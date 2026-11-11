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Projekt malé haly nechceme odsouvat, říká náměstek olomouckého primátora Suchánek

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Jaké projekty za desítky i stovky milionů promění v následujících letech Olomouc? Oblast investic a strategického rozvoje má nově na starosti na olomoucké radnici 1. náměstek primátora Josef Suchánek (STAN). Zkušený politik a manažer v úvodní fázi neplánuje převratné změny.
Projekt malé haly nechceme odsouvat, říká náměstek olomouckého primátora Suchánek

Projekt malé haly nechceme odsouvat, říká náměstek olomouckého primátora Suchánek

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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