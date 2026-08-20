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Převoz kol na nosiči: Víte, co vám v případě nehody zaplatí pojišťovna?

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Převoz kol na nosiči se může kvůli špatně dotaženému držáku změnit v drahou nehodu. Spadlé kolo snadno poškodí vaše i cizí auto a škody jdou do desítek tisíc. Málokdo přitom ví, zda a jak takové škody kryje pojištění a kdo je nakonec zaplatí.
Nosic_na_kolo_Pexels.jpg

Nosic_na_kolo_Pexels.jpg

Zdroj: Pexels
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