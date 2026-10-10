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Polovina okrsků v kraji je sečtená. V Ostravě vede hnutí ANO

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Dennívýzva
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Počet sečtených volebních okrsků v Moravskoslezském kraji se přiblížil po více než třech hodinách od uzavření volebních místností k polovině. V menších obcích je o složení zastupitelstev jasno, na velké okrsky v Ostravě se stále čeká.
Polovina okrsků v kraji je sečtená. V Ostravě vede hnutí ANO

Polovina okrsků v kraji je sečtená. V Ostravě vede hnutí ANO

Zdroj: Vilém Pospíšil
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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