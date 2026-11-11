Ankalaev si stěžuje na polotěžkou váhu a nešetřil soupeře. Costa chce deset milionů, Rountree není připravený

Chodba polotěžké váhy vypadá v Ankalaevově podání jako patro samých zamčených dveří. Za jedněmi Khalil Rountree, který podle něj není připravený. Za druhými Dominick Reyes, jenž má podle Ankalaeva po říjnovém zápase zranění. Za třetími Paulo Costa a částka s velkým počtem nul. A když Rus vyjmenuje všechny důvody, otočí se a zkusí kliku o patro výš. Redakce MMAmag se podívala, jestli za ní vůbec někdo stojí.
Tři jména, která Ankalaeva nechala stát u prázdné klece
Magomed Ankalaev, 34letý ruský bojovník v polotěžké váze (do 93 kg), bývalý šampion UFC, americké organizace pořádající turnaje po celém světě, má bilanci 21-2-1 a jeden zápas bez výsledku. Ve znění příspěvku, které z jeho účtu @AnkalaevM 9. listopadu 2026 přenesl Sherdog, redakce MMAmag dohledala tři jména a tři důvody.
„Vypadá to, že nikdo z první pětky polotěžké váhy nechce bojovat. Každý má nějaký důvod. Khalil Rountree není připravený, Reyes právě zápasil a je zraněný. Costa chce 10 milionů dolarů. Co takhle těžká váha? Je tam někdo připravený bojovat? Pojďme na to v lednu,“ napsal Ankalaev.
Všechny tři důvody jsou jeho tvrzení, ne potvrzené fakty. Doložené je jen to, že Reyes zápasil 24. října 2026 na turnaji UFC 333, kde porazil Azamata Murzakanova knockoutem v 1. kole. U jednoho jména ale Ankalaev uvedl konkrétní číslo. A totéž jméno řešil už v září, tehdy úplně jinak.
Deset milionů, které zatím nikdo neslyšel od samotného Costy
Paulo Costa, 35letý brazilský bojovník v polotěžké váze s bilancí 16-4, je podle Ankalaeva k mání za zhruba 217 milionů Kč (10 milionů dolarů). Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě znění, která Sherdog z Ankalaevova účtu přenesl, a rozdíl je znát: 21. září 2026 Costovi zápas sám nabízel.
„Když mě porazíš, staneš se volným bojovníkem a vyděláš miliony. Když tě porazím já, všichni to ode mě stejně čekali. Nemáš co ztratit. Jsem tvoje karta ven z vězení. Pojďme bojovat,“ psal tehdy.
Mezi zářijovým a listopadovým příspěvkem se z nabídky stala překážka. Costa sám žádnou částku veřejně nevyčíslil; sekundárně přenesené výroky z podzimu 2026 se týkaly kompenzace za pětikolový zápas, ne deseti milionů. Zatímco se řeší cizí honoráře, Ankalaevovi běží vlastní počítadlo. A jde do stovek dní.
Kolik dní už Ankalaev sedí mimo klec
Naposledy nastoupil 25. července 2026 v Abú Zabí, kde podle oficiálních bodovacích lístků porazil Bogdana Guskova technickým knockoutem v 5. kole v čase 2:41. Z oficiálního vážení, které UFC zveřejnilo 24. července 2026, redakce MMAmag vyčetla u Ankalaeva 93,2 kg (205,5 libry). Žádný fyzický krok do těžké váhy tedy zatím neudělal.
|Mezník
|Datum
|Dní od posledního zápasu
|Výhra nad Guskovem
|25. 7. 2026
|0
|Stav k 11. 11. 2026
|11. 11. 2026
|109
|Začátek ledna 2027
|1. 1. 2027
|160
Od turnaje do 11. listopadu 2026 tedy uplynulo 109 dní, do ledna by jich bylo 160. Lednový termín v kalendáři UFC existuje, jenže u hlavního zápasu jsou k 11. listopadu 2026 dvě položky TBD. Zkratka znamená, že jméno bude upřesněno. Ankalaevovo jméno tam není.
Procházka letí do Dauhá a divize se mu mění pod rukama
ANALÝZA V oficiálním rankingu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla 11. listopadu 2026, drží pás polotěžké váhy Carlos Ulberg, první příčku Ankalaev a druhou Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze s bilancí 32-6-1. Ten nastoupí 21. listopadu 2026 v Dauhá v pětikolovém hlavním zápase proti neporaženému Novozélanďanovi Navajovi Stirlingovi s bilancí 11-0.
Ulberg podle sekundárně přeneseného vyjádření z července 2026 mluvil o návratu na začátku roku 2027. Oficiální oznámení obhajoby ale chybí, a právě tohle prázdné místo v kalendáři vysvětluje Ankalaevovu nervozitu líp než tři jména z jeho příspěvku. Veřejná výzva do vyšší kategorie je v MMA stejně často sportovní plán jako páka na vyjednávání.
Pokud Ankalaev v lednu skutečně nastoupí o patro výš, uvolní se místo, o které hraje i vítěz zápasu v Dauhá. Zatím ale udělal jediné: napsal příspěvek. A dokud UFC nepotvrdí soupeře, vedou ty jediné dveře, které se mu v polotěžké váze otevřely, do úplně prázdné chodby.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková