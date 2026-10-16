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9 důvodů, proč každá žena potřebuje kočku. A proč si ji samozřejmě zaslouží

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Kočka tě nebude soudit za třetí díl seriálu, ale velmi pravděpodobně tě odsoudí za špatně otevřenou kapsičku. Přinese ti do života něhu, zábavu, trochu chaosu a novou představu o tom, komu doma patří pohovka. U příležitosti dne věnovaného kočkám máme devět důvodů, proč je společnost kočky tak návyková. A neboj, bereme to s humorem.
9 důvodů, proč každá žena potřebuje kočku. A proč si ji samozřejmě zaslouží

9 důvodů, proč každá žena potřebuje kočku. A proč si ji samozřejmě zaslouží

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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