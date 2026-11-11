Jedna hlávka zelí, trocha oleje a 30 minut v troubě. Výsledek chutná líp než dušená příloha za trojnásobnou cenu

Na plech jde jedna hlávka nakrájená na silné klínky, potřená třemi lžícemi oleje a posypaná solí, pepřem a česnekem. Trouba je rozpálená na 200 až 220 °C a za 25 až 35 minut vyjíždí zelenina se zlatohnědými okraji, měkkým středem a nasládlou chutí, kterou by v hrnci nikdo nehledal. Během posledních pěti minut ji pokryje vrstva parmazánu. Spočítali jsme, kolik takový plech v českých obchodech na podzim 2026 stojí, a porovnali ho s kupovaným nakládaným zelím, ze kterého se tradičně dusí příloha ke knedlíkům. Podle zářijových dat Českého statistického úřadu stojí kilo nakládaného zelí 53,80 Kč, tedy 3,09krát víc než syrová hlávka. Za stejnou surovinu tak člověk v kupované podobě platí zhruba trojnásobek. Pečená varianta přitom chutná výrazněji.
Pečené zelí krok za krokem: klínky, olej a horká trouba
Postup zvládne i kuchař, který dosud nanejvýš ohříval polotovary. Příprava zabere asi deset minut, pečení zhruba půl hodiny. Celé to vypadá takto:
Očistit hlávku. Odstranit potrhané a zavadlé vnější listy, zelí opláchnout a pečlivě osušit. Zbytková voda na povrchu brzdí opékání. Rozkrojit přes košťál. Hlávku podélně rozpůlit a nakrájet na klínky nebo plátky silné kolem 2,5 cm. Košťál zůstává, protože drží listy pohromadě při obracení i servírování. Naolejovat a okořenit. Na menší až střední hlávku stačí asi 3 lžíce oleje. Potřít ze všech stran, osolit, opepřit, přidat nasekaný česnek a podle chuti špetku chilli. Péct v jedné vrstvě. Mezi kusy nechat mezery, v polovině doby klínky otočit. Dopéct se sýrem. Parmazán přijde na řadu až na konci. Recept na iDNES Recepty ho sype na zelí po základním pečení a nechává ho v troubě pět minut. Od začátku by se spálil a zhořkl.
Z jedné hlávky vznikne příloha pro čtyři strávníky. Jako hlavní zeleninové jídlo nasytí dva až tři lidi.
Úskalí receptu se skrývá v zacházení se zeleninou, suroviny problém nedělají. Přeplněný plech způsobí, že se zelí začne dusit ve vlastní páře a o křupavé okraje přijdete. Stejně tak klínky různé tloušťky: tenčí zčernají dřív, než silnější změknou. Hutnější skladované hlávky z pozdního podzimu potřebují spíš horní hranici časového rozpětí, mladší a křehčí mohou z trouby dřív.
Proč zelí z trouby chutná sladší než to z hrnce
Rozdíl vzniká už na povrchu listů. Suché teplo trouby odpaří vlhkost, okraje se rozpálí na teplotu, jaké ve vroucí vodě nikdy nedosáhnou, a přirozené cukry v zelí začnou hnědnout. Odborný zpravodaj
Tufts Health & Nutrition Letter výslovně uvádí, že karamelizace při pečení může chuť zeleniny vylepšit. Kuchařské zdroje k tomu dodávají popis výsledku: sladší, místy až oříškové tóny.
Hrnec funguje opačně. Voda, ve které se zelí vaří, s sebou odnáší část rozpustných látek. Zpravodaj z Tufts to dokládá u živin a podle nás stejnou cestou odchází i část chuti. Část aromatu skončí ve vývaru, zatímco povrch zůstane bledý a měkký. Tradiční dušené zelí se proto chuťově opírá o kmín, ocet, cukr a tuk. Pečená verze si vystačí s vlastní sladkostí.
Do textury se změna promítne stejně zřetelně. Dušené zelí je vláčné, vlhké a jednolité. Pečené má pevnější sousto, hnědé křupavé okraje a šťavnatý střed. Lidem, kterým vadí typický pach vařeného zelí, může opečená varianta přijít příjemnější. Pod zahraničními recepty se objevují komentáře hospodyň, jejichž partneři zelí dřív odmítali a z plechu si přidávali. Tvrdá data to sice nejsou, ale zkouška vyjde levně.
Cenový propočet: plech pečeného zelí za cenu jednoho kafe
Pro výpočet jsme vzali menší hlávku o hmotnosti 1,2 kg a průměrné zářijové ceny podle přehledu
Česko přehledně z dat ČSÚ. Ostatní položky jsme dohledali v online nabídce Tesca.
Položka Množství Cena Bílé hlávkové zelí (17,41 Kč/kg) 1,2 kg 20,90 Kč Extra panenský olivový olej (266,53 Kč/l) 3 lžíce, cca 45 ml 12 Kč Parmigiano Reggiano (669 Kč/kg) 30 g 20 Kč Česnek (181,49 Kč/kg) 2 stroužky necelé 2 Kč Sůl, pepř, chilli podle chuti cca 1 Kč Celkem s parmazánem 4 porce cca 55 Kč, tedy 14 Kč na porci Celkem bez parmazánu 4 porce cca 35 Kč, tedy 9 Kč na porci
V akci vychází hlávka ještě výhodněji. Portál Kupi.cz zachytil nejnižší nabídku za 8,90 Kč/kg, tedy necelých 11 Kč za celou hlávku, zatímco běžná cena se drží kolem 20 Kč za kilo. Tesco prodává volné bílé zelí za 19,90 Kč/kg. Podle dlouhodobých dat ČSÚ bývá zelí nejlevnější v listopadu, zhruba o 16 % pod svým trendem. Podzim je zkrátka jeho čas: česká sklizeň běží od července do listopadu a hlávky ze skladů vydrží do dubna.
Proti tomu stojí klasika. Kilo nakládaného zelí vyjde na 53,80 Kč a k dušení potřebuje ještě cibuli, sádlo nebo olej, kmín a cukr. Hotová příloha se tak dostane přes 60 Kč.
Ani srovnání s běžnými přílohami nevyznívá pro zelí špatně. Brambory stojí 15,30 Kč za kilo, tedy o něco méně. Rýže vychází na 36,74 Kč, takže v přepočtu na kilogram suroviny je zelí víc než dvakrát levnější. Barevná zelenina hraje jinou ligu: mrkev za 22,30 Kč, rajčata za 75,15 Kč a paprika za 75,65 Kč. Na pečený plech je zelí nejlacinější zelenina, kterou v obchodě seženete. Rozpočet tu nejvíc zatíží sýr, protože 30 gramů parmazánu stojí skoro tolik jako celá hlávka.
Česnek, parmazán a kyselá tečka k pečeni i kachně
Bílé zelí si s česnekem a tvrdým sýrem rozumí lépe než jeho červený příbuzný. Červené při pečení mění barvu do méně lákavých odstínů a víc mu svědčí sladkokyselé dochucení balzamikem, jablkem nebo octem. Kdo nemá parmazán, sáhne po pecorinu, Grana Padano nebo jiném výrazném tvrdém sýru. Bezmléčnou křupavost obstará strouhanka promíchaná s olejem a česnekem.
Česká kuchyně podává zelí hlavně k vepřové pečeni, kachně, výpečkům nebo bramborákům, jak ukazuje i recept Romana Pauluse pro Kuchyni Lidlu. Pečené klínky se k takovému talíři hodí, jen chybí kyselina, na kterou jsme u zelí zvyklí. Doporučujeme ji dodat až po upečení:
pár kapek citronové šťávy nebo balzamikového octa, jogurtový dip se lžičkou hořčice, čerstvá petržel nebo tymián, trocha čerstvě nastrouhaného sýra navrch.
Mimo tradiční pečeně zelí doprovodí kuře, rybu nebo luštěninové jídlo. Zahraniční kuchařky ho krájejí na silné „steaky“ a koření římským kmínem, česnekovým práškem a chilli vločkami. Na českém stole se nejlépe uplatní kmín, který k zelí patří odjakživa.
Zbytky vydrží v lednici tři až pět dní. Ohřívat je nejlepší na plechu v troubě při zhruba 180 °C asi deset minut a bez zakrytí, aby se okraje znovu vysušily. Mikrovlnka funguje také, jen připraví zelí o křupavost.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková