Kde je konec agentu Gibbsovi? Mark Harmon našel štěstí daleko od slávy

Americký seriál Námořní vyšetřovací služba si bez přísného šéfa týmu nikdo nedokázal představit. Herec Mark Harmon ztvárňoval postavu agenta Gibbse po celých osmnáct sezón a získal si miliony věrných příznivců. Dnes si užívá klidnější životní tempo v kruhu své nejbližší rodiny. Přestože překročil sedmdesátku, udržuje si obdivuhodnou kondici a šarm, kterým kdysi okouzlil celý svět.
Šediny a stálá noblesa
Když se Mark Harmon po letech strávených v ateliérech rozhodl odejít z hlavní role vyšetřovatele, fanoušci neskrývali zklamání. Dnes pětasedmdesátiletý herec působí velmi vyrovnaným dojmem a stárne s naprostou přirozeností. Stříbrné vlasy a vrásky kolem očí mu dodávají důstojnost, kterou si diváci pamatují z televizních obrazovek. Sportovní postavu si udržuje pravidelným pohybem a vyhýbá se jakýmkoliv estetickým úpravám.
Odchod před kameru v nejslavnějším projektu však neznamenal úplné odstřižení od známého vyšetřovacího týmu. Harmon nadále působí jako výkonný producent a na tvorbu dohlíží ze zákulisí. Příznivci ho navíc mohli zahlédnout v několika scénách nového sesterského projektu mapujícího dřívější léta oblíbeného vyšetřovatele. Práce v produkci mu umožňuje věnovat se tvorbě podle vlastních časových možností a bez vyčerpávajícího denního natáčecího kolotoče.
Čtyři dekády rodinného klidu
V soukromí tvoří Harmon už od konce 80. let harmonický pár s herečkou Pam Dawber. Seznámili se díky odvaze samotného herce, který dámě svého srdce zavolal přímo domů a pozval ji na kávu. Svatba se uskutečnila v březnu roku 1987 v komorním duchu a jejich manželství patří k nejstabilnějším v celém americkém showbyznysu. Oba partneři se vždy shodovali na tom, že lesk hollywoodských večírků jejich rodinnému štěstí nijak neprospívá.
Společně vychovali dva syny, Seana a Tye, kteří se dnes věnují vlastním profesním drahám. Rodina se v nedávné době rozrostla o vnuka Coopera, a manželé tak prožívají další radostnou životní etapu v roli prarodičů. Dlouhodobě se vyhýbají sociálním sítím a bedlivě si střeží své soukromí za zdmi svého kalifornského domova. Volné dny tráví obyčejnými domácími činnostmi a společnými chvílemi s nejbližšími.
Odvážný telefonát producentovi
Cesta k hereckému řemeslu nebyla pro rodáka z umělecky i sportovně založené rodiny přímočará. Původně pracoval v oblasti marketingu a obchodu, kde se pokoušel vybudovat stabilní zázemí. Kancelářská práce ho však nenaplňovala a touha po jevišti nakonec převážila. Jednoho dne při sledování televize zahlédl název produkční společnosti a odhodlal se k naprosto nečekanému kroku, když vytočil číslo přímo do kanceláře známého tvůrce Jacka Webba.
Spontánní telefonát mu tak otevřel dveře rovnou do kriminálních seriálů. Před kamerou navíc skvěle zúročil svou minulost univerzitního fotbalového rozehrávače. Fyzická kondice se mu náramně hodila při náročnějších akčních scénách. S každou další televizní rolí počet jeho příznivců strmě rostl a v polovině 80. let si dokonce vysloužil titul nejpřitažlivějšího muže planety.
V současnosti Harmon naplno těží z životního nadhledu a věnuje se charitativním projektům. Místo honby za dalšími filmovými cenami dává přednost poklidnému režimu a dlouhým procházkám po pobřeží. Svým střízlivým přístupem ke slávě potvrzuje, že i po desítkách let v centru pozornosti lze zůstat nohama na zemi. Pro miliony diváků zůstává synonymem spolehlivého velitele, který své zásady nikdy neopustil.
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