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Sto let nikdo nevěděl, proč mají kočky tuk v ledvinách. Odpověď možná souvisí s tím, jak po sobě nechávají své „jméno“

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Kočičí moč zřejmě neříká jen „někdo tady byl“. Nový výzkum ukazuje, že obsahuje stabilní směs neobvyklých mastných kyselin, která se liší mezi jednotlivými zvířaty. Její zdroj vědci vystopovali do zvláštních tukových zásob v ledvinách, jejichž smysl zoology mátl už více než sto let.
Sto let nikdo nevěděl, proč mají kočky tuk v ledvinách. Odpověď možná souvisí s tím, jak po sobě nechávají své „jméno“

Sto let nikdo nevěděl, proč mají kočky tuk v ledvinách. Odpověď možná souvisí s tím, jak po sobě nechávají své „jméno“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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