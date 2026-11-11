Kardio, po kterém má člověk pocit, že se mu zastaví srdce. Tak popsal svou přípravu muž, který 13. listopadu 2026 stojí na pódiu pražské Lucerny a o dva týdny později má nastoupit v ringu na Slovensku. Otakar Petřina, kterého zná celé Česko jako Marpo, v nové epizodě podcastu nebrousil nože na soupeře. Místo toho přiznal, že sám sebe proklíná. Jediný ústupek, který si podle svých slov vyjednal, se dá vyčíslit v minutách. Kolik jich je, ukazuje propočet redakce MMAmag níž.
„Každý den se proklínám.“ Marpo o přípravě mluví slovy, která se na plakát nehodí
Otakar Petřina, 41letý český rapper a bubeník vystupující jako Marpo, si sedl do podcastu Boomer Talk moderátora Miloše Pokorného. Epizodu s názvem „Marpo: Nikdy jsem nehonil holky a nebral drogy a neukazoval prachy“, zveřejněnou 10. listopadu 2026 a dlouhou 44 minut, redakce MMAmag dohledala na Omny.fm a v Apple Podcasts. Znění citovaných pasáží redakce MMAmag přebírá z článku Fights.cz z 11. listopadu 2026, který jako zdroj uvádí tentýž podcast.
Podle přepisu zveřejněného serverem Fights.cz Marpo řekl: „Na stará kolena jsem se nechal uvrtat do zápasu v thaiboxu.“ A hned k tomu dodal: „Každý den toho lituju.“
Nejsilnější věta míří na kondiční část přípravy. „Každý den se proklínám. Každý den, co trénuju, mám pocit, že budu mít infarkt,“ prohlásil podle přepisu. Jde o jeho popis pocitu z kardio tréninku, ne o informaci o zdravotním stavu. Rezignovaně to ale nezní, protože vzápětí podle téhož zdroje dodal: „Ještě chci dohnat, co mi tělo dovolí.“
Zápas, do kterého se podle svých slov nechal uvrtat, má přitom pevné datum, adresu i televizní předehru. A v jeho označení panuje zmatek, který se vyplatí vyjasnit.
Trenčín, zimní stadion a dva kapitáni, kteří se potkali v televizi
Na oficiálním webu PML redakce MMAmag našla přesné zadání galavečera: turnaj nese číslo 22, začíná 28. listopadu 2026 v 17:30 a hostí ho Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíně. PML je zkratka pro Professional Muaythai League, slovenskou organizaci postojových bojových sportů. Číslo 28 patří v tomhle případě datu, ne pořadí turnaje.
Soupeřem je Adam Berger, 24letý slovenský influencer vystupující jako Bergino; věk i národnost uvádí jeho oficiální profil na webu organizace Fight Night Challenge. Oba se potkali v zápasnické reality show Fight House. Podle FTV Prima ze 4. září 2026 vedl Marpo český výběr, Bergino slovenský tým a promotér Tomáš Tadlánek už tehdy avizoval souboj obou kapitánů v Trenčíně.
Původně měl jít duel podle boxerských pravidel. Server FightBuzz 5. listopadu 2026 napsal, že organizace oznámila změnu na thajský box, že ji měl iniciovat Bergino a že na plakátu zůstal limit 74 kg a tři kola po dvou minutách. Váhu 74 kg a pravidla thajského boxu uvádí i přehled karty na Fight-live z 10. listopadu 2026. Titul ani pás v dostupných kartách u tohoto zápasu uvedený není.
Proč se o pravidlech celebritního zápasu vůbec smlouvá, stojí za krátké zastavení.
Vyjednávání o kolech je součást produktu
GLOSA V klasickém sportu se délka kol nehandluje. Je v pravidlech, bere se jako podmínka startu a nikdo o ní nemluví v podcastu. Tady je naopak vyjednávání součástí show, stejně jako přechod z boxu na thajský box pár týdnů před akcí.
Marpo zvolil cestu, kterou v téhle branži nebývá slyšet často. Žádné sliby o knockoutu v prvním kole, žádné urážky soupeře. Jen přiznání, že ho příprava ničí a že si vymínil kratší kola. Ironie je, že upřímnost tenhle produkt prodává stejně dobře jako výhrůžky.
Jenže v ringu thajského boxu Marpo nestojí poprvé. A o téhle disciplíně kdysi mluvil úplně jinak.
Před třinácti lety mluvil o ringu úplně jinak
Z rozhovoru pro Novinky.cz z 13. října 2013, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že po roce tréninku přišly zápasy, šesté místo na mistrovství Evropy, v roce 2007 druhé místo na mistrovství republiky a dva roky v reprezentaci. Tehdy řekl, že mu thajský box „hrozně“ chybí a že si v ringu ještě někdy „pinkne“. V listopadu 2026 o téže disciplíně mluví jako o něčem, do čeho se nechal uvrtat.
Mezi oběma výroky stojí jeho boxerská linka. Na galavečeru XFN 15 v pražské aréně porazil 27. prosince 2018 na body Patrika Vrbovského alias Rytmuse. Na turnaji OKTAGON MMA v téže hale podlehl 21. května 2022 Karlosi Vémolovi, který zvítězil technickým knockoutem ve 4. kole v čase 2:35. A na kartě Fight Night Challenge 8 v menší pražské hale 27. prosince 2024 nestačil na Václava Mikuláška; konání zápasu dokládá oficiální web organizace, výsledek na body uvádí server FightLive.sk.
Přání z roku 2013 se mu splnilo. Jen o třináct let později a s tělem, které s tím podle jeho slov nesouhlasí.
Nejpřesnější míru toho, jak moc se Marpovi za ty roky změnil pohled na ring, ale nedávají jeho věty. Dává ji číslo, které si sám vyjednal u pořadatelů.
Kolik minut si Marpo uhádal a co mu zbývá do Trenčína
„Naštěstí je to na tři kola po dvou minutách, to jsem si uhádal,“ řekl podle přepisu Fights.cz. A doplnil důvod: „Řekl jsem, že na to už jsem starý.“ Původně podle svého tvrzení měl zápasit kola tříminutová. Na stránce turnaje PML 22 délka kol uvedená není, formát tří dvouminutových kol popsal zmíněný plakát v textu FightBuzzu.
Obě varianty si redakce MMAmag přepočítala. Tři kola po třech minutách dávají devět minut čistého času v ringu, tři kola po dvou minutách šest minut. Rozdíl jsou tři minuty, tedy o třetinu méně boje.
|Varianta formátu
|Výpočet
|Čistý čas v ringu
|Původně navržený
|3 × 3:00
|9:00
|Vyjednaný podle Marpa
|3 × 2:00
|6:00
|Rozdíl
|9:00 − 6:00
|3:00 (33,3 %)
Tři minuty, které podle Marpa zmizely z pravidel, jsou zatím jediná část přípravy, kde má jistotu výhry. Zbytek na něj čeká 28. listopadu 2026 v Trenčíně.
Metodika
Redakce MMAmag otevřela stránku epizody podcastu Boomer Talk na Omny.fm a v Apple Podcasts, stránku turnaje PML 22 na webu organizace, rozhovor Novinky.cz z 13. října 2013 a oficiální výsledkové stránky XFN, OKTAGON MMA a Fight Night Challenge, vše ve stavu k 11. listopadu 2026. Otevřený přepis podcastu s časovými značkami k dispozici nebyl, proto znění všech citovaných pasáží pochází z článku Fights.cz z 11. listopadu 2026, který jako zdroj uvádí tentýž podcast. Do výpočtu čistého času vstoupily pouze dvě hodnoty: tři kola po třech minutách jako původní formát podle Marpova tvrzení a tři kola po dvou minutách jako formát vyjednaný; výsledkem je 9:00, 6:00 a rozdíl 3:00, tedy 33,3 %. Formát tří dvouminutových kol ani váhový limit se nepodařilo doložit přímo z oficiálního materiálu PML, stejně jako veřejnou reakci Adama Bergera nebo organizace na Marpovy výroky po 10. listopadu 2026, a výsledek zápasu s Václavem Mikuláškem je doložen jen sekundárně. Článek nezahrnuje sázkové kurzy ani prodej vstupenek a neřeší obvyklý formát kol u dalších turnajů PML, který se dohledat nepodařilo; žádné měnové převody se nepoužívají.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Marpo prý každý den lituje. Před Trenčínem si uhádal kratší kola
Log zásahů
- HTML: převeden vstupní text do čistého HTML včetně perexu, nadpisů, publicistického označení, tabulky, zdrojů a metodiky.
- První odstavec: doplněn plný tvar „redakce MMAmag“ do teaseru na redakční práci.
- Atribuce citací: upravena věta o převzetí citovaných pasáží tak, aby měla jasný podmět „redakce MMAmag“.
- Textová deixe: formulace „Podle tohoto přepisu“ změněna na přesnější „Podle přepisu zveřejněného serverem Fights.cz“.
- Hlas a registr: formulace „v téhle branži slyšíte málokdy“ změněna na neadresné „v téhle branži nebývá slyšet často“.
- Sponzorské názvy hal: v těle článku nahrazeny názvy „O2 arena“ a „O2 universum“ obecnými označeními „pražská aréna“ a „menší pražská hala“; zdroje ponechány beze změny.
- Tabulka: převedena z markdownu do HTML.
- Zdroje a metodika: obsahově ponechány beze změny, pouze převedeny do HTML.
Kontrola finálního textu
- Perex: 181 znaků, neopakuje formulaci titulku.
- Pořadí začátku: H1, perex, první odstavec, H2.
- Přímé citace: v kurzívě a v českých uvozovkách.
- Výskyty „právě“: 0.
- Pomlčky v nadpisech H2: 0.
- Publicistická sekce: 1× GLOSA, označení zachováno.
- Číselná kontrola tabulky: 3 × 3:00 = 9:00; 3 × 2:00 = 6:00; rozdíl 3:00, tedy 33,3 %.
- Zbývá: bez nového věcného rozporu proti dodané metodice a zdrojům.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka