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Racek přistane v Hradci. Tomáš Klus vystoupí na prknech Klicperova divadla

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Tomáš Klus se vrací k albu Racek a vezme ho do Hradce Králové pěkně od první do poslední písně. V Klicperově divadle zahraje 17. března 2027 a slibuje koncert v komorní atmosféře, kde budou muzikanti doslova na dosah.
Racek přistane v Hradci. Tomáš Klus vystoupí na prknech Klicperova divadla

Racek přistane v Hradci. Tomáš Klus vystoupí na prknech Klicperova divadla

Zdroj: Facebook Tomáš Klus
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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