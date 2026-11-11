Kuřecí nudličky s barevnými paprikami: Šťavnatá minutka z jedné pánve, která potěší výraznou chutí

Když dostanu chuť na
rychlý, barevný a neuvěřitelně voňavý oběd, moje volba okamžitě padne na tenhle osvědčený recept s a křupavými paprikami. Spojení jemných kousků kuřecích prsou, voňavé cibulky, hříšně dobrého kuřecím masem grilovacího koření a pestrobarevné zeleniny dokáže vytvořit dokonalou harmonii, které málokdo odolá. Je to ideální jídlo pro všechny, kdo milují poctivou domáckou kuchyni, ale nemají čas trávit hodiny u plotny.
Příprava téhle dobroty je nesmírně
, zvládne ji úplně každý a jednoduchá výsledek na talíři hraje všemi barvami. Voní po bylinkách, potěší oko a skvěle chutná s nadýchanou . rýží
Můj tip zní: Papriky nakrájejte na tenké proužky a do pánve je přihoďte až ke konci restování masa, aby zůstaly krásně křupavé a neztratily svou svěží barvu ani vitaminy. Recept na kuřecí kousky dušené s barevnou paprikou
Celkový čas přípravy a vaření: 35 minut Ingredience potřebné k přípravě 600 g kuřecích prsou 3 barevné papriky (červená, žlutá, zelená) 2 cibule 4 polévkové lžíce rostlinného oleje 1 balíček grilovacího koření na maso 1 lžička mletého černého pepře 2 lžíce sójové omáčky 1 špetka soli Foto a zdroj: Vaření s Jančou, potřebné ingredience Postup při přípravě kuřecího s paprikami
1. Kuřecí prsa důkladně omyjte, osušte papírovým ubrouskem a
nakrájejte na podlouhlé nudličky.
2. Oloupejte cibuli a
nakrájejte ji najemno.
3. Barevné papriky zbavte jádřinců, omyjte a
nakrájejte na tenké proužky.
4. V hluboké pánvi
rozehřejte rostlinný olej a vsypte nakrájenou cibuli.
5. Cibuli orestujte dosklovata, poté
přidejte nakrájené kuřecí maso a opékejte za občasného míchání.
6. Maso posypte grilovacím kořením, mletým černým pepřem a
důkladně promíchejte, aby se chutě spojily.
7. Ke zlatavému masu
přisypte připravené proužky barevných paprik a krátce orestujte.
8. Přidejte lžíci sójové omáčky, podle potřeby osolte a
podlijte troškou horké vody. Foto a zdroj: Vaření s Jančou, rozpalte pánev a jde se na to
9. Pánev zakryjte pokličkou a
duste na mírném ohni přibližně 15 minut, dokud zelenina nezměkne a maso nebude dokonale křehké.
10. Hotovou voňavou směs
odstavte z plotny a podávejte s uvařenou rýží. Tipy redakce: Výběr masa: Místo kuřecích prsou můžete použít i vykostěná kuřecí stehna, která zůstanou po udušení ještě šťavnatější. Křupavost zeleniny: Papriky nesmíte rozvařit, měly by zůstat na skus, aby pokrm získal správnou texturu. Vylepšení chuti: Pro jemnější krémovou omáčku můžete do výpeku na konci vmíchat lžíci zakysané smetany. Sójová omáčka: Kvalitní sójová omáčka dodá celému jídlu hloubku chuti a krásnou tmavší barvu. Rychlá příloha: Skvěle se ke kuřecímu s paprikami hodí nejen dušená jasmínová rýže, ale také čerstvá domácí bagetka.
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Foto a recept: Se souhlasem Vaření s Jančou