centrum, investovat miliony do modernizace a zachovat důležité zdravotnické služby pro místní obyvatele.
Miliony do nemocnice v Novém Bydžově. Kraj slibuje špičkovou rehabilitaci

Miliony do nemocnice v Novém Bydžově. Kraj slibuje špičkovou rehabilitaci

Zdroj: Pixabay/anna3416
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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