Když borůvka oblékne červený kabát: Podzimní paráda, nebo tichý volající alarm? Určitě to také znáte. Procházíte se v listopadu po zahradě, kouknete na své keříky kanadských borůvek a místo svěží zeleně na vás svítí sytě fialové, vínové a cihlové odstíny. V tuhle roční dobu můžete hodit starost za hlavu a v klidu si loknout teplého čaje. Univerzitní specialisté svorně potvrdili, že purpurové vybarvení na sklonku roku je úplně přirozená věc. Rostlina prostě balí kufry na zimu, stahuje cenné živiny zpátky do dřeva i kořenů a chystá se na spánek.
Jenže pozor. Pokud se tenhle purpurový nádech na větvích objeví třeba v máji nebo v červnu, máte na záhonu průšvih. Stejná barva o půl roku dřív totiž signalizuje těžký stres, nevhodnou půdu nebo napadení kořenového systému. Barva samotná o zdraví keře nerozhoduje. Vždycky záleží na tom, ve kterém měsíci se ukáže a jaké další projevy ji doprovázejí.
Kyselá hliněná postýlka a zrádné pH české zeminy
Když borůvkový keř zčervená v létě, jako první podezřelý je na řadě půdní profil. Borůvky jsou totiž extrémní kyselomilky. Odborníci z Minnesotské univerzity uvádějí, že bezpečné rozmezí pro pěstování se pohybuje mezi pH 4,0 a 5,5. Pokud má vaše zemina vyšší hodnotu, keř přestane vstřebávat klíčové prvky. Výsledkem je žloutnutí, zakrslý růst, ubohá úroda a postupné odmírání celého keře.
V české kotlině narážíme na tenhle kámen velmi často. Podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) dosahuje průměrné pH zemědělských půd v ČR hodnoty 6,0. Správně kyselých ploch pod 5,5 máme v zemi jen slabých 32,8 %. Běžná hlinka ze zahrady, kde vám jdou skvěle okurky nebo jabloně, je pro borůvku zkrátka moc sladká. V zásaditém prostředí je navíc plno vápníku, který pevně zablokuje fosfor a stopy železa. Hnojivo tak leží v zemi, ale kořínky se k němu nedostanou.
Foto: Pixabay
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Jarní zčervenání vyvolá i chladná půda, ve které kořeny špatně berou fosfor. Pokud se po oteplení listy vrátí do svěží zeleně, šlo o chvilkovou patálii. Pokud ale červená zůstává a větvě nerostou, vezměte do ruky lakmusový papírek.
Mokrý záhon jako jízdenka do borůvkového nebe
Mnohem horší katastrofa probíhá pod povrchem, když keř přeléváte nebo posadíte do těžké jílovice. Houbový patogen Phytophthora cinnamomi miluje stojatou vodu a dokáže zničit kořenový systém neuvěřitelnou rychlostí. Napadnuté jemné kořínky zčernají, z křehnou a přestanu dodávat vodu. Výhonky pak vypadají jako spálené od slunce a celý keř vadne i v mokré hlíně.
Podle Connecticutské univerzity dokáže tato kořenová hniloba udusit rostlinu během jediného léta. Záchranou je hlavně prevence. Zasažený keř musíte vykopat, zkontrolovat kořeny a místo pořádně odvodnit.
Diagnostika stavu borůvek
- Podzimní zbarvení (září až listopad): Listy jsou rovnoměrně červené až fialové, růst je běžný. Řešení: Nic, keř se připravuje na zimu.
- Vysoké pH půdy (duben až srpen): Listy jsou červené či bledé, žloutnou žilky, růst je zakrslý. Řešení: Změřit pH a dodat elementární síru.
- Nedostatek fosforu (jaro, chladno): Listy jsou tmavě zelené až nachové, vývoj je zabrzděný. Řešení: Počkat na teplo a zkontrolovat pH.
- Chybějící hořčík (léto): Červené plochy se objevují mezi žilkami od báze výhonů. Řešení: Udělat rozbor půdy na hořčík.
- Fytoftora / kořenová hniloba (vegetace): Listy jsou malé se spálenými okraji, keř vadne ve vlhku. Řešení: Zlepšit drenáž, nemocný keř vykopat.
- Kroužkovitost (červenec): Červené prstence a dubový vzor na starších větvích. Řešení: Keř zlikvidovat, léčba neexistuje.
Síra, kvalitní rašelina a stopka pro podzimní hnojení
Začátek listopadu je perfektní doba pro úpravu zeminy na příští rok. Kyselost srazíte dolů elementární sírou, kterou zapravíte do záhonu. Půdní bakterie ji přes zimu pomalu rozloží a jaro přivítáte s připravenou půdou. Pozor na mýtus s kávovou sedlinou z kuchyně. Aby lógr viditelně změnil pH záhonu, museli byste ho na zahradu vysypat celé tatrovky.
Pamatujte také na to, že nemocné větve a napadené keře nikdy nepatří do domácího kompostu, protože běžná hromada nedosáhne dostatečné teploty k hubení spór. Novou sadbu nakupujte u certifikovaných pěstitelů, např. na borůvkových farmách v Provodově nebo v Postoupkách u Kroměříže, a hlídejte si rostlinolékařský pas.
Zdroje info: Autorka, https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/cervenani-listu-boruvek-priciny-a-reseni https://www.denik.cz/zahrada/cervene-listy-boruvky-podzim-jaro.html https://www.ireceptar.cz/zahrada/proc-cervenaji-listy-boruvek/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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