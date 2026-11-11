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Tři technologie ze Star Treku, které dnes denně užíváte. Seriál z 60. let předpověděl budoucnost s děsivou přesností

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Mobilní telefon, dotykový displej v ruce a počítač, na který mluvíte, všechny tři technologie mají předobraz v seriálu, jehož první díl odvysílala stanice NBC 8. září 1966.
Komunikátor Kapitána Kirka ze Star Treku

Komunikátor Kapitána Kirka ze Star Treku

Zdroj: Matt Brown / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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