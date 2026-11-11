Brichta nešetřil chválou na adresu českého bijce a studuje jeho zápasy. Jméno favorita mnohé překvapí

Pár koleček ve sparingu stačilo. Leo Brichta, 29letý český bojovník pérové váhy působící v KSW, největší polské organizaci smíšených bojových umění, popisuje bojovníka, kterému při výměnách nepadají ruce, drží odstup a nenachytáte ho na hloupost. Právě jeho záznamy si prý pouští, když chce nabrat inspiraci. Nemluví o hvězdě z UFC ani o parťákovi z polské klece, ale o českém postojáři, který se v Praze chystá na třetí vzájemný duel s týmž soupeřem. Redakce MMAmag k tomu srovnala data obou jeho posledních porážek s datem, kdy chvála zazněla.
Jméno, které Brichta vytáhl místo výmluv
V přepisu epizody podcastu na kanálu TeamBrichta, jehož pasáž přinesl 9. listopadu 2026 server Káóčko, redakce MMAmag našla Brichtovu větu: „Když se chci kouknout na nějaký zápas, abych se de facto posunul a nabral inspiraci… Tak se kouknu na Siváka“. Václav Sivák je 27letý český zápasník, kterého stránka turnaje RFA 35 vede s bilancí 37-0, zatímco jeho starší profil na témže webu uvádí 35-0.
Není to chvála z dálky. Brichta podle přepisu popsal, že si se Sivákem jednou dal pár koleček ve sparingu a že ho zaujal pohyb, odstup, blokování i střídání střehů. Nejvíc se mu prý líbí, že Sivák „nedělá zbytečné chyby“. Z toho dojmu pak udělal verdikt: nejlepší postojář domácí scény bez ohledu na váhovou kategorii. Je to Brichtovo hodnocení, ne pořadí z žebříčku.
Jiný rozměr dostanou ta slova ve chvíli, kdy se k nim přiloží kalendář Brichtových posledních měsíců.
Chvála přišla 53 dní po poslední porážce
Z historie zápasů na oficiálním profilu KSW, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Brichta prohrál poslední dva zápasy. Nejprve podlehl 20. června 2026 na turnaji KSW 119 v titulovém duelu Patryku Kaczmarczykovi submisí ve 3. kole v čase 4:22. Pak ho 19. září 2026 na turnaji KSW 121 porazil Kacper Formela většinovým rozhodnutím při bodování 30-27, 29-28 a 28-28. Od té porážky do 11. listopadu 2026 uplynulo 53 dní.
V KSW chce podle téhož přepisu ještě nějakou dobu pokračovat. Ještě koncem srpna 2026 přitom zněl jinak: v rozhovoru pro KSW, jehož pasáže přepsaly 28. srpna 2026 MMA Shorties, se označil za neúspěšného a přehajpovaného zápasníka a mluvil o tom, že čeká, až kolem něj praskne bublina. V listopadu už neukazuje na sebe, ale na někoho jiného. Sherdog mu ve znění k 11. listopadu 2026 vede profesionální bilanci 14-8 a jeden zápas bez výsledku, v samotném KSW má bilanci 4-4.
Zatímco na Brichtově profilu žádný další zápas uvedený není, muž z jeho videoarchivu má termín i místo.
Třetí pokus v Praze a jedno slovo, které tomu neodpovídá
Na oficiální stránce turnaje RFA 35, pořádaného českou organizací bojových sportů RFA, redakce MMAmag dohledala parametry Sivákova nejbližšího vystoupení.
- 27. listopadu 2026, Sportovní hala Královka v Praze, program od 18:30
- Václav Sivák proti Patriku Záděrovi potřetí, RFA uvádí sérii 2:0 pro Siváka
- pravidla Realfight, váhový limit do 75 kg, malé rukavice
- 12 zápasů na kartě ve čtyřech disciplínách: MMA, Realfight, K1 a box
Pořadatel duel prodává slovy „Největší risk Sivákovy kariéry“. Je to marketing promotéra, ne měřitelný poznatek, a vedle Brichtova popisu muže, který zbytečně nechybuje, působí jako dva popisy jednoho člověka. Záděrovi připisuje RFA bilanci 40-11. První dva vzájemné duely vyhrál podle tehdejšího zpravodajství Sivák na body, v prosinci 2022 v Praze a v březnu 2025 v Bratislavě.
Co ta chvála vypovídá o Brichtovi samotném, je ale jiná otázka.
Přiznat, že se učíš od jiného, je na české scéně vzácnost
GLOSA Po dvou porážkách se dá mluvit o rozhodčích, o smůle nebo o tom, že soupeř celý zápas utíkal. Brichta místo toho jmenuje chlapa z jiné disciplíny a přizná, že si pouští jeho zápasy. Na scéně, kde cizí jméno obvykle zazní ve větě s výhrůžkou knockoutem, je to nezvyklý tah.
Do toho mu z domácí strany mává OKTAGON MMA, česká organizace smíšených bojových umění. Promotér Ondřej Novotný podle Fights.cz 2. října 2026 v pořadu MMA letem světem uvedl, že nemá důvod tvrdit, že Brichta zpátky nesmí, a že by pro něj návrat mohl být vykoupením.
Studovat muže, který podle něj zbytečně nechybuje, je ta levnější část práce. Ta dražší začne, až Brichta zase dostane soupeře.
ZDROJE · KSW, profil Leo Brichta (kswmma.com) · KSW, profil Václav Sivák · Sherdog, profil Leo Brichta · RFA, stránka turnaje RFA 35 Praha a rankings · Káóčko.cz, 9. 11. 2026 · MMA Shorties, 28. 8. 2026 a 2. 10. 2026 · Fights.cz, 2. 10. 2026 · TN.cz, 18. 12. 2022 · Sport.cz, 15. 3. 2025
METODIKA · Zápasovou historii, data i způsoby ukončení obou Brichtových porážek vyčetla redakce MMAmag z jeho oficiálního profilu na webu KSW ke dni 11. 11. 2026, celkovou profesionální bilanci a věk ze Sherdogu ke stejnému dni; u zápasu s Formelou uvádí KSW většinové rozhodnutí, Sherdog jednomyslné, přednost dostal zdroj organizace. Údaje o turnaji RFA 35 pocházejí z oficiální stránky turnaje stažené verze 11. 11. 2026, kde RFA vede Siváka s bilancí 37-0, zatímco starší profil bojovníka na témže webu uvádí 35-0. Odstup 53 dní vznikl ze dvou vstupních hodnot, data poslední porážky 19. 9. 2026 a data zpracování 11. 11. 2026, a počítá celé dny po dni zápasu: 11 dní září, 31 dní října a 11 dní listopadu, samotný den zápasu se nezapočítává. Doslovné výroky z podcastu TeamBrichta přinesl 9. 11. 2026 server Káóčko a primární videozáznam epizody se otevřít nepodařilo, stejně jako původní videa u srpnových Brichtových slov (přes MMA Shorties) a u vyjádření Ondřeje Novotného (přes Fights.cz a MMA Shorties). Článek nezahrnuje reakci Václava Siváka, jeho týmu ani RFA na Brichtovu chválu, protože se ji ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat, a neuvádí ani místo pasáže v záznamu epizody.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek