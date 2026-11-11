Hvězda Ulice Ilona Svobodová: Proč v padesáti utekla ze seriálu do Francie

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Oblíbená herečka Ilona Svobodová (66) otevřeně promluvila v rozhovoru pro Aplausin.cz na vánočním setkání seriálu Ulice o svém více než dvacetiletém účinkování v nekonečném seriálu Ulice, o syndromu vyhoření, odvážném útěku do Francie i o nově zažehnuté lásce a nezdolné životní energii. Zásadní životní řez
Hrát v jednom televizním projektu více než dvacet let představuje obrovskou profesní i osobní výzvu. Ilona Svobodová patřila k tvářím seriálu Ulice úplně od samého začátku. Sama však přiznává, že dlouhověkost její postavy spočívá v tom, že v natáčecím kolotoči nefiguruje nepřetržitě a dějové linky se přirozeně střídají. Když se však kolem padesátky dostavila intenzivní únava a pocit vyhoření, neváhala a udělala nekompromisní krok.
„Prostě uděláte nějakou zásadní věc, že něco zrušíte a uděláte něco novýho. A to se mi stalo kolem padesátky, když jsem vlastně požádala o volno v Ulici, já jsem měla výpověď v divadle, veškerý aktivity jsem zrušila, vzala jsem batoh a odjela jsem do Francie na tři měsíce.“ svěřila se herečka pro Aplausin.cz.
Cesta do Francie, konkrétně do Normandie a města Rouen pro ni znamenala naprostou očistu. Místo luxusních rezortů se rozhodla pro studium jazyka na škole i poznávání venkovského života z malého penzionu. Zvykla si povídat s místními obyvateli na ulici, čímž si k francouzštině vybudovala ještě hlubší a osobnější vztah, který byl silně propojen s vzpomínkami na jejího dědečka. Nezdolný optimismus
Přestože ji osud vystavil nejedné těžké zkoušce a ztrátě nejbližších, Ilona Svobodová si zachovává nakažlivý optimismus a neustálou chuť objevovat svět. Svůj život naplňuje cestováním, výukou jazyků a prací na nových projektech, včetně přípravy vlastní knihy s vtipnými vzpomínkami a recepty. Největší radost však v současnosti čerpá ze svého soukromí a nového vztahu.
Svou nevšední duševní sílu a dobrou náladu přisuzuje nejen genetické výbavě po prarodičích, ale především divadelním prknům. Právě divadlo jí funguje jako přirozená terapie.
„Já myslím, že mě a musím říct, že to mám i potvrzený, že mně v tom neuvěřitelně pomáhá divadlo. Protože jednou v životě jsem šla k nějakému psychologovi a on mi pak vlastně řekl: „Buďte ráda, že hrajete divadlo, tam si vypláčete, vykřičíte a vlastně ty emoce se dostanou ven a já tu divadlo miluju na prvním místě, takže asi to je těma scénama, těma prknama.“.
Život po šedesátce tak pro Ilonu Svobodovou zůstává plný plánů. Od divadelních rolí přes společné plavby po Středozemním moři až po tradiční letní pobyty v Řecku. Zdroj: Aplausin.cz