Tento týden v seriálu Ulice: Únik informací, boj o holé přežití firmy a nečekané sblížení

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Tento týden v seriálu Ulice čekají hlavní hrdiny opravdu náročné životní zkoušky. Adriana musí čelit nečekané dětské reakci na velmi bolestivou pravdu o vlastním otci. Pověst impulsivní Františky hodně pošramotí nepříjemný únik soukromých informací mezi studenty. Petr Dvořák mezitím bojuje o holé přežití firmy po tvrdé zradě nejbližšího obchodního partnera. Pondělí
Adriana sebrala veškerou psychickou sílu a pověděla dcerce Klárce těžkou pravdu o otci. Rafael o žádné další schůzky naprosto nestojí a rodinné vazby zcela zpřetrhal. Vnitřně se připravovala na hysterický křik, pláč nebo obrovský vztek.
Malá Klárka ovšem reagovala naprostým mlčením a uzavřením do vlastního světa. Adrianu tato nezvyklá situace nesmírně trápí a cítí bezmoc, s čímž se svěří i dědovi. Nyní jí nezbývá nic jiného než obrnit se velkou dávkou trpělivosti a opatrně čekat na vhodný moment k dalšímu hovoru.
Úterý
Matouš nedokáže vyhnat sympatickou studentku Žofku z hlavy. Sám má za sebou čerstvý rozchod a z případného nového vztahu má proto obrovské obavy. Rozhodně nechce dívce jakkoliv nechtěně ublížit. Náklonnost je zjevně vzájemná a jiskření mezi oběma aktéry už nelze nijak přehlédnout. Naštěstí mají oba nablízku zkušené přátele s pestrou vztahovou minulostí, kteří umí dobře poradit v jakkoliv složité milostné situaci. Záleží jen na tom, zda si ústřední dvojice vezme tato moudra k srdci.
Středa
Důvěrný vztah se školníkem Kaštanem přinese Michalovi hodně nečekané zjištění z Františčiny nedávné minulosti na bývalé škole. Zcela stejnou věc ovšem ví i Laura a velmi soukromá informace brzy unikne mezi ostatní spolužáky ve třídě. Impulzivní Františka se odmítá podřídit okolnostem a okamžitě vymýšlí tvrdou odvetu. Ve vzteku řeší věci po svém a hodlá viníkovi celou věc spočítat. Zůstává velkou otázkou, zda svůj hněv obrátí proti skutečnému původci těchto hodně nepříjemných drbů.
Čtvrtek
Křečovice zažívají další tajné politické pletichy a napětí roste. Soňa kuje pikle přímo za zády Mastného a snaží se zlákat na svou stranu vlivné členy hnutí Za lepší Křečovice. Začátky jejího odvážného plánu ovšem končí velkým neúspěchem. V bezvýchodné situaci proto volí poměrně krajní řešení a prosí o zásadní pomoc Jirku Hložánka. Hledání společné řeči dvou takto názorově odlišných povah bude pro obě strany představovat opravdu těžkou zkoušku diplomacie.
Pátek
Zrada obchodního partnera Filipa dostala firmu Petra Dvořáka na pokraj absolutního krachu a zničila dřívější důvěru. Předchozí setkání obou mužů skončilo hodně tvrdou pěstní výměnou názorů přímo na pracovišti. Nyní musí všichni zúčastnění vyřešit nanejvýš citlivé finanční otázky spojené s likvidací celého podniku. Petr se snaží udržet chladnou hlavu a zvládnout nevyhnutelnou osobní konfrontaci bez výbuchu emocí. Tváří v tvář dřívějšímu kolegovi bude potřebovat velkou dávku sebeovládání.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).