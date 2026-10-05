Kočky mají v tlapkách slabinu, o které většina zahrádkářů neví. Stačí vysypat správný typ štěrku a zahradu si odpustí

Kočky mají v tlapkách slabinu, o které většina zahrádkářů neví. Stačí vysypat správný typ štěrku a zahradu si odpustíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sousedova kočka se na vaší zahradě už neukáže, může ji odehnat obyčejný štěrkZdroj: Foto: WeeJeeVee / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 05.10.2026 11:24
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