Na českou lékařskou fakultu ji nejprve nepustili. Anna Honzáková se přesto stala lékařkou a otevřela vlastní ordinaci

Narodila se roku 1875 v Kopidlně v rodině lékaře jako páté ze šesti dětí. Po otcově smrti se rodina roku 1889 přestěhovala do Prahy, kde se jí později otevřela možnost navštěvovat nové dívčí gymnázium. Právě otcovo povolání jí umožnilo zblízka poznat péči o nemocné, samo o sobě jí však nezajistilo přístup k vysokoškolskému vzdělání. Na konci 19. století nebyla medicína pro ženy v českých zemích standardně otevřeným oborem. Dívky se musely nejprve probojovat ke středoškolskému vzdělání, které je připravovalo ke studiu na vysoké škole, a ani úspěšná maturita ještě neznamenala nárok být přijata na přednášky, skládat zkoušky nebo získat diplom. Honzáková tak patřila ke generaci, která musela překonávat překážky dříve, než mohla vůbec prokázat své odborné schopnosti.
První překážka přišla už po maturitě
V roce 1895 absolvovala první české dívčí gymnázium Minerva. Protože jeho maturitní oprávnění tehdy nebylo totožné s postavením chlapeckých gymnázií, konala zkoušku na jiném pražském gymnáziu. Připravenost ke studiu tedy doložila způsobem, který se od ní vyžadoval. Na české lékařské fakultě však neuspěla ani se žádostí o účast v postavení hospitantky, tedy posluchačky bez plných studentských práv. Přednášky proto začala navštěvovat na pražské německé lékařské fakultě, jejíž vedení bylo v daném okamžiku k ženským zájemkyním vstřícnější.
Z dnešního pohledu je těžké představit si studenta, který pravidelně navštěvuje odbornou výuku, ale zároveň nemá jistotu, že se mu absolvované semestry a získané znalosti započítají. Právě tento rozdíl mezi faktickou účastí na studiu a právem skládat předepsané zkoušky byl tehdy zásadní. Roku 1897 se Honzáková mohla přesunout na českou fakultu, stále však musela čekat na změnu pravidel. Teprve na přelomu století získaly ženy možnost stát se řádnými studentkami medicíny a následně absolvovat závěrečné zkoušky. Dlouholeté úsilí se tak neodehrálo pouze v posluchárnách, ale také v žádostech a vyjednávání o uznání studijních práv.
Promoce přilákala pozornost, pracovní místo však nepřišlo
Honzáková složila náročné rigorózní zkoušky s výborným výsledkem a v březnu 1902 získala lékařský titul. Její promoce se stala veřejně sledovanou událostí, protože dosud žádná žena na české lékařské fakultě takto nepromovala. To však neznamená, že byla první Češkou, která se kdy stala lékařkou. Některé ženy získaly medicínské vzdělání dříve na zahraničních univerzitách. Honzákové historické prvenství spočívá přesně v promoci na české fakultě v Praze a v průlomu, který tím otevřela dalším studentkám.
Po ukončení studia získala místo operační elévky na chirurgické klinice Karla Maydla. Mohla se tak učit při skutečné nemocniční práci a navázat na znalosti ze školy. Po Maydlově smrti roku 1903 pokračovala na gynekologické a porodnické klinice Karla Pawlíka. Ani tato zkušenost jí ale nezajistila místo asistentky, o které se ucházela. Neuspěla ani při snaze získat školní lékařské místo ve státních službách. Měla tedy diplom, výborné výsledky a klinickou praxi, ale stále nemohla projít obvyklou profesní cestou stejně snadno jako její mužští kolegové.
Vlastní ordinace se stala cestou k nezávislosti
Roku 1905 si proto v Praze v ulici Na Moráni otevřela soukromou gynekologickou praxi. Rozhodnutí neslo podnikatelské riziko, ale umožnilo jí vykonávat povolání bez závislosti na přijetí do státního zdravotnictví. Ordinace si postupně získala pověst odborného a lidského pracoviště. Navštěvovaly ji známé umělkyně i ženy, které do veřejného života nijak nevstupovaly. Pro část chudších pacientek poskytovala péči bezplatně, takže se její práce neomezovala na klientelu schopnou platit soukromé vyšetření.
Vzdělávání se věnovala i mimo ordinaci. Působila jako školní lékařka na dívčím gymnáziu, které sama absolvovala, a v letech 1901 až 1924 vyučovala zdravovědu a tělovědu na obchodní akademii. Roku 1930 se podílela na založení sdružení československých lékařek. V té době už nestála pouze před otázkou, zda žena smí získat titul. Pomáhala vytvářet prostředí, v němž se vystudované lékařky mohly profesně uplatnit a vzájemně podporovat. Její zkušenost s odmítáním pracovních žádostí tak získávala využití i při veřejné činnosti.
Sociální pomoc neomezila na jednotlivá bezplatná vyšetření. V roce 1937 založila fond pro ženy, které nemohly pracovat kvůli stáří nebo nemoci, a sama do něj vložila významnou částku. Vedle zdravotních potíží totiž při své práci viděla i jejich finanční následky. Ztráta výdělku mohla ženě zkomplikovat bydlení, obživu i dostupnost další péče. Podpora proto mířila k lidem, jejichž situaci nevyřešil samotný lékařský zákrok. Honzáková přitom dál zachovávala vlastní odborné názory a nebyla pouze reprezentativní tváří emancipačního hnutí. Za veřejnou pověstí stála dlouhá praxe, z níž vycházela její konkrétní rozhodnutí.
Pracovala až do posledních let života
Na Moráni působila přibližně pětatřicet let. Mezi její pacientky patřily například Eliška Krásnohorská, Josefa Náprstková nebo herečky Hana Kvapilová a Leopoldina Dostalová. Vedle známých jmen však ošetřovala i ženy bez prostředků a společenských kontaktů. Zemřela 13. října 1940, krátce před pětašedesátými narozeninami. V domě Na Moráni číslo 7 její ordinaci připomíná pamětní deska, na které se nachází drobná historická chyba. Uvádí promoci 18. března 1902, skutečný obřad se ale uskutečnil o den dříve. Dokonce i u hmatatelné památky na její prvenství je tak třeba rozlišovat vyrytý nápis a datum doložené univerzitními záznamy.
Použité zdroje: muzeum.nlk.cz, lf1.cuni.cz, encyklopedie.praha2.cz, biography.hiu.cas.cz, encyklopedie.praha2.cz