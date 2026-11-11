Racek přistane v Hradci. Tomáš Klus vystoupí na prknech Klicperova divadla

Racek přistane v Hradci. Tomáš Klus vystoupí na prknech Klicperova divadlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Racek přistane v Hradci. Tomáš Klus vystoupí na prknech Klicperova divadlaZdroj: Facebook Tomáš Klus
Článek byl publikován 11.11.2026 15:28
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →