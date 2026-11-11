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Nauru mělo v 70. letech jedno z nejvyšších HDP na hlavu na planetě. Fosfáty z guána vykopali tak rychle, že ostrov dnes vypadá jako Měsíc

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Malý ostrov v Pacifiku byl v roce 1975 podle odhadů druhou nejbohatší zemí světa, hned za Saúdskou Arábií. Pak došel fosfát a s ním i peníze.
Nauru mělo v 70. letech jedno z nejvyšších HDP na hlavu na planetě. Fosfáty z guána vykopali tak rychle, že ostrov dnes vypadá jako Měsíc

Nauru mělo v 70. letech jedno z nejvyšších HDP na hlavu na planetě. Fosfáty z guána vykopali tak rychle, že ostrov dnes vypadá jako Měsíc

Zdroj: Hadi Zaher / Creative Commons / CC BY-SA 2.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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