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Souček se vrací před Španělskem. Česká reprezentace potřebuje víc než jen svého kapitána

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Dennívýzva
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Český tým prohrál první čtyři zápasy nové Ligy národů a ve čtvrtek 12. listopadu ho čeká Španělsko. Po zranění se vrací Tomáš Souček, ale výsledkovou krizi nemůže vyřešit jediný hráč. Co jeho návrat skutečně může změnit?
Souček se vrací před Španělskem. Česká reprezentace potřebuje víc než jen svého kapitána

Souček se vrací před Španělskem. Česká reprezentace potřebuje víc než jen svého kapitána

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 14:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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