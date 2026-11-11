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Válčila jako lékařka, skončila v zajetí a získala Medaili cti. O půl století později jí ji armáda odebrala

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Mary Edwards Walkerová odmítala pravidla, podle kterých se žena nemohla stát plnohodnotnou lékařkou v armádě. Za občanské války ošetřovala raněné, riskovala život a strávila měsíce v zajetí. Prezident ji ocenil Medailí cti, ale v roce 1917 stát rozhodl, že na ni neměla nárok. Ona si ji přesto dál připínala na oblečení.
Válčila jako lékařka, skončila v zajetí a získala Medaili cti. O půl století později jí ji armáda odebrala

Válčila jako lékařka, skončila v zajetí a získala Medaili cti. O půl století později jí ji armáda odebrala

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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