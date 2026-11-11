Slabý proud z kohoutku při sprchování není normální. Instalatér ukazuje, jak poznat, jestli vám v domě praskají trubky

Večer, unavený den, puštěná sprcha. Místo pořádného proudu dopadá na ramena jen líná pramínková clona a teplota skáče při každém spláchnutí záchodu. Většina lidí to odbude pokrčením ramen, protože voda přece teče. Odborníci na vodoinstalace i vodárenské společnosti ovšem doporučují brát oslabený proud jako varovnou kontrolku. U jediného kohoutku obvykle ukazuje na zanesený koncový prvek. Postihuje-li celý byt nebo dům, je na řadě kontrola rozvodů, redukčního ventilu a vodoměru. Slabý tlak bývá pro laika prvním viditelným signálem potíží. Vlhká skvrna na stropě a vyšší faktura se dostaví až později.
Jeden kohoutek, nebo celý dům? Rozsah slabého proudu napoví, kde hledat závadu
Nejrychlejší diagnostika nevyžaduje žádné nářadí. Projděte postupně všechna odběrná místa a podle toho, kde proud slábne, se dá okruh viníků zúžit na několik podezřelých:
Jediný kohoutek nebo sprcha: téměř jistě perlátor, sítko, sprchová hlavice nebo lokální filtr. Výrobce průtokových ohřívačů Stiebel Eltron uvádí zanesený perlátor či sprchu jako typickou příčinu malého průtoku. Všechny výtoky v bytě: přivřený uzávěr, ucpaný bytový filtr, špatně nastavený nebo zanesený redukční ventil, případně potíže v rozvodu bytu. Více bytů nebo celá stoupačka: domovní rozvod, hlavní redukční ventil, posilovací stanice či celkové tlakové poměry budovy. Kolísání hlavně ráno a večer: odběrová špička, poddimenzované potrubí nebo nedostatečné posílení tlaku. Vodoměr se točí, ačkoli nikdo vodu nepouští: silné podezření na skrytý únik.
Druhým krokem je zaklepat u sousedů. Pražské vodovody a kanalizace radí stejný postup i u problémů s kvalitou vody: zjistit, jestli potíž postihuje všechny kohoutky a jestli ji zaznamenali i lidé odvedle. Pokud si stěžuje celé patro, závada sídlí spíš v domovních rozvodech než u vás v koupelně.
Užitečný je i orientační test průtoku, který popisuje výrobce čerpadel Grundfos. Stačí nádoba se známým objemem a stopky. Pod 10 litrů za minutu jde o nízký průtok, mezi 10 a 15 litry o přijatelný, nad 15 litrů o velmi dobrý výsledek. Změřené číslo si zapište, abyste měli za pár měsíců s čím srovnávat.
Test vodoměru odhalí skrytý únik dřív než vlhká mapa na zdi
Jestli voda utíká mimo kohoutky, prozradí vodoměr. Postup je prostý. Uzavřete všechny výtoky, vypněte pračku i myčku, počkejte, až se dopustí nádržka WC, a podle situace odstavte i ohřev. Potom se podívejte na vrtulku či indikátor průtoku a zapište si stav. Po chvíli bez jakéhokoli odběru hodnoty porovnejte.
Podle
Pražských vodovodů a kanalizací svědčí vodoměr, který měří i v klidovém stavu, o možném skrytém úniku. Vodárna jako příklad zmiňuje prasklé potrubí mezi vodoměrem a domem nebo vadný pojistný ventil.
Pokud se ručička opravdu hýbe, jednejte hned:
Zavřete hlavní domovní uzávěr, který se nachází za vodoměrem. Ověřte, že se měřidlo zastavilo. Vyfoťte stav vodoměru, vlhká místa i případné škody. Kontaktujte správce, SVJ nebo instalatéra, při havárii pohotovostní službu.
Zdánlivě drobné úniky přitom ukrajují z peněženky víc, než by člověk čekal. Pražská vodárna na stránce
Jak a proč šetřit vodou uvádí, že slabě kapající kohoutek promrhá 24 litrů denně, ročně 8,8 m³, což při cenách platných od 1. ledna 2026 vychází na 1 383 Kč. Lehce protékající záchod spotřebuje 150 až 1 000 litrů za den. Za rok to dělá 8 647 až 57 382 Kč. Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Praskající trubky ve zdi: příznaky, které se nevyplácí přehlížet
Únik působí v potrubí jako další, nikým neřízený odběr. Část vody odtéká mimo baterie, a protože s rostoucím průtokem narůstají i tlakové ztráty v trubkách, armaturách a vodoměrech, na výtoku zbude méně. Proto se poškozený rozvod často ohlásí právě ochablým proudem.
K němu se mohou přidat další indicie:
nečekaně vysoké vyúčtování vody, vlhká mapa na stěně, stropě nebo podlaze, plíseň či zatuchlý pach v místnosti, kde dříve nebyl, šumění proudící vody v rozvodu, když je všude zavřeno, teplé a zvlhlé místo v podlaze nad rozvodem teplé vody.
Státní zdravotní ústav řadí prasklé vodovodní potrubí mezi havárie, které přivádějí vodu do zdí, a vlhkost povrchů označuje za základní podmínku pro růst plísní. Finanční stránku dokresluje pojišťovna UNIQA: vodovodní škody patří dlouhodobě k nejčastějším pojistným událostem v domácnostech a za poslední tři roky dosahovaly v průměru zhruba 32 tisíc Kč. U rozsáhlejších případů voda prosákne přes několik podlaží. Pojišťovna zároveň připomíná, že plnění obvykle pokrývá uvedení do původního stavu, nikoli kompletní přestavbu koupelny.
Instalatér skrytou závadu hledá v několika krocích. Ověří, zda problém postihuje jeden výtok, byt, stoupačku či celý dům, zkontroluje uzávěry a redukční ventil, změří tlak a průtok. Neodhalí-li příčinu, nastupuje lokalizace vlhkosti, termokamera nebo tlaková zkouška.
Vodní kámen, rez a vyšší patra paneláku: proč potrubí zarůstá a tlak mizí
Tvrdá voda bohatá na vápník a hořčík podle Moravské vodárenské vytváří inkrustace, které zkracují životnost potrubí i nádrží. U starých ocelových rozvodů se k tomu přidává koroze a světlost trubek se pozvolna zmenšuje. Univerzální lhůta neexistuje. Zúžení obvykle postupuje v řádu let až desetiletí, u staré pozinkované oceli a tvrdé teplé vody rychleji.
Expertní studie technického vybavení budov, kterou zveřejnil Český statistický úřad, přisuzuje pozinkovanému ocelovému potrubí životnost zhruba 15 let a upozorňuje na jeho náchylnost ke korozi. Plasty a měď vydrží déle, výměna ale přináší vlastní past. Ing. Jakub Vrána z portálu TZB-info varuje, že při náhradě oceli plastem nelze automaticky sáhnout po menší dimenzi, protože se mění tlakové ztráty. Mechanická výměna „trubka za trubku“ tak může nízký tlak paradoxně zhoršit.
Celkovou rekonstrukci podle nás ospravedlňují hlavně opakované úniky na různých místech, rezavá či tmavá voda z vnitřních rozvodů a chabý průtok na více kohoutcích najednou.
Zvláštní kapitolou jsou výškové domy. Výukové materiály ČVUT popisují, že tlak z veřejné sítě ve špičkách kolísá a ve vyšší zástavbě bývá trvale nedostatečný. Technické požadavky pražské vodárny počítají s automatickou tlakovou stanicí tam, kde přetlak v síti nestačí, zpravidla nad druhým nadzemním podlažím. Pokud bydlíte v desátém patře bez posilovací stanice a voda slábne jen večer, jde spíš o fyziku domu. Zhoršuje-li se však stav z měsíce na měsíc, test vodoměru je namístě.
Lokální zanesení zvládne každý sám. Perlátor nebo sprchovou hlavici odšroubujte, vyjměte sítko, odstraňte hrubé nečistoty a namočte díly do jemného odvápňovače. Hansgrohe doporučuje přípravky na bázi kyseliny citronové a u baterií před octem výslovně varuje kvůli citlivým povrchům. Kdo na ocet nedá dopustit, měl by si nejprve přečíst návod výrobce.
Správce, vodárna, nebo instalatér? Kdo nese odpovědnost a kolik oprava stojí v roce 2026
Hranici odpovědnosti v Česku určuje vodoměr. Podle PVK ručí vodárenská společnost za dodávku i kvalitu vody jen k němu, o vnitřní vodovod se stará majitel nemovitosti. Služby města Jihlavy radí při poruše vnitřního rozvodu obrátit se na instalatérskou firmu a dispečink vodáren volat až tehdy, když jsou podezřelé tlak nebo kvalita dodávané vody. V bytovém domě je proto správné pořadí jasné: vlastní kohoutky, sousedé, správce či SVJ, instalatér a teprve pak vodárna.
Orientační ceny pro rok 2026 vycházejí z pražských ceníků, v regionech se mohou lišit:
Služba Orientační cena Havarijní výjezd (Praha) od 2 500 Kč Oprava prasklého potrubí od 3 000 Kč Detekce úniku termokamerou od 4 500 Kč Instalatérská práce 550 Kč/hod Servisní práce 750 Kč/hod Výjezd technika 500 až 1 000 Kč Oprava přístupného potrubí cca 1 500 až 3 000 Kč Oprava skrytého potrubí ve zdi či podlaze cca 3 000 až 8 000 Kč i víc
Výsledná částka závisí na tom, jak hluboko je trubka schovaná a kolik dlaždic padne při hledání. Celková rekonstrukce rozvodů se z ceníků vyčíst nedá a vyžaduje individuální rozpočet. Vyčištěný perlátor přitom vyjde na pár korun za kyselinu citronovou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková