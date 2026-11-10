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Listopadová sklizeň křenu začíná. Jak poznat kvalitní kus

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Křen se řadí mezi velmi oblíbenou zeleninu. Prakticky se jedná o plevel, takže vyroste bez větších problémů v každé zahradě. My jsme si křen odkopli u pole, vysadili na místo vzadu v zahradě u plotu a daří se mu skvěle. Nyní, skoro v polovině listopadu, přichází čas sklizně křenu. Podle čeho poznáte, že už byste ho měli vyrýt a jak se pozná kvalitní křen při nákupu? To vše a mnohem více vám prozradíme v následujících řádcích.
křen

křen

Zdroj: Anna reg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kren_Verkauf.jpg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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