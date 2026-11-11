Jak ohřát vývar, aby se nezakalil. Chyb se dá udělat několik

Znáte to. Zbyl vám ze včerejšího dne vývar a vy byste si ho nejraději dali ve stejném stavu jako byl v době, kdy jste ho dovařili. Jasně, vždyť jde o samozřejmost. Stačí ho jen ohřát a může se bez problémů podávat. Nebo ne? Zas tak jednoduché to úplně nebude. I při obyčejném ohřívání vývaru se lze dopustit několika chyb, které mohou vést k tomu, že bude polévka zakalená a vy na ni zrovna dvakrát chuť mít nebudete. Jak to tedy udělat, aby byl vývar ještě lepší než první den? Jednoduše.
Proč se vývar při ohřívání většinou zakalí?
Krása čistého vývaru tkví především ve velmi pomalém vaření. Nic složitého. Nic, co bychom nezvládli. V průběhu vaření se logicky směs provařuje a postupně se uvolňují menší částečky, bílkoviny a kousky zeleniny. Ty se samozřejmě postupně rozptýlí v samotném vývaru. Pokud se vývar připravuje velmi pomalu, pak zůstávají tyto částečky na dně hrnce a my můžeme být úplně v klidu. To samé se děje i při opětovném ohřívání vývaru.
Největší chyby spočívají v prudkém zvýšení teploty a míchání
Je to tak. Této chyby se dopouští spousta lidí. Prostě a jednoduše položíme vývar na sporák a pustíme hořák naplno. Čekáme, až polévka pořádně zavře. Když se tak ale stane, všechny drobné částečky se ve vývaru rozptýlí a ten se logicky zcela zakalí. Ideální je ohřívat vývar vyloženě pomalu. V momentu, kdy se objeví bublinky, ohřev polévky ztlumíme. Nic složitého.
Kotlíkový vývar: Foto Radek Štěpán
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Jak správně ohřát vývar?
Když polévku vytáhneme z lednice, měli bychom ji nechat při pokojové teplotě zhruba 15 minut. Trochu se vyrovná teplotní rozdíl. Polévky bychom měli z lednice vzít jen takové množství, které budeme přesně ohřívat. Není nutné ohřívat kompletně veškeré množství vývaru. Důležité je použití čistého hrnce. Jinak není od věci ohřívat vyloženě vývar a až poté do něj přidat maso a zeleninu. Musíme si také hlídat teplotu a to, aby vývar vyloženě nevřel. Míchání vývaru by mělo být minimální. Když už chceme zamíchat, tak velmi pozvolně.
Zdroje info: Autor
Vývar: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post Jak ohřát vývar, aby se nezakalil. Chyb se dá udělat několik first appeared on Naše zahrada.