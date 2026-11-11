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Studenti z Brna vymysleli, jak přivést více žen na mamografii. Využívají AI

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Na mamografický screening dorazí jen část žen, které dostanou pozvánku. Změnit to chce brněnský tým s projektem MammoInvite. Pomocí umělé inteligence chce vytipovat ženy, které vyšetření odkládají, a nabídnout jim cílenou podporu. Nápad uspěl na soutěži Rakathon.
Studenti z Brna vymysleli, jak přivést více žen na mamografii. Využívají AI

Studenti z Brna vymysleli, jak přivést více žen na mamografii. Využívají AI

Zdroj: MOU
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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