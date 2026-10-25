Jaclyn Smith z Charlieho andílků slaví 81 let. Tanya Roberts jí kdysi nabídla intimní hrátky s manželem

Jaclyn Smith (vlevo), Cheryl Ladd, and Kate Jackson v roce 1977, FOTO: ABC TelevisionUploaded by We hope at en.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons Jaclyn Smith (vlevo), Cheryl Ladd, and Kate Jackson v roce 1977, FOTO: ABC TelevisionUploaded by We hope at en.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons Jaclyn Smith (vlevo), Cheryl Ladd, and Kate Jackson v roce 1977, FOTO: ABC TelevisionUploaded by We hope at en.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons Jaclyn Smith (vlevo), Cheryl Ladd, and Kate Jackson v roce 1977, FOTO: ABC TelevisionUploaded by We hope at en.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons Jaclyn Smith (vlevo), Cheryl Ladd, and Kate Jackson v roce 1977, FOTO: ABC TelevisionUploaded by We hope at en.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons
Americká herečka Jaclyn Smith v pondělí 26. října oslaví jednaosmdesáté narozeniny. Představitelka Kelly Garrett ze seriálu Charlieho andílci letos v září vydala vzpomínkovou knihu. Mimo jiné v ní popsala překvapivý milostný návrh, který dostala od své tehdejší herecké kolegyně Tanyi Roberts. Nečekaný návrh cestou na Havaj
Ve své autobiografii s názvem I Once Knew a Guy Named Charlie vzpomíná na období největší slávy televizního hitu Charlieho andílci. Do děje na konci sedmdesátých let vstoupila také Tanya Roberts. Právě ona se postarala o neobvyklý zážitek, když k hereckému obsazení seriálu přibyla v jeho závěrečné fázi.
Během společného letu na Havaj přišla Tanya Roberts za Jaclyn Smith s nabídkou na společné intimní radovánky. Součástí měl být i její tehdejší manžel Barry Roberts. Jaclyn Smith ale tento návrh odmítla. K celé události se ovšem ve své knize staví s respektem a obdivuje upřímnost své tehdejší kolegyně.
Podle ní se Roberts nijak nestyděla za to, že s manželem žijí v otevřeném svazku a oslovují další lidi. Považovala to za odvážné a sebevědomé. Manželé Robertsovi spolu přes tyto volnější hranice zůstali až do Barryho smrti v roce 2006. Tanya zemřela v roce 2021.
Jediná vydržela od začátku do konce
Jaclyn Smith hrála v Charlieho andílcích postavu Kelly Garrett. Jako jediná z hereček zůstala v seriálu po celou dobu jeho vysílání v letech 1976 až 1981. S většinou kolegyň navíc udržovala velmi přátelské vztahy.
Hned v první sezoně si padla do noty s Farrah Fawcett. Obě pocházely z Texasu a měly velmi blízko ke svým rodičům. Přátelství jim vydrželo i po brzkém odchodu Farrah Fawcett ze seriálu. Během posledních šesti měsíců jejího života se jejich vztah ještě prohloubil. Farrah Fawcett zemřela v roce 2009 po boji s rakovinou. Jaclyn Smith se tehdy nemohla zúčastnit jejího pohřbu, protože u lůžka doprovázela svou vlastní umírající matku.
Výrazné pouto ji pojí i s Kate Jackson. Ta se v roce 1985 stala kmotrou její dcery Spencer. O deset let později naopak Jaclyn Smith šla za kmotru adoptovanému synovi Kate Jackson. Obě ženy navíc v minulosti spojila i osobní zkušenost s léčbou rakoviny prsu.
Čtyři miliony za klidný rozchod
Herečka má za sebou tři nevydařená manželství. Jejími prvními dvěma manžely byli herci Roger Davis a Dennis Cole. Soužití s Dennisem Colem podle ní negativně poznamenala velká mediální pozornost. Novináři jejího muže často označovali jako „pana Jaclyn Smith“. Podle herečky chtěl být přitom Dennis Cole hlavou rodiny a těžce nesl její obrovskou popularitu.
Třetím manželem se stal britský kameraman Tony Richmond, se kterým má syna Gastona a dceru Spencer. Po rozchodu se manželé ocitli v nepříjemném sporu. Herečka nakonec souhlasila s tím, že Tonymu Richmondovi vyplatí čtyři miliony dolarů, aby získala děti do výhradní péče a vyhnula se táhlé soudní bitvě. Své rozhodnutí veřejně příliš nekomentuje. V rozhovoru pro Los Angeles Times v roce 1991 k tomu řekla, že by to považovala za zradu svých dětí.
Od roku 1997 žije s dětským kardiochirurgem Bradem Allenem z Chicaga.
Letošní setkání po padesáti letech
Zájem fanoušků o Charlieho andílky trvá dodnes. Sama herečka v rozhovoru pro americký časopis People přiznala, že jí lidé stále posílají fotky k podpisu každý den.
Letos v dubnu se s přeživšími kolegyněmi ze seriálu setkala v losangeleském Dolby Theatre. Oslavily tam padesátileté výročí od vzniku slavného projektu. Na pódiu se objevila po boku Kate Jackson a Cheryl Ladd. Ta do seriálu nastoupila po odchodu Farrah Fawcett a Jaclyn Smith se s ní jako jediná z původní sestavy bez problémů snesla.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, ew).