Kam se poděla hvězda Discopříběhu, Rudolf Hrušínský nejml.: Po nešťastné aféře s Bartošovou se šťastně oženil

Obsah článku
Pochází ze slavné herecké rodiny. Jeho otcem je herec Rudolf Hrušínský mladší a dědečkem legendární Rudolf Hrušínský. Cestu k nejznámější filmové roli si přesto vyšlapal sám. Na konkurz do Discopříběhu se přihlásil tajně a doma o tom nikomu neřekl. Režisér Jaroslav Soukup tehdy ani netušil, že před kamerou stojí potomek slavného hereckého rodu. Mladík ho zaujal bezprostředností a přirozeným projevem.
Po úspěchu prvního filmu si zahrál také v pokračování Discopříběh 2 a v roce 1993 dostal roli ve filmu Svatba upírů. Při jeho natáčení se sblížil se zpěvačkou Ivetou Bartošovou, která ve snímku hrála krásnou hraběnku. Bartošová však v té době žila s Ladislavem Štaidlem a románek nakonec neměl dlouhého trvání.
Zpěvačka později ve své autobiografii vzpomínala, že jejich vztah neměl budoucnost. Popsala ho jako romantický úlet. Prozradila přitom také jednu roztomilou drobnost: Hrušínský jí prý během natáčení na dveře hotelového pokoje napsal rtěnkou vyznání „Miluji tě“. Jejich cesty se přesto brzy zase rozešly.
Místo herectví si vybral cestování a podnikání
Hrušínský se postupně začal od herectví vzdalovat. Nabídky na další role sice dostával, ale připadaly mu příliš podobné. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlil, že měl pocit, jako by mohl všechny natáčet v jednom kostýmu. Rozhodl se proto udělat radikální změnu a ve svých 28 letech odjel do Španělska.
V provincii La Rioja si pronajal noční bar. Do země přitom přijel s minimální znalostí španělštiny. Podnik sám neobsluhoval, ale řídil jeho provoz. Pobyt v zahraničí mu otevřel cestu k dalšímu cestování. Projel Ameriku, poznával Karibik a nějaký čas strávil také v Dominikánské republice, kde pomáhal organizovat výlety na lodích.
V roce 2010 ho zasáhlo zemětřesení na sousedním Haiti. Zapojil se do pomoci postiženým lidem, mezi přáteli uspořádal sbírku a na místě nakoupil potraviny a léky, které pak rozvážel do chudých osad. O svém životě mimo Česko později mluvil jako o období, kdy měl práci rozloženou po různých částech světa.
Svatba v Itálii a nový začátek
Do manželství vstoupil až v pozdějším věku. Svou budoucí ženu Martinu poznal na společenské akci, kde se spolu příliš nebavili. Znovu se potkali až po čase a tentokrát zjistili, že mají mnoho společného. Oba totiž žili a pracovali v zahraničí a měli podobný pohled na zkušenosti, které jim cestování přineslo.
Martina je úspěšná manažerka, která pracovně působila mimo jiné v Anglii, Singapuru a Skandinávii. Vzali se po čtyřleté známosti v roce 2015 v Itálii. Svatbu uspořádali bez velkého mediálního zájmu.
Herectví už dnes není jeho hlavní profesí. Rudolf Hrušínský nejmladší se našel v psaní a spolupracoval například s režisérem Karlem Janákem na komediálním seriálu Agrometal, k němuž napsal scénář. Kromě toho připravuje další filmové projekty.
Z někdejšího filmového idolu, kterého si diváci dodnes spojují hlavně s Discopříběhem, se tak stal scenárista, který si své soukromí pečlivě střeží. A zatímco jeho krátký románek s Ivetou Bartošovou svého času plnil stránky časopisů, svatbu s Martinou dokázal dlouho udržet téměř v tajnosti.
Zdroje článku: cnn.iprima.cz, zeny.iprima.cz, novinky.cz, idnes.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná