Květináč v zimě: zabraňte jeho rozpraskání v průběhu zimy

V zimě se zaměřujete především na to, aby přežili vaše pěstované rostliny. Myslet byste měli ale i na samotný květináč, který dostává v tomto období také pořádně zabrat. To nejhorší, čemu květináč v zimě vystavujete, je právě voda. I její nepatrné množství zalezlé do trhlinky může prasklinu po zmrznutí ještě zvětšit. Možná, že až se vrátíte do zahrady, kterou jste neochránili před mrazem, můžete vidět dokonce i rozpraskané květináče.
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