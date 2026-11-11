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Jak ohřát vývar, aby se nezakalil. Chyb se dá udělat několik

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Dennívýzva
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Znáte to. Zbyl vám ze včerejšího dne vývar a vy byste si ho nejraději dali ve stejném stavu jako byl v době, kdy jste ho dovařili. Jasně, vždyť jde o samozřejmost. Stačí ho jen ohřát a může se bez problémů podávat. Nebo ne? Zas tak jednoduché to úplně nebude. I při obyčejném ohřívání vývaru se lze dopustit několika chyb, které mohou vést k tomu, že bude polévka zakalená a vy na ni zrovna dvakrát chuť mít nebudete. Jak to tedy udělat, aby byl vývar ještě lepší než první den? Jednoduše.
Vývar z kolen v hrnci

Vývar z kolen v hrnci

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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