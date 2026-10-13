Kdo má doma tento starý popelník z devadesátek, dostane od sběratelů až 8 000 Kč

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Po roce 1989 se otevřely brány a s nimi přišla vlna, kterou nikdo nečekal. Zahraniční korporace doslova zaplavily český trh propagačními předměty a jedním z nejmasovějších nosičů jejich log se staly obyčejné popelníky. Tehdy se kouřilo prakticky všude – v restauracích, barech, na úřadech i v zapadlých vesnických hospůdkách. Na každém stole ležel popelník, často s výrazným logem cigaretové značky nebo pivovaru.
Nikdo jim nepřikládal zvláštní hodnotu. Braly se jako spotřební materiál, který se při poškození jednoduše vyhodil. Dnes je situace naprosto jiná – z kdysi všudypřítomného inventáře se stává vyhledávaný sběratelský artikl, po kterém pátrají nadšenci retro designu i generace hledající kousek vlastní minulosti.
Ceny šplhají do tisíců, přitom to byl jen brak
Když dnes navštívíte specializované aukční portály nebo burzy se starožitnostmi, narazíte na překvapivá čísla. Zachovalé kusy dosahují prodejních cen mezi 4 000 až 8 000 Kč. Pro někoho nepochopitelná suma za kus plastu nebo lisovaného skla, pro sběratele však logická investice do vzácnosti.
Trh se řídí neúprosnými pravidly nabídky a poptávky. Právě to, co lidé vnímali jako obyčejný brak a bez rozmyslu likvidovali, dnes tvoří největší raritu. Vznikl zde klasický paradox spotřební kultury: věci, které se kupovaly s představou budoucí hodnoty, si lidé pečlivě schovávali do vitrín. Těchto předmětů je dnes na trhu dostatek.
Naopak levné reklamní dárky a hospodský inventář končily v koši po tisících. Přežilo jich naprosté minimum – především ty kusy, které si štamgasti odnesli domů jako suvenýr a následně na ně zapomněli na dně krabice v garáži, ve sklepě nebo na půdě.
Marlboro, Coca-Cola a zaniklé pivovary – to jsou sběratelské ikony
Největší zájem budí první porevoluční reklamy na cigarety Marlboro. Tabákový marketing z té doby byl ikonický, agresivní a vizuálně nezaměnitelný. Typické trojúhelníkové keramické popelníky nebo kovové otáčivé kusy se stlačovacím mechanismem – takzvané „vrtule“ – patří k absolutním vrcholům zájmu.
Dnes je plošná propagace tabáku tvrdě regulována nebo zcela zakázána, což historickým kouskům z devadesátek dodává punc zakázaného ovoce. Podobně silnou poptávku generují také dobové propagační předměty Coca-Coly z počátku devadesátých let, kdy se značka v Československu znovu naplno etablovala.
Neméně zajímavou kategorií jsou zaniklé značky pivovarů a limonád. Spousta regionálních pivovarů po divoké privatizaci zkrachovala nebo byla pohlcena velkými koncerny – například Pivovar Svitavy či Jarošov. Zmizely také nejrůznější lokální sodovkárny a jejich specifické nápoje, které nepřežily nástup globální konkurence.
Popelník s logem piva, které se už desítky let nevaří, představuje pro regionální historiky a pivní sběratele cenný doklad nedávné průmyslové historie. Rok 1992, kdy koncern Philip Morris privatizoval československý podnik Tabák Kutná Hora, odstartoval masivní nástup oficiálního marketingu Marlbora u nás – a s ním i lavinu propagačních předmětů.
Stav rozhoduje o ceně, nostalgie o poptávce
Klíčovým faktorem, který rozhoduje o výsledné ceně, je pochopitelně stav konkrétního kusu. Hospodský provoz byl nemilosrdný – většina popelníků nesla stopy po otlučení, prasklinách nebo spáleninách od cigaret. Pokud se dochoval exemplář, který nebyl nikdy používán, ležel desítky let v suchu a jeho potisk či glazura nenesou žádné známky opotřebení, dostává se na samotný vrchol cenového spektra.
U raritních variant se sběratelé nebojí zaplatit i zmiňovaných osm tisíc korun, protože vědí, že další kus v takovém stavu se nemusí na trhu objevit několik let. Na hodnotě přidává také samotné provedení. V devadesátkách se často experimentovalo s tvary i materiály.
Vedle klasického lisovaného skla a plechových tácků se objevovaly těžké keramické mísy s plastickými logy, barevné tvrzené pryskyřice nebo melaminové směsi. Pokud nese předmět původní značení výrobce nebo licenční označení ze začátku devadesátých let, je to pro sběratele jasné potvrzení pravosti.
Generace, která v devadesátých letech dospívala nebo prožívala mládí, se dnes dostává do věku, kdy má volné finanční prostředky a chuť investovat do nostalgie. Lidé si zařizují stylové domácí bary, klubovny nebo retro koutky a chtějí v nich mít autentické předměty ze své minulosti. Zájem o tuto estetiku navíc přebírá i mladší generace, pro kterou představuje raný porevoluční design fascinující kapitolu dějin.
Pokud tedy doma při velkém úklidu narazíte na starý zaprášený popelník s logem známé tabákové společnosti nebo dávno zapomenutého nápoje, rozhodně jej neházejte do směsného odpadu. To, co na první pohled vypadá jako obyčejný kus plastu nebo skla, může mít pro někoho hodnotu několika tisícovek. Stačí prověřit značku, zkontrolovat neporušenost loga a zjistit, zda se na vaší poličce neschovává zapomenutý sběratelský poklad.
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová