Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na českou lékařskou fakultu ji nejprve nepustili. Anna Honzáková se přesto stala lékařkou a otevřela vlastní ordinaci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Anna Honzáková se 17. března 1902 stala první ženou promovanou na české lékařské fakultě v Praze. K tomuto úspěchu však nevedla přímočará studentská cesta. Když se po maturitě pokusila nastoupit na medicínu, nemohla získat ani postavení řádné posluchačky a studium si musela vybojovat postupně. Přes výborné výsledky později narážela také při hledání placeného lékařského místa. Nakonec si roku 1905 otevřela vlastní gynekologickou ordinaci, ve které léčila ženy z různých společenských vrstev, včetně těch, které si péči nemohly dovolit.
Na českou lékařskou fakultu ji nejprve nepustili. Anna Honzáková se přesto stala lékařkou a otevřela vlastní ordinaci

Na českou lékařskou fakultu ji nejprve nepustili. Anna Honzáková se přesto stala lékařkou a otevřela vlastní ordinaci

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:30

Reklama
Další články z Trendy svět
Na Šumavě po válce zmizely celé vesnice. Z některých domů dnes zůstaly jen základy a zapomenuté cesty
Na Šumavě po válce zmizely celé vesnice. Z některých domů dnes zůstaly jen základy a zapomenuté cesty
Meteorologové upřesnili předpověď. Svatý Martin přinese změnu, sníh se objeví jen někde
Meteorologové upřesnili předpověď. Svatý Martin přinese změnu, sníh se objeví jen někde

Svatý Martin letos většině Česka sněhovou nadílku nepřinese. Ve středu 11. listopadu bude převládat...

Mladé dělnice si při výrobě hodinek olizovaly štětce. Netušily, že tím do těla dostávají nebezpečnou radioaktivní látku
Mladé dělnice si při výrobě hodinek olizovaly štětce. Netušily, že tím do těla dostávají nebezpečnou radioaktivní látku

Mladé Američanky, které za první světové války a v meziválečných letech nanášely svítící barvu na ciferníky...

Londýnskými ulicemi se prohnala obrovská vlna piva. Kuriózní katastrofa v roce 1814 připravila o život osm lidí
Londýnskými ulicemi se prohnala obrovská vlna piva. Kuriózní katastrofa v roce 1814 připravila o život osm lidí

Dne 17. října 1814 se v jednom z velkých londýnských pivovarů protrhla nádrž plná tmavého piva a následná...

Čtyři studenti odnesli z opatství britský korunovační kámen. Jeho úlomky se pak desítky let ukrývaly v domácnostech
Čtyři studenti odnesli z opatství britský korunovační kámen. Jeho úlomky se pak desítky let ukrývaly v domácnostech

Na Boží hod vánoční roku 1950 zmizel z Westminsterského opatství Kámen osudu, historický symbol skotské...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.