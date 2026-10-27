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Tyhle bílé hrníčky se zlatým okrajem má doma každý nad 60 let. Sběratelé nabízejí 750 Kč/kus

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Dennívýzva
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Vybavujete si vůni nedělní kávy u babičky na chalupě v 70. letech? Nádobí, které tehdy stálo pár korun, dnes sbírají lidé po celé zemi. Jedny kousky se prodávají za pár desítek korun, jiné jsou mnohem cennější. Kde je rozdíl?
Tyhle bílé hrníčky se zlatým okrajem má doma každý nad 60 let. Sběratelé nabízejí 750 Kč/kus

Tyhle bílé hrníčky se zlatým okrajem má doma každý nad 60 let. Sběratelé nabízejí 750 Kč/kus

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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