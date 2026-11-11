Projekt malé haly nechceme odsouvat, říká náměstek olomouckého primátora Suchánek

Josef Suchánek stál od roku 2020 v čele Olomouckého kraje v roli hejtmana, ve funkci jej poté vystřídal Ladislav Okleštěk (ANO). V uplynulých dvou letech pak Suchánek působil na Univerzitě Palackého jako kvestor, tedy vysokoškolský akademický a správní úředník, který zodpovídá zejména za hospodaření, ekonomiku a vnitřní správu vysoké školy. Důležitou pozici bude zastávat nově v čele města Olomouce – na pondělním ustavujícím zastupitelstvu byl zvolen do pozice 1. náměstka primátora Marka Zelenky. V rozhovoru promluvil Josef Suchánek o své další profesní výzvě.
Jaká máte očekávání od nového vedení města Olomouce, jehož jste důležitou součástí?
Těším se, a to zejména proto, že složení nové Rady města mi dává velkou naději, že půjde o dobrou spolupráci a bude se politikařit co nejméně a co nejvíce se bude pracovat na důležitých věcech, které město zajímají. To je pro mě klíčové, synergie je nyní mezi zástupci stran nastavená velmi dobře a myslím, že by mohla pokračovat i nadále.
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Už před vaším zvolením se další zastupitelé tázali na investiční plány nebo dávali různá doporučení. Potvrdilo to význam oblastí, za které budete zodpovídat?
Je pravda, že oblast, kterou mám na starosti, je poměrně široká, ale má nějakou logiku. Už v době povolebních vyjednávání jsme se domlouvali, které gesce by měly být spolu tak, aby odbory, které na těchto odborných věcech spolupracují, měly jednotné vedení. V minulosti se mohlo stát, že náměstek jednoho odboru nemusel mít stejné informace jako náměstek blízkého odboru, které spolu souvisí. Synergii to chtělo zvýšit, myslím, že propojení oblastí investic, dotací a strategického rozvoje dává smysl.
Na jaké projekty se budete chtít zaměřit?
Investiční plán podobně jako v jiných městech, krajích či celé zemi je výčet priorit daleko rozsáhlejší, než jsou finanční možnosti našeho města. Zdědili jsme od minulých kolegů projekty v prioritním listu za přibližně 1,7 miliardy korun. Ovšem to je daleko nad rámec našich možností. Budeme se snažit postupovat k částce kolem miliardy. Jde tam o více než 40 projektů, plus nějaké další projektové dokumentace, dovolí nám to nějakou redukci.
Máte už nějakou vizi, co by se mělo i doplnit?
V tuto chvíli si nebudeme vsouvat nějaké další projekty, na to nejsme nyní do takové míry zorientovaní, abychom projekty nějakým zásadním způsobem přesouvali. Půjde o to, abychom se vešli s investicemi do celkového rozpočtu.
Jak složité bude vybrat investice ze souboru v předpokládané hodnotě na úrovni 1,7 miliardy korun?
Jde o základní návrh. Bude potřeba tuto částku po dohodě s kolegy zredukovat. Jak řekl i pan ekonomický náměstek Bačák, na investice se mohou dát peníze, které zbydou po rozdělení peněz pro nutný chod magistrátu, plus samozřejmě dotační tituly a úvěrové možnosti. Nesmíme zapomenout také na to, že velká část finanční zátěže pro příští rok pro investice přichází z už rozjetých projektů, na které se samozřejmě nesahá. Jde o zhruba 360 milionů korun na dokončení nebo pokračování stávajících investičních celků. To znamená, že tato částka se ubere z finančního balíku pro rozjetí nových projektů v příštím roce.
Jedním z připravených záměrů je i stavba malé haly u zimního stadionu, kde už končí výběrové řízení na stavební firmu. Jde o investici takřka za 300 milionů. Budete zvažovat ještě nějaké potenciální změny?
Myslím, že revizí na čelních místech celého seznamu potřebných investičních akcí budeme dělat co nejméně. Čili s pokorou a úctou k tomu, co bylo připraveno, musí nějaká kontinuita mezi námi zůstat. Zrovna tento projekt nebudeme chtít rušit, revidovat nebo nějak odsouvat.
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Máte bohaté zkušenosti z řízení Olomouckého kraje. Jaké principy budete chtít využít v nové pozici na olomoucké radnici?
Budu chtít zužitkovat úplně všechno. V čele Olomouckého kraje jsem trochu intervenoval do všech oblastí, určitý náhled tedy mám. Jak jsem řekl v kandidátské řeči, tak bych rád zužitkoval i zkušenosti z Univerzity Palackého, která také zásadně ovlivňuje další rozvoj města.
Primátor Marek Zelenka řekl, že vás a náměstka Otakara Bačáka bere jako důležité opory pro svou budoucí práci. Co na to říkáte?
Těším se na spolupráci v našich nových rolích, s primátorem Markem Zelenkou se znám asi devět let. Vycházíme spolu lidsky i názorově. Věkově jsme každý generačně jinde, i v tom se doplňujeme (usmívá se).