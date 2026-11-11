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Brichta nešetřil chválou na adresu českého bijce a studuje jeho zápasy. Jméno favorita mnohé překvapí

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Muž, který podle něj skoro nechybuje, jako učební materiál pro muže, kterého chyby stály dva zápasy. Brichta jmenoval, čí záznamy si pouští, když potřebuje nakopnout.
Brichta nešetřil chválou na adresu českého bijce a studuje jeho zápasy. Jméno favorita mnohé překvapí

Brichta nešetřil chválou na adresu českého bijce a studuje jeho zápasy. Jméno favorita mnohé překvapí

Zdroj: KSW
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 14:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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