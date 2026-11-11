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Tradice moderně i jídlo známých šéfkuchařů: 10 tipů na pražské restaurace, kam můžete vyrazit, pokud jste zatím nestihli svatomartinské menu

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Svatomartinské hody jsou v plném proudu, ale pokud jste si na tradiční husu se zelím a knedlíky zatím nenašli čas, nemusíte čekat až do příštího roku. Některé pražské restaurace připravily speciální nabídku až do konce týdne, jiné stále lákají na modernější pojetí klasických pokrmů nebo méně obvyklé
Tradice moderně i jídlo známých šéfkuchařů: 10 tipů na pražské restaurace, kam můžete vyrazit, pokud jste zatím nestihli svatomartinské menu

Tradice moderně i jídlo známých šéfkuchařů: 10 tipů na pražské restaurace, kam můžete vyrazit, pokud jste zatím nestihli svatomartinské menu

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 11.11.2026 14:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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