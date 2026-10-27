Tyhle bílé hrníčky se zlatým okrajem má doma každý nad 60 let. Sběratelé nabízejí 750 Kč/kus

Obsah článku
Kdo by si nepamatoval ranní stůl u babičky? Voněla bílá káva, v troubě se dopékal koláč a na stole stál porcelánový hrnek s červenými srdíčky, drobnými květy a tenoučkou zlatou linkou na okraji. Možná ho máte dodnes na chalupě, v příborníku nebo v krabici na půdě. Tehdy stál pár korun československých, dnes z něj sběratelé dělají malou legendu. Pro mnohé z nás je to kus dětství, který se dá chytit do ruky.
Hrnek, který nechyběl skoro v žádné kuchyni
Porcelánové hrnky s romantickým dekorem patřily v 70. a 80. letech k základní výbavě československých domácností. Pila se z nich meltová káva, bylinkový čaj s medem i kakao pro děti, které se vracely ze sněhu. Většina takového nádobí vznikala v závodech spojených s Karlovarským porcelánem, například v Lokti, Staré Roli nebo Dubí. Šlo o masovou výrobu pro obyčejné domácnosti, a přesto měl design osobitý šarm. Dnes ho oceňujeme jako příklad poctivého užitého umění, které přežilo desetiletí a stovky mytí.
Právě proto dnes hrnky přitahují sběratele retro stylu. Ne každý hledá drahý předmět do vitríny. Mnoho lidí chce jen vrátit do své kuchyně atmosféru domova, jakou znali z dětství. A někdy se při tom podaří najít i opravdový unikát.
Jak poznat kousek, který stojí za pozornost
Než hrnek po babičce odložíte do krabice s věcmi na vyhození, otočte ho vzhůru nohama. Na dně najdete značku, a ta prozradí nejvíc. Pokud je tam korunka s iniciálami RGK nebo nápis Czechoslovakia z předválečné doby, držíte v ruce výrazně zajímavější kus než běžnou produkci ze sedmdesátých let. Druhým vodítkem je stav. Zlatá linka se často setřela mytím a drobné vlásečnicové praskliny nebo oťuky hodnotu srazí. Naopak nepoužívané kousky, nebo celé servisy v původním stavu, jsou pro sběratele malé pokladnice.
Jak uvádí odborný znalec na sběratelském portálu zaměřeném na užité umění a starožitnosti: „Lidé si pletou přání inzerentů s tržní hodnotou. Běžný užitkový porcelán z éry ČSSR se vyráběl ve velkých sériích. Největší hodnotu má prvotřídní stav zlacení, vzácná prvorepubliková značka nebo ucelený nepoužitý servis. Samotný hrnek ze 70. let má dnes hodnotu především nostalgickou.“ Je to poctivé upozornění, které ale nic neubírá na kouzlu věci. Opravdové nálezy existují a právě ty dělají z prohrabávání půd tak návykové dobrodružství.
Kolik to dnes stojí a proč se vyplatí si hrnky nechat
Zatímco za socialismu stál hrnek pár korun, dnes se zachovalé běžné kusy na inzertních portálech pohybují zhruba mezi 50 a 150 Kč. Kompletní nepoškozená sada nebo kus s nedotčenou zlatou linkou a vzácnější značkou může v aukci vyšplhat výš, k několika stovkám korun. Skutečné tisíce a desetitisíce se pojí spíše s unikátními předválečnými servisy, designovými kousky nebo kompletními soupravami. Pro sběratele je to svatý grál, který se objeví jen občas, a o to větší je radost z nálezu.
Realistický pohled potvrzuje i komentář sběratele v diskusi na Aukru: „To, že si někdo napíše cenu Kup teď 750 Kč za jeden obyčejný retro hrnek, neznamená okamžitý prodej. Skutečná hodnota je v ucelených sadách nebo v zachovalém zlacení. Ale pro mě má starý hrnek se srdíčky na chalupě nevyčíslitelnou hodnotu, protože vyvolává vzpomínky na babičku.“ Přesně v tom je jeho největší kouzlo.
Podívejte se tedy do příborníku, na půdu nebo do krabice po babičce. Zkontrolujte značku na dně, stav zlaté linky a hlavně nic předčasně nevyhazujte. Možná objevíte vzácný kousek, možná jen hrnek, z něhož káva chutná jako kdysi. A to je poklad také. Máte doma ještě ten svůj?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová