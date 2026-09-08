Trvalo to "jen" 50 let. Lada Niva 2026 dostala konečně první airbag. Nový motor dává 80 % točivého momentu už od 1 000 otáček

Když v roce 1977 sjela první Niva z linky v Toljatti, neměla airbag, ABS ani klimatizaci, a po celá následující desetiletí se na tom v zásadě nic nezměnilo. Facelifty přicházely po kapkách: jiné nárazníky, drobné úpravy interiéru, občas posílený motor. Jenže nosná struktura karoserie, základní podvozková filozofie i celková ergonomie zůstávaly v podstatě zmrazené v sedmdesátých letech. Na petrohradském ekonomickém fóru PMEF 2026 AvtoVAZ ukázal, že tentokrát to myslí jinak. Výsledkem není nové auto, je to pokus vytěžit z původní koncepce maximum tak, aby si Niva podržela svou terénní identitu a zároveň přežila další roky výroby.
Motor 1,8: víc krouticího momentu odspodu
Srdcem modernizace je přechod z dosavadního čtyřválce 1,7 litru na agregát 1,8 litru s osmi ventily a výkonem 90 koní. AvtoVAZ zdůrazňuje, že motor není experimentální, prověřil si ho v Nivě Travel. Oproti české specifikaci s motorem 1,7 o výkonu 61 kW (83 k) a 129 Nm točivého momentu přináší nový agregát nárůst výkonu zhruba o 8 % a momentu přibližně o 19 % na odhadovaných 153 Nm.
Papírově to nevypadá jako revoluce. V terénu ale rozhoduje jiná disciplína: AvtoVAZ uvádí, že 80 % točivého momentu je k dispozici už od tisíce otáček za minutu. Při plazení na redukci to znamená méně práce se spojkou a jistější tah odspodu, přesně tam, kde Niva žije.
Karoserie, podvozek, brzdy: zásahy do kostí
Modernizace nesahá jen pod kapotu. AvtoVAZ pojmenoval hlavní okruhy změn, i když kompletní položkový seznam nepublikoval. Reprezentativní výčet ale mluví jasně:
Podvozek: posunutý přední stabilizátor, ventilované přední brzdy. Karoserie: nové pozinkované díly, změna silové struktury kvůli airbagu. Ovládání: kulisové řazení přesunuté blíž k řidiči, jednopáková rozdělovací převodovka místo dosavadního dvoupákového řešení, třetí opora rozdělovací převodovky. Komfort: nová topně-klimatizační soustava s kabinovým filtrem, lepší odhlučnění kapoty, centrální zamykání, jednotný klíč, volant unifikovaný s Ladou Granta, spínací skříňka přesunutá na pravou stranu sloupku.
Každá z těchto položek je sama o sobě drobnost. Dohromady ale tvoří balík, který zasahuje do prakticky všech nosných celků auta. Tohle není facelift, je to chirurgický zákrok na pacientovi, který odmítá umřít.
První čelní airbag po půlstoletí
Symbolicky nejsilnější změnou je čelní airbag řidiče. AvtoVAZ výslovně říká, že si jeho instalace vyžádala zásah do silové struktury karoserie; jinými slovy, původní konstrukce z roku 1977 prostě nebyla stavěná na to, aby v ní pyrotechnický vak fungoval bezpečně.
Důležitá nuance: formulace o „prvním airbagu vůbec“ vyžaduje opatrnost. Starší oficiální manuály Lady Niva Legend z roku 2022 už zmiňují volitelný boční airbag řidiče. Doložitelně nový je tedy první
čelní airbag. I tak jde o milník, a zároveň o připomínku, jak dlouho se na původní platformě obcházela pasivní bezpečnost, kterou zbytek automobilového světa považuje za samozřejmost už dvě dekády.
Proč jen řidič, a ne spolujezdec? AvtoVAZ to veřejně nevysvětluje. Nejpravděpodobnější kombinace je rozsah nutných konstrukčních zásahů a snaha udržet cenu na uzdě.
Česká realita: jiná Niva, jiná specifikace
Kdo si teď v Česku chce Nivu objednat, narazí na zásadní rozdíl. Český dovozce
AMC team v srpnu 2026 veřejně nabízí Nivu Legend v lokální specifikaci s motorem 1,7 o výkonu 61 kW, kategorií M1G a dodací lhůtou čtyři až šest měsíců. Ceník verze Urban z 13. srpna 2026 uvádí 440 333 Kč bez DPH.
Nová ruská verze 1,8 s celým balíkem změn z PMEF se v české nabídce, ceníku ani konfigurátoru neobjevuje. Dnes si tedy můžete reálně objednat Nivu, ale ne nutně tu novou Nivu z Petrohradu.
Pro srovnání: v Rusku AvtoVAZ na začátku roku 2026 nastavil základní cenu Nivy Legend na 1 099 000 rublů, zatímco na
oficiálním webu se v létě 2026 objevuje promo „od 784 000 rublů“, ovšem s poznámkou, že jde o ceny s maximální výhodou. Cenu nové modernizované verze výrobce teprve oznámí. Niva vs. svět: kde stojí v roce 2026
Nejbližší ideový soupeř, Suzuki Jimny, v Evropě prakticky zmizel. Suzuki Belgie výslovně uvádí, že model už na starém kontinentu není dostupný kvůli emisním a homologačním pravidlům. V Británii jsou nové kusy vyprodané. Jimny přitom nabízí asistenční systémy jako varování při opuštění jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních značek nebo automatické přepínání dálkových světel, tedy věci, které modernizovaná Niva podle dostupných informací stále nemá.
Niva Legend 2026 (RU) Niva Legend (CZ, AMC) Suzuki Jimny (EU spec) Motor 1,8 l / 90 k 1,7 l / 83 k 1,5 l / 102 k Točivý moment ~153 Nm 129 Nm 130 Nm Čelní airbag řidiče Ano Nedoložen Ano Asistenční systémy Nedoloženy Nedoloženy LDW, TSR, HBA Dostupnost v Evropě Nepotvrzena Ano (4–6 měs.) Prakticky nedostupný
Posun je obrovský v rámci Nivy. V rámci dnešního trhu je malý. Ale to je přesně ten bod, který dělá modernizaci zajímavou: AvtoVAZ se nesnaží z Nivy udělat moderní SUV. Snaží se prodloužit život stroji, jehož smysl nikdy nebyl v komfortu, ale v tom, že projede tam, kde ostatní zastaví.
Niva Legend 2026 je auto, které by v normálním automobilovém světě dávno neexistovalo. Že existuje, a že právě dostalo svůj první čelní airbag, vypovídá víc o její nenahraditelnosti než o pokroku jejího výrobce.
Zdroj:
AutoŽivě.cz
Autor:
Daniel Karban