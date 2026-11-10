Listopadová sklizeň křenu začíná. Jak poznat kvalitní kus

Křen se řadí mezi velmi oblíbenou zeleninu. Prakticky se jedná o plevel, takže vyroste bez větších problémů v každé zahradě. My jsme si křen odkopli u pole, vysadili na místo vzadu v zahradě u plotu a daří se mu skvěle. Nyní, skoro v polovině listopadu, přichází čas sklizně křenu. Podle čeho poznáte, že už byste ho měli vyrýt a jak se pozná kvalitní křen při nákupu? To vše a mnohem více vám prozradíme v následujících řádcích.
Správné načasování sklizně křenu je důležité
Nepochybně. Speciálně u křenu se vyplatí počkat do doby, kdy mu zhnědnou listy. V tomto momentu jde veškeré energie tam, kde ji potřebujeme, tedy do kořenů. Tradičně se vyrývá ze země právě v listopadu.Často v době, kdy přicházejí první mrazíky. U křenu se ale skutečně se sklizní vyplatí vyčkat.
Jak řešit sklizeň křenu
Poměrně jednoduše. Vyplatí se ho vyrýt ven ze země i s bočnímu výhony. Ty se pak použijí k následné jarní výsadbě křenu. Uskladnění křenu může být různé. Vynikající volbou je jeho uchování ve sklepě v bedně s pískem, jejíž spodní část navlhčíme. Tady vydrží velmi dlouho. Jinak ale není problém čerstvě sklizený křen nastrouhat a vložit do mrazáku v igelitových pytlících. Tento typ uskladnění je jednodušší.
Tip: Křen a jablka. Skvělá kombinace se vyplatí.
Český křen: Foto se svolením FTV Prima
Nakupujete křen? Vsaďte na jistotu
Nelepší je samozřejmě křen přímo z farmy. Ty ho nyní sklízí. Možná budete mít štěstí a koupíte levněji nestandardní kořeny, které do obchodů z farmy nesmí. Jsou tradičně na zpracování. Supermarkety berou jen souměrné správně rostlé kořeny dané délky a průměru. Na trhu se nachází křen i z jiných zemí, například z Maďarska. Vyplatí se pochopitelně vsadit na ten náš český, protože je kvalitnější a silnější. A cena křenu? Nijak se nezdražovalo. Za kilogram křenu dáte tradičně u farmářů okolo 130 korun.
Zdroje info: Autor, Meta, FTV Prima
Křen po sklizni: Náhledové foto Anna reg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kren_Verkauf.jpg
Křen na zahradě: Fotogalerie Radek Štěpán
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