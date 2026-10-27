Zapomeňte na Maledivy. Dvě nejlepší destinace v poměru cena/výkon na listopadovou dovolenou jsou úplně jinde

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Šedivé ráno, mokré chodníky a slunce, které se ukáže sotva na pár hodin. Právě v listopadu se u spousty lidí rozběhne vyhledávání letenek a hlavou běží stejný obrázek: bílý písek a tyrkysová laguna. Maledivy ale účtují vysokou cenu nejen penězi, ale i hodinami strávenými v letadle a dny dovolené navíc.
Proč dlouhý let a drahý ráj nejsou jediná cesta
Letní davy jsou pryč, vedra polevila a zájezdy i letenky výrazně zlevnily. Právě tahle kombinace dělá z listopadu příznivé období pro každého, kdo nechce vyprázdnit rodinný rozpočet. Důležité je ale vybrat místo, které sedí vašemu stylu odpočinku, protože dvě nejvýhodnější volby se od sebe liší téměř ve všem.
Obě leží v dosahu pár hodin letu, nevyžadují zdlouhavé přizpůsobování časovému posunu a nabídnou víc teplých dnů, než kolik jich Česko zažije do jara. Jedna sází na jistotu pohodlí, druhá na svobodu a objevování. Která je která?
Egypt: teplé moře a pohodlí, o které se nemusíte starat
Prvním z vítězů je Egypt. Zatímco v létě tu rtuť teploměru atakuje čtyřicítku, v listopadu se přes den drží zhruba mezi 26 a 29 stupni. To je ideální teplota na opalování i koupání bez rizika úpalu. Rudé moře si po letním žáru uchovává 25 až 26 stupňů, takže do vody se dá skočit ráno i odpoledne. Večer stačí lehká mikina, po západu slunce se trochu ochladí.
Hlavním lákadlem zůstává podmořský svět. Obyčejné brýle se šnorchlem stačí a kousek od břehu u korálových útesů se objeví stovky barevných ryb, občas rejnok či mořská želva. Takový zážitek v Indickém oceánu stojí násobně víc. K tomu přistupuje all inclusive: jídlo, nápoje i plážový servis už jsou v ceně. Při výběru lokality se vyplatí zvážit Hurghadu, Marsu Alam nebo Šarm aš-Šajch, protože se liší právě nabídkou korálových útesů.
Egypt je tak ideální pro ty, kdo chtějí načerpat vitamín D, přečíst knihu na lehátku a nic neplánovat. Přímý let z Česka trvá zhruba čtyři až čtyři a půl hodiny a časový posun je jen drobný: v Egyptě je o hodinu více.
Kanárské ostrovy: věčné jaro a volnost za volantem
Pokud by vás celodenní pobyt v resortu spíš nudil, přichází na řadu Kanárské ostrovy. Souostroví leží u afrického pobřeží, ale patří Španělsku a funguje podle evropských pravidel. Nepotřebujete pas, stačí občanský průkaz, platí se eurem a let trvá přibližně pět hodin. Na Kanárech je o hodinu méně než v Česku.
Ne nadarmo se jim říká ostrovy věčného jara. V listopadu se denní teploty pohybují kolem 23 až 25 stupňů, což není tropické vedro, ale příjemné teplo na túry a projížďky na kole. Atlantik má 21 až 22 stupňů, na plavání a vodní sporty to stačí, byť milovníkům horké lázně může připadat svěží. Kvalitní hotely navíc často nabízejí vyhřívané bazény.
Ostrovy se od sebe výrazně liší. Tenerife láká na Pico del Teide, nejvyšší horu Španělska s výškou 3 715 metrů, i na zelený sever plný lesů. Gran Canaria má písečné duny v Maspalomas, které připomínají malou Saharu. Lanzarote okouzlí sopečnou krajinou a černými plážemi a Fuerteventura nabízí nekonečné světlé pláže a skvělé podmínky pro surfování.
Nejlepší strategií je půjčit si auto přímo na letišti, mimo sezonu bývá velmi levné. Pak můžete objíždět horské vesničky, ochutnávat čerstvé ryby a tapas v rodinných podnicích a nebýt odkázáni na hotelový bufet. Kanáry se hodí aktivním cestovatelům, párům i rodinám, které chtějí spojit pláž s výlety, historickými městy a pocitem evropského bezpečí.
Jak si vybrat a co z toho plyne
Egypt zvolte, pokud chcete teplé moře na celodenní koupání, šnorchlování, stabilně slunečné počasí a komfort resortu se vším v ceně. Kanáry zvolte, pokud dáváte přednost volnosti, rádi řídíte, objevujete nová místa, oceníte evropskou gastronomii a víc než horko vás láká příjemné klima na výlety.
Listopadový únik tedy nemusí stát desítky tisíc za letenky na druhý konec světa. Za skutečným teplem stačí letět několik hodin a roční úspory zůstanou nedotčené. Vybrali byste si spíš lenošení u útesu, nebo cestu sopečnou krajinou?
Zdroje článku: vysocina.rozhlas.cz, sita.sk, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová