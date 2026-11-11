Tradice moderně i jídlo známých šéfkuchařů: 10 tipů na pražské restaurace, kam můžete vyrazit, pokud jste zatím nestihli svatomartinské menu

Proč se na Martina jí husa
Den svatého Martina každoročně připadá na 11. listopadu. Husa se stala jeho symbolem díky legendě, že se Martin před svým zvolením biskupem ukryl do husince, kde ho husy svým kejháním prozradily. K tomu se přidal i zemědělský kalendář, protože na polích se v tomto období skončilo, dokončoval se i rok na vsi a bylo za co poděkovat. Dnes jsou dny okolo Dne svatého Martina hlavně příležitostí sednout si k dobrému jídlu a otevřít první mladé víno.
Kam v Praze na svatomartinské menu U Matěje Kotrby: Tradiční husa s moderním rukopisem
Restaurace U Matěje Kotrby sází na českou kuchyni v moderním podání. Letošní svatomartinskou nabídku připravil šéfkuchař Marek Šáda, který zkušenosti sbíral mimo jiné v restauracích La Degustation Bohême Bourgeoise, Mlýnec nebo V Zátiší. V jeho pojetí zůstávají známé podzimní chutě, doplňují je ale méně obvyklé suroviny a kombinace.
Na úvod si můžete objednat husí kaldoun se sezonní zeleninou a libečkovým olejem za 175 Kč. Hlavním chodem je konfitované husí stehno s dušeným červeným a špičatým zelím, bramborovými šiškami a karlovarským knedlíkem za 683 Kč. Sladkou tečku obstará perníková žemlovka s hruškami a pěnou z černého piva za 125 Kč. K dispozici je také bílé nebo červené svatomartinské víno, přičemž sklenka stojí 95 Kč.
Jednotlivé chody si můžete objednat i samostatně, a to od 6. do 15. listopadu 2026.
Adresa: Křemencova 1738/17, Praha 1 Web: umatejekotrby.cz Restaurace 420: Svatomartinské hody na Staroměstském náměstí
Restaurace 420 šéfkuchaře Radka Kašpárka láká na svatomartinské menu přímo na Staroměstském náměstí. Nabídka je postavená na třech chodech a kombinuje tradiční husí speciality s výraznějšími chuťovými doplňky.
Začít můžete husím kaldounem s játrovými knedlíčky, flíčky a kořenovou zeleninou za 250 Kč. Následuje konfitované husí stehno s bílým a červeným zelím, špekovým knedlíkem, lokšemi a husí šťávou za 590 Kč. Závěr patří švestkovému knedlíku s krémem ze zakysané smetany, mákem, portským vínem a oříškovým máslem za 220 Kč.
Celé tříchodové menu vyjde na 990 Kč, jednotlivé pokrmy si ale můžete objednat také samostatně. Nabídka je k dispozici od 6. do 11. listopadu 2026.
Adresa: Staroměstské náměstí 480/24, Praha 1 Web: 420restaurant.cz Next Door by Imperial: Husa podle Zdeňka Pohlreicha
Na svatomartinské menu zve také restaurace Next Door by Imperial, která patří do gastronomické skupiny šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Zdejší nabídka potěší především ty, kteří dávají přednost klasickému pojetí husích hodů.
Nejprve si můžete dát husí kaldoun se zeleninou a nudlemi za 177 Kč. Hlavním lákadlem je pečená dithmarská husa podávaná se zelím a houskovými knedlíky za 855 Kč. K jednotlivým chodům restaurace doporučuje také vhodné vinné párování.
Svatomartinské speciality jsou v nabídce od 7. do 15. listopadu 2026. Pokud chcete vyrazit na husu do centra Prahy, jde o jednu z možností, kterou stojí za to zvážit.
Adresa: Zlatnická 3, Praha 1 Web: next-door.cz
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NEZAPOMEŇTE SI LETOS VYCHUTNAT SVATOMARTINSKÉ MENU SE VŠÍM VŠUDY Foto: Marian Vejcik via Depositphotos Červený Jelen: Od husí paštiky až po sladkou tečku
Restaurace Červený Jelen v centru Prahy připravila menu, které myslí na všechny části svatomartinské hostiny. Nechybí předkrm, polévka, hlavní chod ani dezert, takže si můžete dopřát kompletní podzimní menu.
Začít lze husí paštikou za 195 Kč nebo kaldounem s nudlemi za 140 Kč. Hlavním chodem je konfitované husí stehno za 695 Kč. Na závěr přijdou nadýchané buchtičky s husím sádlem a povidly za 175 Kč.
Svatomartinské menu bude restaurace podávat od 11. do 15. listopadu 2026, případně do vyprodání zásob. Podnik doporučuje rezervovat si místo předem prostřednictvím online rezervačního formuláře.
Adresa: Hybernská 5, Praha 1 Web: cervenyjelen.cz V Zátiší: Svatomartinská klasika s neobvyklými přílohami
Restaurace V Zátiší pojala letošní svatomartinské menu o něco kreativněji. Tradiční husí maso doplňuje fermentované červené zelí, bramborové noky a rybíz, díky čemuž se klasická kombinace chutí dočkala modernějšího zpracování.
Tříchodové menu začíná husím kaldounem s raviolami, husími srdíčky a libečkem za 255 Kč. Hlavním chodem je husa s fermentovaným červeným zelím, bramborovými noky a rybízem za 785 Kč. Sladkou tečku představuje jablečný štrúdl za 185 Kč.
Nabídka je součástí à la carte menu od 6. do 15. listopadu 2026. Při rezervaci je potřeba uvést heslo HUSA do poznámky. Svatomartinské menu je určené pro rezervace do deseti osob.
Adresa: Liliová 1, Praha 1 Web: vzatisi.cz U Matěje: Na husu od Jana Punčocháře
Na svatomartinské hody se chystá také restaurace U Matěje známého šéfkuchaře Jana Punčocháře v pražských Dejvicích. Podnik avizuje, že letos připraví celkem 1 200 porcí husy, takže by si na své měli přijít i ti, kteří si chtějí dopřát tradiční listopadovou specialitu ve vyhlášené restauraci.
Hodování zde začne 10. listopadu 2026. Podrobnosti letošního menu, včetně konkrétních pokrmů a cen, má restaurace zveřejnit právě v tento den. Pokud plánujete návštěvu, vyplatí se sledovat aktuální nabídku a s rezervací příliš neotálet.
Adresa: U Matěje 1, Praha 6 Web: umateje1.cz Za větrem: Husí hody u Michelského lesa
Pokud se vám nechce za svatomartinskou husou do centra Prahy, můžete zamířit do restaurace Za větrem. Ta připravila tradiční nabídku, ve které nechybí kaldoun, paštika, konfitované stehno ani sladká tečka.
Husí kaldoun se širokými nudlemi stojí 95 Kč, domácí husí paštika s brusinkami, sekanými mandlemi a horským chlebem 169 Kč. Hlavním chodem je konfitované husí stehno s variací karlovarského a bramborového knedlíku a červeným i bílým karamelizovaným zelím za 595 Kč. Na závěr si můžete dát domácí lívance se zakysanou smetanou, vanilkou, limetkou a čerstvým ovocem za 145 Kč.
Svatomartinské hody začnou 11. listopadu 2026 a potrvají do vyprodání zásob. Pozor si ale dejte na to, že restaurace požaduje rezervaci předem, a to včetně přesného počtu hostů a objednaných hus.
Adresa: U Michelského lesa 1157, Praha 4 Web: restaurantzavetrem.cz
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: DEN SVATÉHO MARTINA SE SLAVÍ V RŮZNÝCH ZEMÍCH EVROPY, TRADICE SE ALE LIŠÍ Foto: Pexels Rodr: Pečená husa s jablky a sušenými švestkami
Rodinná restaurace Rodr sází na poctivou českou kuchyni a ani během svatomartinského období se neodklání od tradice. Hlavní chod ale doplňuje o jablka a sušené švestky, které masu dodávají příjemně nasládlou chuť.
Ještě před hlavním chodem můžete ochutnat drůbeží kaldoun se širokými nudlemi za 95 Kč nebo paštiku z husích jater s vermutem, teplou bagetkou, tymiánem a přepuštěným máslem za 129 Kč. Svatomartinská husa pečená s jablky a sušenými švestkami se podává s červeným zelím a variací bramborových a karlovarských knedlíků, přičemž jedna porce stojí 459 Kč. Na závěr si můžete dát pečené jablko v listovém těstíčku s ořechovou náplní a vanilkovým krémem za 129 Kč. V nabídce je také svatomartinský ořechový rohlíček za 42 Kč.
Menu bude dostupné od 11. listopadu 2026 do vyprodání zásob.
Adresa: Klapkova 731/34, Praha 8 - Kobylisy Web: rodr.cz U Lípy: Husa i prsíčko připravené metodou sous-vide
Restaurace U Lípy nabízí vedle tradiční pečené husy také variantu pro ty, kteří chtějí vyzkoušet něco trochu jiného. Kromě klasického hlavního chodu totiž zařadila do menu i husí prsíčko připravené metodou sous-vide.
Na začátek si můžete objednat domácí paštiku z husích jater s višňovým chutney za 170 Kč nebo tradiční husí kaldoun s fritátovými nudlemi za 110 Kč. Klasickou volbou je svatomartinská pečená husa s bílým kysaným zelím, bramborovými knedlíky a plackami pečenými na sádle za 650 Kč. Alternativou je husí prsíčko sous-vide s dýňovým pyré a vinnou omáčkou za 590 Kč. Nabídku doplňuje kachní a husí kroketa s dýňovou omáčkou a bylinkovým olejem za 195 Kč, kachní foie gras s fíkovou marmeládou a fíky za 450 Kč nebo dezert pumpkin spice crème brûlée za 150 Kč.
Svatomartinské husí menu bude v nabídce restaurace od 11. do 20. listopadu 2026.
Adresa: Plzeňská 142/237, Praha 5 Web: ulipy.cz KAMIN: Beskydská tradice na Náměstí Míru
Restaurace KAMIN propojuje kuchařské tradice Beskyd se současnou gastronomií. Za podnikem stojí bratři Jan a Marek Macháčovi a zdejší kuchyně staví na poctivých surovinách i modernějším zpracování známých pokrmů. Svatomartinské menu proto zůstává věrné tradičním chutím, ale doplňuje je o zajímavé detaily.
Začít můžete sváteční husí paštičkou s čajovými brusinkami, rozinkovým pyré se slivovicí a brioškou za 300 Kč. Následuje husí kaldoun se špízem ze srdíček, konfitovaným bramborem, čabajkou a zeleninou za 210 Kč. Hlavním chodem je husí stehno s variací zelí, kmínovou omáčkou a kynutým knedlíkem za 650 Kč nebo husí prso s bramborovým gratinem, jablečným pyré, kyselými jablíčky a švestkovou omáčkou za 680 Kč. Variantou může být také půlka husy s variací zelí, knedlíčky, lokši a kmínovou omáčkou za 1650 Kč či pirohy s pečeným celerem, křenovou omáčkou a naloženými houbami za 400 Kč. Jako dezert si lze v restauraci objednat medový řez s tvarohovou pěnou, zmrzlým tvarohem a rumovou omáčkou za 200 Kč.
Nabídka je k dispozici od 9. do 15. listopadu 2026.
Adresa: náměstí Míru 117/16, Praha 2 Web: kamin.rest Za svatomartinským menu a vínem nemusíte jen do restaurace
Pokud dáváte přednost větší akci před návštěvou restaurace, můžete vyrazit také na svatomartinské slavnosti. V Praze se budou konat například na Rašínově nábřeží, a to v sobotu 14. listopadu 2026. Nabídnou spojení mladých českých a moravských vín s tradičními husími specialitami a o doprovodný program se postarají cimbálová muzika, jazz i country.
Kam se na svatomartinské menu letos vydáte?