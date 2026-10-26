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Tento týden v seriálu Ulice: Únik informací, boj o holé přežití firmy a nečekané sblížení

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Tento týden v seriálu Ulice přinese Adrianin marný boj s nečekaným mlčením dcery i napjaté řešení krachu firmy Petra Dvořáka. V Křečovicích se tajně intrikuje.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:32

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