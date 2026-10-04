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7 věcí, které děláme mazlíčkům z lásky. Pes nebo kočka je ale mohou vnímat úplně jinak

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Objímáme je, pusinkujeme, zvedáme do náruče a cpeme jim poslední kousek sýra, protože je přece milujeme. Jenže psí a kočičí představa náklonnosti nemusí vypadat jako naše. Letošní Světový den zvířat má krásné motto: zkusme se na svět podívat jejich očima.
7 věcí, které děláme mazlíčkům z lásky. Pes nebo kočka je ale mohou vnímat úplně jinak

7 věcí, které děláme mazlíčkům z lásky. Pes nebo kočka je ale mohou vnímat úplně jinak

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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