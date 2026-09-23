Sto let nikdo nevěděl, proč mají kočky tuk v ledvinách. Odpověď možná souvisí s tím, jak po sobě nechávají své „jméno“

Kočka možná nepíše na zeď jen „tady jsem byl“
Pro lidský nos je kočičí značkování především nepříjemně intenzivní pach. Pro jinou kočku ale může být stejná skvrna mnohem bohatší zprávou. Z moči lze vyčíst pohlaví, reprodukční stav nebo další informace o zvířeti a už dlouho se předpokládá, že pachové značky mohou pomáhat také s rozpoznáváním konkrétních jedinců.
To ale vytváří zajímavý problém. Pach se po zanechání v prostředí mění. Některé molekuly se rychle odpaří, jiné reagují se vzduchem nebo povrchem a do směsi se promítá strava, zdravotní stav či mikrobiom. Pokud má kočka po několika hodinách nebo dnech poznat, kdo přesně značku zanechal, potřebuje v tom chemickém chaosu něco dostatečně stabilního.
Právě takový systém teď popsali vědci v časopise Current Biology. A překvapení není jen v tom, co našli v moči. Chemickou stopu se jim podařilo propojit se zvláštností kočičích ledvin, kterou histologové pozorují už přibližně století.
V kočičích ledvinách se hromadí tuk, který tam dlouho nedával smysl
Buňky ledvin domácích koček obsahují neobvykle výrazné tukové kapénky. U jiných živočichů by výrazné ukládání tuku v ledvinách mohlo okamžitě vzbudit podezření na metabolický nebo patologický problém, u zdravých koček je však tento jev běžnou součástí fyziologie.
Vědělo se, že tam tuk je. Mnohem méně jasné bylo, proč ho kočka potřebuje právě v těchto buňkách a proč se tato vlastnost tak výrazně vyvinula u kočkovitých šelem.
Nová studie ukazuje, že tyto kapénky nejsou obyčejnou energetickou zásobou. Obsahují velké množství triacylglycerolů bohatých na rozvětvené mastné kyseliny, tedy branched-chain fatty acids neboli BFA. Právě jejich volné formy se následně objevují v moči.
Jinými slovy, ledvina může fungovat jako zásobník molekul, které se později stanou součástí pachové zprávy.
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Každá kočka míchá svůj vlastní chemický koktejl
Výzkumníci identifikovali v kočičí moči neobvyklý soubor rozvětvených mastných kyselin. Podstatné ale nebylo jen to, že tam tyto látky jsou. Důležité bylo jejich vzájemné zastoupení.
Jednotlivé kočky měly charakteristický poměr různých BFA a tento profil zůstával u stejného zvířete v čase relativně stabilní. Mezi různými kočkami se naopak lišil.
Není tedy nutné představovat si jednu molekulu, která znamená „Felix“, a jinou, která znamená „Micka“. Mnohem blíž realitě je směs několika látek, jejichž poměr vytváří charakteristický chemický vzorec.
Podobně jako lidský obličej není definován jedním parametrem, ale kombinací mnoha rysů, může se i pachová identita skládat z poměrů celé skupiny molekul.
Proto je přirovnání k chemickému občanskému průkazu užitečné. Jen je potřeba pamatovat, že jde o analogii. Studie neprokazuje, že kočka z pachového profilu vědomě čte jméno konkrétního souseda stejným způsobem, jako člověk pozná známou tvář.
Kočky rozdíl opravdu poznaly
Chemický rozdíl by sám o sobě nebyl příliš zajímavý, kdyby ho zvířata nedokázala vnímat. Vědci proto nezůstali u laboratorní analýzy moči a provedli také behaviorální experimenty.
Kočkám opakovaně předkládali pachové vzorky. Když se setkávaly stále se stejným pachem, jejich zájem postupně slábl. To je běžná forma habituace: známý podnět přestává být zajímavý. Jakmile však dostaly vzorek jiného jedince, pozornost se znovu zvýšila.
Ještě přesvědčivější bylo testování samotného chemického profilu. Výzkumníci připravili kontrolované směsi tak, aby se lišily právě v zastoupení BFA od různých dárců. Kočky mezi nimi dokázaly rozlišovat i tehdy, když ostatní části pachového pozadí byly sjednoceny.
To ukazuje, že právě poměr těchto mastných kyselin nese informaci, kterou kočičí čichový systém skutečně zachytí.
A právě tady začíná dávat smysl i podivná tuková zásobárna v ledvinách.
Ledvina může pachový podpis stabilizovat
Pokud by pachová identita závisela jen na molekulách vznikajících bezprostředně podle posledního jídla, stresu nebo aktuálního metabolismu, mohla by se ze dne na den výrazně měnit. To by nebyl příliš dobrý systém pro dlouhodobé rozpoznávání.
Tukové kapénky v ledvinách mohou tento problém řešit podobně jako zásobník s pomalým uvolňováním.
BFA se v nich ukládají navázané v triacylglycerolech a následně se postupně uvolňují do moči. Takový rezervoár může tlumit krátkodobé metabolické výkyvy a udržovat výsledný pachový profil stabilnější.
Kočka tedy nemusí každý den znovu „vyrobit své jméno“. Její ledviny mohou udržovat chemickou směs, která se mění pomaleji než jiné složky moči.
To je elegantní řešení jednoho základního problému pachové komunikace: jak zanechat informaci, která bude stále něco znamenat, až její autor dávno odejde.
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Pachová zpráva musí přežít bez svého autora
Zvuk je okamžitý. Kočka zamňouká a za několik sekund je po signálu. Vizuální gesto funguje jen tehdy, pokud se na něj druhé zvíře právě dívá.
Pach je jiný.
Může zůstat na místě celé hodiny nebo dny a fungovat jako zpráva pro někoho, kdo přijde až později. To je při obraně teritoria mimořádně užitečné. Zvíře nemusí fyzicky stát na každém místě svého prostoru, aby ostatním sdělilo svou přítomnost.
Jenže právě dlouhá životnost pachové značky znamená, že její chemie musí odolat času dost dobře na to, aby zůstala čitelná. Některé velmi těkavé látky zmizí rychle. Rozvětvené mastné kyseliny jsou méně těkavé a mohou se tak podílet na stabilnější části pachového podpisu.
Výsledkem může být vícevrstvá zpráva: některé molekuly prozradí, že značka je čerstvá, jiné informace o fyziologickém stavu a další pomáhají určit, kdo ji zanechal.
Kočka si zřejmě pamatuje pach konkrétního zdroje překvapivě dlouho
Experimenty ukázaly ještě něco zajímavého. Kočky nereagovaly pouze na okamžitý rozdíl mezi dvěma pachy. Jejich chování naznačovalo, že si charakteristiky předchozího vzorku dokážou uchovat i po delších intervalech.
To dává v přirozeném prostředí velký smysl. Pokud se dvě sousední kočky nepotkávají každý den, schopnost rozpoznat pach známého jedince i s odstupem může být výhodná. Zvíře pak nemusí každou značku interpretovat jako zprávu od úplně neznámého vetřelce.
Pachový svět kočky tak může být mnohem individualizovanější, než si běžně představujeme. Místo anonymních stop „jiných koček“ může obsahovat řadu dlouhodobě známých pachových profilů.
Co přesně si z nich kočka odvodí, však současná studie neříká. Vědci ukázali diskriminaci a stabilitu signálu, nikoli to, jak bohatý význam mu zvíře přisuzuje.
Stoletá záhada ledvin možná dostala velmi kočičí vysvětlení
Právě propojení chování a fyziologie dělá studii mimořádně zajímavou. Samostatně by objev neobvyklých mastných kyselin v moči byl pěkným chemickým detailem. Samostatně by tukové kapénky v ledvinách zůstaly anatomickou zvláštností. Teprve když se obě věci spojily, vznikl funkční příběh.
Ledvina možná neslouží pouze k filtraci krve a tvorbě moči. U koček se její buněčný metabolismus mohl během evoluce částečně přizpůsobit také sociální komunikaci.
To je poměrně nečekaná kombinace rolí. Orgán, který si spojujeme s regulací vody, iontů a odstraňováním odpadních látek, může zároveň připravovat chemický materiál pro pachovou identitu zvířete.
Autoři navíc našli příbuzné BFA a podobné ledvinné struktury také u dalších kočkovitých šelem. Systém však nebyl u všech druhů stejný, což naznačuje, že se během evoluce čeledi Felidae různě měnil a specializoval.
Zda divocí tygři, levharti nebo další druhy používají tyto molekuly skutečně k individuálnímu rozpoznávání stejným způsobem jako domácí kočky, zatím prokázáno není.
Jednou by chemický podpis mohl pomáhat i při ochraně divokých koček
Výzkum je zatím především základní biologie, přesto nabízí několik praktických směrů. Jedním z nich je lepší pochopení charakteristického pachu kočičí moči a možností, jak jej ovlivnit. Jiným je samotná fyziologie ledvin a otázka, proč je ukládání tuku v určitém kontextu u koček normální, zatímco jinde může signalizovat problém.
Ještě zajímavější možnost se týká ochrany přírody.
Pokud se ukáže, že BFA profil zůstává u konkrétního zvířete dostatečně stabilní a lze jej spolehlivě identifikovat i v terénních vzorcích, mohl by se stát neinvazivním způsobem sledování vzácných kočkovitých šelem. Místo odchytu nebo přímého pozorování by vědci mohli analyzovat moč nalezenou v prostředí a zkoušet rozlišovat jednotlivá zvířata.
K tomu je ale ještě daleko. Laboratorní rozlišitelnost chemických profilů není automaticky totéž jako spolehlivá identifikace jedince v dešti, vedru, půdě a směsi dalších pachů.
Možná jsme kočičí vzkazy celou dobu jen neuměli číst
Pro člověka je moč především odpadní produkt. Pro kočku je zároveň médium, které může zůstat v prostředí poté, co zvíře odejde, a předat informace jinému členovi druhu.
Nová studie naznačuje, že tato zpráva má překvapivě sofistikovanou biologickou infrastrukturu. Neobvyklé mastné kyseliny vytvářejí individuální směs, kočky jejich rozdíly dokážou rozpoznat a zásobník v ledvinách může pomáhat udržovat profil dostatečně stabilní.
Tukové kapénky, které vědci celé generace pozorovali pod mikroskopem bez jasného vysvětlení, tak možná nebyly žádnou bezvýznamnou anatomickou kuriozitou.
Mohly být součástí systému, díky němuž po sobě kočka nechává něco mnohem konkrétnějšího než prosté „tady byla kočka“.
Ne doslova jméno.
Ale chemickou stopu, která může ostatním kočkám říct, která kočka to byla.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Current Biology – Signatures of branched-chain fatty acids derived from a kidney reservoir confer stable chemical individuality on domestic cats [2], DOI 10.1016/j.cub.2026.07.045 [3], PubMed – Signatures of branched-chain fatty acids derived from a kidney reservoir confer stable chemical individuality on domestic cats [4], Iwate University / EurekAlert – A 100-year-old mystery in the cat kidney may be linked to scent communication [5]. img ai generated