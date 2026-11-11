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Dva muži vystoupali balonem přes 22 kilometrů nad Zemi. Rok předtím jejich předchůdce málem zabila exploze

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V roce 1935 se Albert Stevens a Orvil Anderson uzavřeli do kovové gondoly pod obrovským heliovým balonem a vystoupali výš než většina tehdejších letadel. Za sebou měli neúspěšný pokus, při němž předchozí balon explodoval. Tentokrát ovšem překonali výškový rekord a ukázali, co dokáže věda zjistit na hranici stratosféry.
Dva muži vystoupali balonem přes 22 kilometrů nad Zemi. Rok předtím jejich předchůdce málem zabila exploze

Dva muži vystoupali balonem přes 22 kilometrů nad Zemi. Rok předtím jejich předchůdce málem zabila exploze

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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