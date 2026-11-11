Usyk chce shodit až 14 kilo a vrátit se do křížové váhy. Promotér Warren ho varoval a prozradil, co ho může zastavit

Oleksandr Usyk v těžké váze přemožitele nenašel. Dvakrát porazil Tysona Furyho, byl nesporným šampionem křížové i těžké váhy a pás mu nikdo nesebral v ringu. A teď mluví člověk z jeho vlastního tábora o tom, že by se mohl vrátit o kategorii níž, tam, kde kdysi začínal. Zní to jako sentimentální návrat domů. Jenže mezi oběma divizemi stojí váha, která neodpouští. Redakce MMAmag proto sáhla po posledním oficiálním vážení, které zveřejnila boxerská organizace WBC, a rozdíl si spočítala sama.
Větu o návratu dolů nepustil fanoušek, ale člověk z Usykova týmu
Serhii Lapin, šéf Usykovy promotérské společnosti Ready To Fight, řekl 31. října 2026 pro Sky Sports: „Usyk už vyčistil těžkou váhu. Teď zvažuje návrat do křížové váhy, své přirozené kategorie, aby znovu psal historii. Miluje výzvy a tohle by mohla být další, kterou by chtěl přijmout.“ Není to oznámený zápas. Je to úvaha člověka, který Usyka zastupuje.
Usyk je 39letý ukrajinský boxer s bilancí 25-0-0 a 16 knockouty, v těžké váze boxuje od roku 2019 a předtím vládl křížové váze, tedy kategorii do 90,7 kg. Jako cíl pro případný návrat dolů jmenovalo Sky Sports Davida Benavideze, o deset dní později přibylo jméno Jai Opetaia.
Kolik kilo by to ve skutečnosti bylo, se dá spočítat z posledního oficiálního vážení. Výsledek je vyšší, než se zatím psalo.
Čísla z váhy vypadají jinak než čísla z titulků
Poslední oficiálně doložená Usykova váha pochází z vážení před zápasem s Ricem Verhoevenem 22. května 2026 a má hodnotu 105,8 kg. Limit křížové váhy je podle oficiální stupnice WBC 90,719 kg. Rozdíl dělá 15,1 kg.
|Veličina
|Hodnota
|Zdroj a datum
|Poslední doložená váha Usyka
|105,8 kg
|WBC, vážení 22. 5. 2026
|Limit křížové váhy
|90,719 kg
|WBC Male Weight Scale
|Rozdíl
|15,1 kg
|výpočet redakce MMAmag
Číslo, které kolovalo médii, je nižší. Sky Sports píše o 20 až 30 librách, tedy zhruba o 9 až 14 kg. Jde o jinou výchozí hodnotu: rozmezí vychází z odhadu, zdejší výpočet z poslední oficiálně doložené váhy.
Právě na tohle číslo míří Furyho promotér, když říká, že Usyka může od shazování odvrátit jediná nabídka.
Furyho promotér má pro Usyka připravenou nabídku, která váhu neřeší
Frank Warren, britský promotér Tysona Furyho, odpověděl 10. listopadu 2026 pro Sky Sports na otázku, jestli by Usyka mohla udržet v těžké váze vyhlídka třetího zápasu s Furym, stručně: „Myslel bych si, že ano.“ Záznam rozhovoru, který Sky Sports Boxing zveřejnilo téhož dne, dohledala redakce MMAmag i s časovými značkami u pasáže o přesunu dolů; doslovné citace pocházejí z textového článku stanice.
K samotnému shazování byl Warren otevřenější. „To mě hodně překvapuje. S přibývajícím věkem je také velmi těžké shazovat váhu,“ řekl. A hned vedle rozprostřel menu, které žádnou redukci nevyžaduje: „On s Hrgovićem, spousta zápasů; on s Mosesem, pokud se Moses vrátí. Dají se tam udělat fantastické zápasy. On s Tysonem, pokud Tyson projde.“ Tedy pokud Fury 11. prosince 2026 na Principality Stadium v Cardiffu porazí Anthonyho Joshuu.
Stojí za to postavit vedle sebe dvě data. Ve starším článku Sky Sports z 18. ledna 2025, do kterého redakce MMAmag nahlédla, tentýž Warren o návratu do křížové váhy prohlásil: „Nevrátí se. Podívejte se, jak je velký, to je nemožné.“ Tehdy to byla hotová věc, teď je to varování i nabídka v jedné větě. Proč zrovna trilogie, se vysvětluje snadno: Usyk Furyho porazil 17. května 2024 rozděleným rozhodnutím a 21. prosince 2024 jednomyslně.
Zbývá otázka, co z toho všeho je vlastně podepsané.
Zatím existuje jen jeden termín a spousta možností
ANALÝZA Potvrzený je jediný zápas: Fury proti Joshuovi 11. prosince 2026 v Cardiffu, podle Netflixu s celosvětovým přenosem. Usykův návrat do křížové váhy oznámen není. Třetí souboj s Furym také ne. Na stránce novinek promotérské společnosti Queensberry redakce MMAmag k 11. listopadu 2026 žádné takové oznámení nedohledala.
Warren přitom není nestranný rádce. Prodává budoucnost, kterou zatím nemá, a jeho věta o Usykovi je zároveň reklamou na prosincový večer. Bez Furyho výhry nad Joshuou se celá konstrukce sype.
Usyk nemusí rozhodnout nic dřív než po 11. prosinci. Na jedné straně stojí 15,1 kilogramu, které by musel nechat na váze. Na druhé telefonát, který zatím nikdo nevytočil a po kterém by nemusel shodit ani deko.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Patnáct kilo dolů, nebo potřetí Fury. Usyk stojí před volbou
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka