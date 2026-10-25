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Jaclyn Smith z Charlieho andílků slaví 81 let. Tanya Roberts jí kdysi nabídla intimní hrátky s manželem

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Americká herečka Jaclyn Smith slaví jednaosmdesáté narozeniny. V nově vydané vzpomínkové knize popsala překvapivý milostný návrh od své herecké kolegyně.
Jaclyn Smith (vlevo), Cheryl Ladd, and Kate Jackson v roce 1977

Jaclyn Smith (vlevo), Cheryl Ladd, and Kate Jackson v roce 1977

Zdroj: FOTO:ABC TelevisionUploaded by We hope at en.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:40

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