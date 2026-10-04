7 věcí, které děláme mazlíčkům z lásky. Pes nebo kočka je ale mohou vnímat úplně jinak

1. Pevné objetí nemusí být pro psa odměna
Člověku připadá úplně přirozené sevřít někoho, koho má rád, v náručí. Pro řadu psů ale objetí znamená hlavně omezení pohybu a velmi těsný kontakt, ze kterého nemohou snadno odejít.
Někteří psi si na objímání zvyknou a někteří ho od svého člověka opravdu tolerují dobře. Jiní při něm ztuhnou, odvracejí hlavu, olizují si nos, stahují uši nebo ukazují bělmo oka. To všechno mohou být signály, že pes náš romantický moment interpretuje poněkud jinak.
Pokud chceš zjistit, co má rád právě ten tvůj, sleduj spíš jeho reakci než vlastní představu. Možná si raději lehne těsně vedle tebe a opře se bokem, než aby chtěl mít dvě ruce kolem krku.
2. Poplácání po hlavě je lidská klasika, psí už méně
Natáhnout ruku shora a pohladit psa po temeni děláme téměř automaticky, zejména u cizích psů. Jenže pohyb ruky směrem k hlavě a naklánění nad zvíře může působit nepříjemně nebo hrozivě, zvlášť pokud se ještě moc neznáte.
Řada psů mnohem lépe přijímá dotek na hrudi, na boku krku nebo na rameni. Nejlepší je nechat psa, aby se k tobě přiblížil sám, a sledovat, zda se do doteku opírá, nebo naopak ustupuje.
To, že pes nevyskočí a neodejde, ještě automaticky neznamená, že je nadšený. Některá zvířata mají mimořádný talent zdvořile tolerovat lidské nápady.
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3. Kočka ukáže břicho. To ještě neznamená: sáhni sem
Kočka se svalí na záda, odhalí břicho a člověk logicky usoudí, že právě dostal speciální pozvánku k mazlení. U mnoha koček jde ale spíš o projev důvěry než o žádost o břišní masáž.
Břicho je zranitelné místo a spousta koček dotek v této oblasti nesnáší. Výsledkem pak bývá známá situace, kdy první dvě sekundy vypadají nádherně a třetí končí lidskou rukou chycenou mezi čtyřmi tlapkami.
Mnohem bezpečnější je zkusit tváře, oblast pod bradou nebo hlavu a nechat kočku ukázat, kde kontakt skutečně chce. Výjimky samozřejmě existují, protože kočka by nebyla kočka, kdyby nám dovolila napsat univerzální návod.
4. Zvedání do náruče není povinná součást lásky
Některý pes nebo kočka si náruč vyloženě užívají. Jiný mazlíček při zvednutí ztuhne a pouze čeká na okamžik, kdy se znovu dotkne země.
U malých zvířat máme často tendenci manipulovat s nimi mnohem víc jen proto, že to technicky jde. Přenášíme je, posouváme, zvedáme na fotografii nebo podáváme dalším lidem, aniž bychom si všimli, že zvíře se pokaždé snaží odejít.
Pokud není zvedání nutné kvůli bezpečnosti nebo péči, dej mu možnost volby. Mazlíček, který chce být u tebe, si blízkost často najde úplně sám.
5. Obleček je roztomilý jen tehdy, když v něm není otrávený jeho majitel
Funkční oblečení může mít smysl u některých psů v chladu, dešti nebo ze zdravotních důvodů. Úplně jiná kategorie je kostým, který existuje hlavně proto, že chceme fotografii jezevčíka převlečeného za hotdog.
Pokud se zvíře v oblečení pohybuje normálně, není ve stresu a nic ho neškrtí ani neomezuje, není nutné vyhlašovat válku každému svetru. Problém začíná ve chvíli, kdy člověk ignoruje ztuhlou chůzi, schovávání nebo pokusy obleček sundat jen proto, že je výsledná fotka roztomilá.
Instagram má bohužel nulovou schopnost vyhodnocovat souhlas mopse s kostýmem dinosaura.
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6. Láska přes misku může být až příliš vydatná
Jídlo je jeden z nejsnazších způsobů, jak zvířeti udělat radost. Proto také tak snadno sklouzneme k tomu, že každé prosebné oko znamená další pamlsek a každý pocit viny po dlouhém dni řešíme něčím dobrým.
Jenže zvíře nemusí chápat, že kousek šunky dostalo „z lásky“. Chápe hlavně to, že určitý výraz velmi úspěšně funguje na člověka v kuchyni.
Odměny mají v životě mazlíčka své místo, jen by neměly nahrazovat společný čas, hru, pohyb a pozornost. Láska se opravdu nemusí pokaždé vejít do misky.
7. Někdy je největší projev lásky nechat ho na pokoji
Pes spí v pelíšku, kočka se schovala do krabice a člověk dostane náhlou potřebu ověřit, jestli jsou stále dostatečně milovaní. Následuje mazlení, focení nebo jemné probuzení jen proto, že se nám po nich právě zastesklo.
Zvířata ale potřebují možnost odejít, spát a nebýt neustále dostupná našim emocím. Vlastní bezpečné místo, kde je nikdo neruší, může být stejně důležité jako společná hra.
Letošní motto Světového dne zvířat zní „See the World Through Their Eyes“ – podívat se na svět jejich očima. Možná je to docela dobrý návod i pro domácí lásku: méně přemýšlet nad tím, co bychom na jejich místě chtěly my, a víc sledovat, co nám skutečně říkají oni.
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Zdroje: World Animal Day – Announcing the World Animal Day 2026 Theme [1], American Kennel Club – Do Dogs Like Hugs? [2], American Kennel Club – Why Do Dogs Duck When You Pat Them on the Head? [3], Cats Protection – How to Pet a Cat [4].