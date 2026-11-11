Liberec znovu nabízí zdarma boudičky pro kočky bez domova. Pomáhají jim přežít zimu

Boxy začalo město zájemcům vydávat poprvé loni, letos na tuto iniciativu navázalo.
„Polystyrenových boxů se už letos rozdala desítka a dalších zhruba 30 kusů je připraveno k výdeji,“ říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
Pokud tedy krmíte na území města Liberce kočky bez domova a chcete jim zlepšit v zimě tepelný komfort, můžete se obrátit na odbor ekologie a veřejného prostoru.
„Konkrétně na e-mail: koutecka.stepanka@magistrat.liberec.cz nebo můžete zavolat na telefonní číslo 485243454, my vám vydáme nejen samotný polystyrenový box, ale také igelitový pytel na jeho obalení. Dřevitou vlnu, kterou jsme k boxům dávali loni, letos nevydáváme. Nicméně ji stále doporučujeme jako nejvhodnější stelivo do boxu. Podobně jako slámu. Naopak dávat dovnitř hadry nebo seno nedoporučujeme, protože mohou navlhnout,“ říká mluvčí Liberce.
Boxy město Liberec rozdává lidem, kteří chtějí venkovním kočkám pomoci překonat zimu, zdarma.
Město pomůže s kastrací toulavých zvířat
Město pak při předávání boxů žádá občany také o informaci, zda jsou opuštěné kočky, kterým chtějí pomoci, kastrované či nikoli.
„V rámci snižování populace toulavých koček v katastru města Liberce domluvíme u nekastrovaných zvířat ve spolupráci s Centrem pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec Archa jejich kastraci. Ta je nejúčinnější a také nejlevnější metodou, jak snížit počet opuštěných zvířat ve městě a předejít tak neustálému množení a živoření bezprizorních koček na ulici. Vlastní kočky, které pouštíte ven, si také prosím, jako zodpovědní majitelé vykastrujte. Takový dobře živený domácí kocour může obšťastnit desítky opuštěných koček, které ničí nejsou a ty neustále dokola rodí koťata, která nikdo nechce. Předejdete tak jejich zbytečnému utrpení a útulky opravdu nejsou nafukovací,“ dodává mluvčí města. Nezapomínejte v mrazech na ptactvo
Odbor ekologie a veřejného prostoru také připomíná, že v mrazivých dnech potřebují naši pomoc i další zvířata, jako jsou ptáci.
„Ti v zimě spotřebují daleko více energie a každá mrazivá noc je může stát život. Ptákům se prosím snažte pomoci např. sypáním zrní (ne zbytky pečiva) do krmítek, která udržujte čistá a suchá, nebo lojovými koulemi. Pozor ale na síťky, do kterých se mohou zachytávat. Vodní ptactvo také nekrmte zbytky pečiva, ocení obiloviny typu pšenice, kukuřice, oves, žito, dále odřezky zeleniny, salát či jakoukoli listovou zeleninu, nebo rozmražený či rovnou vařený hrášek, kukuřici, cizrnu nebo brambory, a podobně. Samozřejmě můžete zakoupit přímo krmivo pro vrubozobé ptáky,“ podotýká Kodymová. Psy mějte v lesích výhradně na vodítku
V neposlední řadě také město žádá pejskaře, aby měli v městských i ostatních lesích své psy na vodítku.
„Aby neplašili lesní zvěř, protože takové prohnání např. srnčí zvěře nezajištěným psem může být pro zvíře fatální. Děkujeme,“ uzavírá mluvčí libereckého magistrátu.