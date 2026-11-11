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Papír, deset minut a klid v hlavě. Origami je překvapivě dobrý večerní anti-scroll

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Nemusíš meditovat, zapisovat tři stránky vděčnosti ani si kupovat další aplikaci na digitální detox. Potřebuješ jeden čtverec papíru a deset minut, během kterých obě ruce dělají něco jiného než drží telefon. Origami má velmi příjemnou vlastnost: zaměstná hlavu tak akorát, aby z ní na chvíli vypadlo všechno ostatní.
Papír, deset minut a klid v hlavě. Origami je překvapivě dobrý večerní anti-scroll

Papír, deset minut a klid v hlavě. Origami je překvapivě dobrý večerní anti-scroll

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

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