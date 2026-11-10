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Když borůvka oblékne červený kabát: Podzimní paráda, nebo tichý volající alarm?

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Dennívýzva
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Když borůvka oblékne červený kabát: Podzimní paráda, nebo tichý volající alarm? Určitě to také znáte. Procházíte se v listopadu po zahradě, kouknete na své keříky kanadských borůvek a místo svěží zeleně na vás svítí sytě fialové, vínové a cihlové odstíny. V tuhle roční dobu můžete hodit starost za hlavu a v klidu si loknout teplého čaje. Univerzitní specialisté svorně potvrdili, že purpurové vybarvení na sklonku roku je úplně přirozená věc. Rostlina prostě balí kufry na zimu, stahuje cenné živiny zpátky do dřeva i kořenů a chystá se na spánek.
Borůvky

Borůvky

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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