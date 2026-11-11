Studenti z Brna vymysleli, jak přivést více žen na mamografii. Využívají AI

Jak dostat na mamografii ženy, které preventivní vyšetření dlouhodobě odkládají? Odpověď hledal brněnský tým na mezinárodním AI hackathonu Rakathon. Jeho projekt MammoInvite, který využívá umělou inteligenci k cílenému oslovování žen, nakonec získal ocenění od Všeobecné zdravotní pojišťovny, která byla partnerem akce.
AI hackathon je intenzivní týmová soutěž nebo workshop, kde lidé společně tvoří softwarové prototypy, aplikace nebo řešení s pomocí umělé inteligence.
Odpověď na otázku, jak může umělá inteligence pomoci pacientům s rakovinou, hledalo na téměř 500 účastníků. „Velký potenciál vidím zejména ve finálovém projektu MammoInvite. Autoři nepřišli s pouhou teorií, navrhli funkční prototyp řešení, které má zvýšit účast žen na mamografickém screeningu,“ uvedl generální ředitel VZP Ivan Duškov.
Účast žen na mamografickém screeningu se v Česku dlouhodobě pohybuje kolem 60 procent. VZP proto klientkám, které preventivní vyšetření neabsolvují, rozesílá pozvánky. Jejich účinnost je ale poměrně nízká. Do jednoho roku od obdržení dopisu se na mamografii dostaví jen asi 19 procent oslovených žen. U opakovaných výzev je odezva ještě nižší a pohybuje se pouze v jednotkách procent.
Důvody, proč ženy na vyšetření nepřicházejí, jsou přitom různé. Zatímco některým stačí screening jednoduše připomenout, jiné odrazují obavy z vyšetření nebo jeho výsledků. Právě na tyto rozdílné potřeby se zaměřil projekt MammoInvite, který chce pomocí umělé inteligence najít účinnější způsob, jak ženy k prevenci motivovat.
„Na univerzitě běžně pracujeme s velkými datovými soubory, a tak nás napadlo využít umělou inteligenci k analýze dat o rozesílání pozvánek na mamografický screening a zjistit, jak by se dal celý systém lépe cílit,“ komentuje projekt jeden z jeho tvůrců, Adam Džadoň z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.
MammoInvite má pomoci především ženám, které pozvánky na mamografii opakovaně dostávají, ale na vyšetření nakonec nepřijdou. Umělá inteligence by měla rozpoznat, koho se to týká, a nabídnout mu vhodnou podporu. Ženám by například mohla pomoci webová aplikace Pár minut pro sebe nebo rozhovor s hlasovou asistentkou. Podle odhadů autorů by díky tomu mohlo na mamografii přijít až o 5 900 žen více, tedy zhruba o 12 procent oproti současnému stavu.