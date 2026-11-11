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Kuřecí nudličky s barevnými paprikami: Šťavnatá minutka z jedné pánve, která potěší výraznou chutí

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Upečte si šťavnaté kuřecí nudličky s barevnými paprikami a voňavým kořením. Rychlý a chutný oběd pro 4 porce hotový za 35 minut. Rozhodně stojí za vyzkoušení!
Obrázek k receptu na kuřecí nudličky

Obrázek k receptu na kuřecí nudličky

Zdroj: Foto a zdroj: Vaření s Jančou, recept na kuřecí nudličky s paprikami
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 14:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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