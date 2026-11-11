Nabíjení Samsung Galaxy S27 může být zklamáním. Má být stejné jako u předchůdce, čínská konkurence je daleko vpředu

Dva certifikáty od UL Solutions, datované 23. října 2026, a nezávislý záznam v čínské databázi 3C odhalují u modelové řady SM-S952 shodné parametry nabíjení: 9 V při 2,77 A, tedy přibližně 25 W. Stejný maximální výkon nabízí současný Galaxy S26 a podle serveru
Android Central ho Samsung u základní řady Galaxy S drží nepřetržitě už od Galaxy S20 z roku 2020. Šest generací bez jakéhokoli posunu. Mezitím se na českém trhu zabydlely čínské telefony s drátovým nabíjením o výkonu 80 až 100 W. Jejich bezdrátové nabíjení navíc v některých případech překonává výkon, kterého Samsung dosahuje kabelem. Označení „zklamání“ proto není přehnané. Jde o reakci na skutečnost, že Samsung ani po dalším roce nezvyšuje rychlost nabíjení, zatímco konkurence se posouvá výrazně dál. Co přesně certifikace prozradily a co ne
Certifikáty
IECEE CB od UL Solutions nesou čísla DK-187425-UL a DK-187435-UL a vztahují se na několik regionálních variant, včetně evropských modelů SM-S952B a SM-S952B/DS. To je důležité: nejde pouze o čínskou variantu, ale o parametry, které se týkají i mezinárodního modelu. Čínská databáze 3C pak u zařízení SM-S9520 eviduje certifikát 2026011606891379 se stejnými nabíjecími parametry, tedy až 9 V při 2,77 A.
Dokumenty však neprozrazují nic o bezdrátovém nabíjení, kapacitě baterie ani o obchodním označení zařízení. Galaxy S26 oficiálně podporuje 15W bezdrátové nabíjení. Pokud Samsung nic nezmění, lze očekávat stejný výkon také u S27. To je ale pouze odhad, nikoli potvrzená informace.
Čínská konkurence v číslech
Tvrzení, že je konkurence v oblasti nabíjení výrazně napřed, není přehnané. Stačí se podívat na telefony, které jsou dostupné v českých obchodech:
Model Drátové nabíjení Bezdrátové nabíjení Čas 0–100 % Samsung Galaxy S26 (očekávaný S27) 25 W 15 W 55 % za 30 min* Xiaomi 15 90 W 50 W neuvedeno OnePlus 13 100 W 50 W 36 min HONOR Magic7 Pro 100 W 80 W neuvedeno OPPO Reno16 Pro 80 W – 56 min
*Údaj Samsungu pro Galaxy S26 při použití 25W adaptéru.
Rozdíl v rychlosti drátového nabíjení je troj- až čtyřnásobný. U bezdrátového nabíjení je náskok konkurence ještě výraznější. Předpokládaných 15 W u Samsungu je oproti 80 W u HONORu více než pětkrát méně.
Nejde přitom o žádné exotické modely, které by se na český trh vůbec nedostaly. Xiaomi 15 se v Česku začalo prodávat za 19 999 Kč a OPPO Reno16 Pro je v oficiálním českém obchodě OPPO k dispozici za 17 490 Kč. Obě ceny jsou nižší než u Galaxy S26, který Samsung CZ aktuálně nabízí od 23 990 Kč.
Proč Samsung brzdí právě u základu
Samsung zatím žádné přímé vysvětlení neposkytl. Z dosavadní nabídky je ale patrné, že výkon nabíjení používá také jako jeden z rozdílů mezi jednotlivými modely. U Galaxy S26 nastavil parametry následovně: základní model podporuje 25W nabíjení, verze Plus 45 W a Ultra 60 W. Úniky z čínské databáze 3C u údajného Galaxy S27 Ultra (SM-S9580) naznačují, že i nejvyšší model řady zůstane u 60 W. Ani v tomto případě tedy zatím není patrný další posun.
V oficiálních materiálech Samsung zdůrazňuje především výdrž baterie, energetickou efektivitu čipu a bezpečné používání schválených nabíječek. Závod o co nejvyšší nabíjecí výkon zjevně nepovažuje za prioritu.
Jenže přístup, který v roce 2020 dával smysl, dnes působí jako zbytečné omezení. Tehdy bylo 25 W solidním standardem, dnes už jde v této cenové kategorii o poměrně konzervativní hodnotu. Zvlášť když například OnePlus 13 dokáže nabít baterii s kapacitou 6 000 mAh na 100 % za 36 minut. Za stejnou dobu přitom Galaxy S26 doplní jen něco málo přes polovinu kapacity.
Čekat na S27, nebo koupit teď?
Podle spekulací serveru SamMobile by Samsung mohl Galaxy S27 představit už začátkem ledna 2027. Pokud by se opakoval letošní scénář, kdy byl Galaxy S26 představen 25. února a do českých obchodů dorazil 11. března, mohl by se S27 objevit na českém trhu někdy v lednu nebo únoru. Zatím však není potvrzené ani datum představení, ani česká cena.
Z hlediska rychlosti nabíjení ale čekání příliš velký smysl nedává. Galaxy S26 nabízí 25W drátové a 15W bezdrátové nabíjení, je okamžitě dostupný a jeho cena je známá. Kdo považuje rychlost nabíjení za jedno z hlavních kritérií při výběru telefonu, najde na českém trhu několik alternativ, které Samsung v tomto ohledu překonávají i několikanásobně, často navíc za nižší cenu.
Samsung drží u základního modelu Galaxy S výkon 25 W už šestým rokem. Technologie umožňující rychlejší nabíjení přitom evidentně existuje a firma ji sama využívá u modelů Ultra. Otázkou už tedy není, zda Samsung dokáže nabídnout vyšší výkon, ale proč se mu do toho u základní řady nechce.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman