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Marpo lituje, že souhlasil se zápasem v PML a popsal náročné tréninky. Na stará kolena si musel vyjednat kratší kola

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Tři minuty, které podle něj zmizely z pravidel. Rapper, který si zápas odkýval sám a teď o něm mluví jako o trestu. Co si Marpo vyjednal před listopadovým duelem v Trenčíně?
Marpo lituje, že souhlasil se zápasem v PML a popsal náročné tréninky. Na stará kolena si musel vyjednat kratší kola

Marpo lituje, že souhlasil se zápasem v PML a popsal náročné tréninky. Na stará kolena si musel vyjednat kratší kola

Zdroj: FNC
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 11.11.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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