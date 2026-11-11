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Piastri se rozešel s mužem, který mu otevřel dveře do F1. Webber skončil v jeho týmu

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Oscar Piastri a jeho dosavadní manažeři Mark a Ann Webberovi ukončili spolupráci. Právě Webber přitom pomohl australskému jezdci dostat se k McLarenu, když jeho kariéra uvázla u Alpine. Změna přichází během sezony, v níž Piastri čeká na první vítězství.
Piastri se rozešel s mužem, který mu otevřel dveře do F1. Webber skončil v jeho týmu

Piastri se rozešel s mužem, který mu otevřel dveře do F1. Webber skončil v jeho týmu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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