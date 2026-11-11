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Kam se poděla hvězda Discopříběhu, Rudolf Hrušínský nejml.: Po nešťastné aféře s Bartošovou se šťastně oženil

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Když v roce 1987 zářil v Discopříběhu, bylo mu pouhých 16 let. Role kominického učně Jirky Horáčka z něj udělala idol dospívajících dívek a zdálo se, že má před sebou slibnou hereckou kariéru. Rudolf Hrušínský nejmladší se ale nakonec vydal úplně jinou cestou.
Kam se poděla hvězda Discopříběhu, Rudolf Hrušínský nejml.: Po nešťastné aféře s Bartošovou se šťastně oženil

Kam se poděla hvězda Discopříběhu, Rudolf Hrušínský nejml.: Po nešťastné aféře s Bartošovou se šťastně oženil

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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