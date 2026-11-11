Šéf RFA naznačil problém Růžičky po propuštění z basy: Sivák je jinde a světová třída mu utekla

Dva kalendáře. Jeden přeplněný galavečery a přípravami, druhý s dírou po pauze, během které se zápasit nedalo. Přesně na tomhle rozdílu postavil Boris Marhanský, promotér česko-slovenské organizace Real Fight Arena (RFA), své hodnocení duelu, na který část domácí scény čeká roky. Tadeáš Mawar Růžička, devětadvacetiletý český postojář nastupující naposledy ve váze do 70 kg, se po propuštění z výkonu trestu vrátil do ringu a zápasí pod hlavičkou české zápasové organizace Clash MMA. Václav Sivák mezitím nastupoval dál a podle svého promotéra se posunul jinam. Redakce MMAmag dohledala původní video RFA, porovnala jeho textová zpracování a otevřela stránku nejbližšího Sivákova turnaje; jedna věc v tom všem chybí.
Promotér mlčel schválně. Pak pustil větu, která Mawarovi nesedne
Marhanský promluvil ve videu z produkce RFA s názvem Bude ešte Sivák vs. Mawar? Reakcia na Pukača, které vyšlo na YouTube kanálu organizace. Jeho slova přepsal Fights.cz 9. listopadu 2026 a ve slovenštině MMA Fanatik 8. listopadu 2026.
„K Růžičkovi jsem se dlouho nevyjadřoval. Ani jsem se nechtěl vyjadřovat, protože by to zbytečně vyvolalo emoce,“ začal promotér. Pak přešel k porovnání obou mužů. „Myslím si, že Vašek je jasným favoritem. Není to kvůli tomu, že Tadeáš teď prohrál. Během období, co byl v base, Vašek trénoval,“ řekl Marhanský a dodal: „Měl asi pět nebo šest těžkých zápasů, za sebou má hodně dobrých příprav. Za ten čas se posunul a je úplně někde jinde.“
„Tadeáše nepodceňuju. Myslím si, že na české scéně bude patřit mezi přední jména, bude porážet středně lepší kluky. Ale myslím si, že mu světová třída, kam patří i Vašek, bohužel utekla,“ uvedl promotér. Je to hodnocení muže, který Siváka sám vede pod smlouvou, ne neutrální posudek. Jenže Marhanský v tom samém videu prozradil i druhou věc: proč ten zápas, pokud vůbec bude, neuvidíte pod jeho vlastní značkou.
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„Pokud zápas bude, nebude u nás, bude zřejmě v Clashi, se kterým se asi dohodneme. Vaška máme exkluzivně podepsaného ještě na pět zápasů,“ řekl Marhanský ve stejném videu. Největší hvězdu podle svých slov rád pustí tam, kde si vydělá. Konkrétní částku k tomuhle duelu nikdo nezveřejnil, promotér mluví jen obecně: „Vidím to tak, že je to zápas pro Vaška, dobře si vydělá.“
Redakce MMAmag porovnala tahla slova s tím, co promotér k témuž duelu říkal 4. prosince 2023 serveru Ruik: „Musíme se dohodnout na rozumných podmínkách. Aby to dávalo smysl jak oběma klukům, tak i nám coby organizaci. Když to ale vyjde, věřím tomu, že v druhé polovině příštího roku bychom mohli ten zápas v Praze vidět.“ Tehdy šlo o zápas pod vlastní značkou, teď o hostování u konkurence. Clash MMA je česká zápasová organizace, která v říjnu 2026 pořádala turnaj CLASH 17 v Ústí nad Labem. Fanoušci si už navíc stihli zapsat konkrétní datum a právě u něj začíná problém.
Datum koluje po internetu. Razítko k němu zatím nikdo nedal
Termín 22. listopadu 2027 zazněl podle serveru Clash Rankings z 30. října 2026 přímo z úst Růžičky v pořadu B4THEAPEX a podpořil ho Tomáš Le Sy. Jde tedy o záměr ohlášený jednou stranou. Clash MMA zápas na svých otevřených kanálech samostatně nepředstavil a žádnou kartu na listopad 2027 nevypsal. Od 11. listopadu 2026 do uvedeného data zbývá 376 dní a redakce MMAmag si ho ověřila v kalendáři: vychází na pondělí, což se s víkendovou logikou galavečerů míjí.
|Zápas
|Termín
|Stav
|Sivák – Záděra III (RFA 35, Realfight do 75 kg)
|27. listopadu 2026
|Vypsáno na oficiální stránce turnaje RFA
|Sivák – Mikulášek (FNC 12, Tipos Aréna)
|12. prosince 2026
|Vypsáno na oficiálním webu FNC
|Sivák – Růžička (Clash MMA)
|22. listopadu 2027
|Zaznělo v pořadu, organizace nepotvrdila
Z stránky turnaje RFA 35, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Sivák nastoupí 27. listopadu 2026 v pražské Sportovní hale Královka proti Patriku Záděrovi v malých rukavicích a že ho organizace vede jako neporaženého šampiona s bilancí 37-0; starší profil z doby před turnajem v Žilině přitom ukazoval 35-0. Růžičku Sherdog vede v profesionálním MMA 0-2 a Muay Thai Records v postoji 1-1-0, obě databáze ale nepokrývají všechny domácí show zápasy. Titul v sázce není. Jestli se ten termín udrží, nerozhodne jen matchmaking.
Rok je v bojových sportech věčnost. A promotéři to vědí líp než fanoušci
KOMENTÁŘ Šéf jedné organizace určil favorita zápasu, který druhá organizace oficiálně nevypsala. To není analýza formy, to je nabídka na trh. Marhanský v jedné dechové vlně přiznává, že Siváka pustí tam, kde si vydělá, a zároveň mu předem přiděluje roli jistoty. Obě věci spolu souvisejí víc, než zní příjemně.
Dá se namítnout, že promotér jen popisuje rozdíl v zápasové zátěži. Jenže poctivé srovnání by muselo stát na kartách obou mužů, a ta Růžičkova se po návratu teprve staví: podle FightBuzz i Fights.cz ho 31. října 2026 na turnaji CLASH APEX+ 1 ukončil Jan Mašek technickým knockoutem v 1. kole, zatímco profil na webu Clash Rankings vede u téhož duelu výhru Růžičky. Za 376 dní se může změnit forma, smlouva i ochota obou stran. Dva kalendáře se mají protnout v pondělí za rok, na které zatím nikdo nedal razítko.
Metodika: Výroky Borise Marhanského pocházejí z videa RFA Bude ešte Sivák vs. Mawar? Reakcia na Pukača na YouTube kanálu Real Fight Arena, u něhož nebylo možné zjistit datum zveřejnění ani časové značky pasáží, proto redakce MMAmag porovnala dvě textová zpracování, Fights.cz z 9. listopadu 2026 a MMA Fanatik z 8. listopadu 2026. Starší výrok je z článku Ruik.cz ze 4. prosince 2023, údaje o zápasech z oficiálních stránek RFA 35 (27. 11. 2026, Sportovní hala Královka, Realfight do 75 kg) a FNC 12 (12. 12. 2026, 18:00, Tipos Aréna Bratislava), bilance z profilů na Sherdogu a Muay Thai Records, které nepokrývají všechny show zápasy. Do výpočtu odstupu vstoupily dvě hodnoty, 11. 11. 2026 a 22. 11. 2027; rozdíl činí 376 dní a cílové datum vychází na pondělí, měnové přepočty se neprováděly. Primární záznam pořadu B4THEAPEX, oficiální kartu Clash MMA k 22. 11. 2027 ani veřejnou reakci Růžičky či jeho týmu na Marhanského slova se dohledat nepodařilo, stejně jako věk Václava Siváka. Článek neuvádí výdělky obou mužů, protože k tomuto duelu není doložená žádná částka, a nevěnuje se trestní věci Tadeáše Růžičky nad rámec zmínky o pauze.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek