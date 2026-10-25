Rita Wilson slaví 70. Manželka Toma Hankse ukázala tetování přes celé záda

Americká herečka a hudebnice Rita Wilson slaví sedmdesáté narozeniny s novým rozsáhlým tetováním. Manželka oscarového herce Toma Hankse ukázala na sociálních sítích obří kříž, který pokrývá celá její záda. Stejný motiv si nedávno nechal vytetovat i jejich šestatřicetiletý syn Chester. Manželský pár si letos navíc připomněl osmatřicáté výročí svatby.
Společné tetování se synem
V polovině září zveřejnila Rita Wilson na Instagramu fotografii, na které pózuje bez horního dílu oblečení. Snímek odhalil nové tetování v podobě velkého kříže přes celá záda. Shodným motivem se už letos v květnu pochlubil její syn Chester Marlon Hanks.
Herečka a producentka fotografií propagovala píseň Stranger With Age z rozšířené verze svého šestého alba Sound of a Woman. Skladbu pro ni složily autorky Liz Rose a Lori McKenna. Novinka podle interpretky oslavuje uvolnění z představ o tom, co by lidé měli nebo neměli v určitém věku dělat.
„Důvodem, proč se mi píseň tak líbila, je myšlenka, že začínáme dělat věci, které jsme nikdy předtím nedělali, protože už je nám to jedno,“ vysvětlila v září v rozhovoru s novinářkou Melissou Rivers. Fanouškům na sociálních sítích pak přímo vzkázala, ať se nebojí být zvláštní.
Podpora manžela na hudebním turné
Rita Wilson, která 26. října slaví sedmdesátiny, se nyní zaměřuje především na hudbu. Letos v létě vyrazila na koncertní turné po Spojených státech a následně zamířila do Evropy. Tom Hanks, za kterého je provdaná od roku 1988, ji na cestách často doprovází.
„Jsem hrdý a bavím se. Někdy zůstanu doma, když ona vstane a jde se starat o práci,“ řekl herec letos v květnu na premiéře broadwayského představení Celebrity Autobiography v New Yorku. Během desítek let manželství si našli fungující rutinu. „Když je na turné, já nepracuji,“ dodal herec.
Do hudebních projektů zapojila herečka i svého syna Chestera, který dříve vystupoval jako rapper pod jménem Chet Haze. V roce 2018 se objevil v její písni Heart He Handed Down. Skladba vypráví o otci Rity Wilson, který utekl z pracovního tábora v Bulharsku a odcestoval na lodi do New Yorku. Herečka vyjádřila přání, že by s Chesterem ráda nahrála i další skladby.
Seznámení na natáčení sitcomu
S Tomem Hanksem, který je o tři měsíce starší, se seznámili v roce 1981 při natáčení sitcomu Bosom Buddies. Oběma tehdy bylo pětadvacet let. „Padli jsme si do oka hned, jak jsme se potkali,“ prozradila herečka v minulosti v show Kelly Clarkson. Herec byl v té době ženatý se Samanthou Lewis, se kterou měl syna Colina a dceru Elizabeth.
Znovu se před kamerou potkali o čtyři roky později u filmu Blázni a dobrovolníci, kde předstírali milostný poměr. Tom Hanks se nedlouho poté rozvedl. „Znamenalo to, že jsem vlastní děti odsoudil k pocitům, které jsem sám zažíval v jejich věku. Na manželství jsem byl příliš mladý,“ přiznal s odstupem času deníku Daily Express.
Po dvou letech vztahu uspořádala herecká dvojice v roce 1988 svatbu. Nevěsta se vdávala v krátkých šatech ovlivněných estetikou osmdesátých let. Společně mají syny Chestera a o pět let mladšího Trumana Theodora.
V hereckých rolích se manželé příliš často nepotkávali. Výjimkou se stala romantická komedie Samotář v Seattlu z roku 1993, kde Rita Wilson ztvárnila Hanksovu sestru. Dvojice se společně věnuje produkci. V roce 2002 prosadili komedii Moje tlustá řecká svatba, protože hereččina matka byla řeckého původu. V pokračování z roku 2016 si Rita Wilson zahrála menší roli. V roce 2008 pak společně stáli za muzikálem Mamma Mia!.
Překonaná rakovina prsu
V roce 2015 lékaři herečce diagnostikovali rakovinu prsu. Kvůli nemoci podstoupila mastektomii. „Naštěstí jsem to odhalila brzy a mám vynikající lékaře, takže se očekává, že se plně uzdravím,“ uvedla tehdy pro magazín People. Její manžel ji během léčby podporoval a náročné období jejich vztah podle herečky upevnilo. Na rakovinu v roce 2002 ve věku 49 let zemřela Hanksova první žena Samantha Lewis.
V roce 2020 se manželský pár nakazil covidem-19. Z nemoci, kterou prodělali v Austrálii, se oba vyléčili. Herečka momentálně pokračuje v hudební tvorbě a její manžel se připravuje na roli Abrahama Lincolna.
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