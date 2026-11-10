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Květináč v zimě: zabraňte jeho rozpraskání v průběhu zimy

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Dennívýzva
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V zimě se zaměřujete především na to, aby přežili vaše pěstované rostliny. Myslet byste měli ale i na samotný květináč, který dostává v tomto období také pořádně zabrat. To nejhorší, čemu květináč v zimě vystavujete, je právě voda. I její nepatrné množství zalezlé do trhlinky může prasklinu po zmrznutí ještě zvětšit. Možná, že až se vrátíte do zahrady, kterou jste neochránili před mrazem, můžete vidět dokonce i rozpraskané květináče.
Květináč

Květináč

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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