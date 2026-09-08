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Trvalo to "jen" 50 let. Lada Niva 2026 dostala konečně první airbag. Nový motor dává 80 % točivého momentu už od 1 000 otáček

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3. června 2026 AvtoVAZ představil Nivu Legend s novým motorem 1,8 litru, prvním čelním airbagem řidiče a více než stem konstrukčních změn. Tak hluboký zásah auto za půlstoletí nezažilo.
Trvalo to "jen" 50 let. Lada Niva 2026 dostala konečně první airbag. Nový motor dává 80 % točivého momentu už od 1 000 otáček

Trvalo to "jen" 50 let. Lada Niva 2026 dostala konečně první airbag. Nový motor dává 80 % točivého momentu už od 1 000 otáček

Zdroj: AvtoVAZ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

AutoŽivě.cz oslovuje řidiče, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v automobilovém světě, ale zároveň hledají i konkrétní užitek – jak ušetřit, vybrat správný vůz nebo se vyznat v nových pravidlech. Texty jsou psané přístupně, často s lehkou dávkou nadhledu a s důrazem na čtivost. Vedle...

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