Pavel Trávníček slaví 76. narozeniny. Letos podstoupil čtyřnásobný bypass a výrazně zhubnul

Herec Pavel Trávníček slaví 76. narozeniny. Představitel prince z filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku má za sebou zdravotně náročný rok. V lednu podstoupil voperování čtyřnásobného bypassu a následně strávil přes měsíc v nemocnici a lázních. Během rekonvalescence výrazně zhubl, letní měsíce už ale trávil s rodinou u bazénu.
Zánět průdušek odhalil potíže se srdcem
Na konci loňského roku zrušil Pavel Trávníček své pracovní plány a 30. prosince skončil v nemocnici. Přesně v den, kdy jeho nejmladší syn Maxmilián slavil deváté narozeniny, se u herce projevil přechozený zánět průdušek. Vyšetření následně ukázalo vážnější komplikace.
Hned na začátku ledna letošního roku musel herec na sál. Zprávy o délce zákroku se rozcházejí. Prvotní informace uváděly čtyřhodinovou operaci, deník Aha! později napsal, že lékaři herce operovali devět hodin. Výsledkem byl čtyřnásobný bypass. Profesor Petr Neužil k případu uvedl, že se díky zákroku zlepšila funkce levé srdeční komory a že měl pacient štěstí, když se na problém se srdcem přišlo právě kvůli zánětu průdušek.
Poděkování zachráncům z Homolky
Po zákroku strávil Pavel Trávníček několik týdnů na jednotce intenzivní péče a následně odjel na rehabilitaci do lázní Poděbrady. Domů se dostal až v polovině února. Jeho čtvrtá manželka Monika tehdy sdílela na sociálních sítích společnou fotografii a poděkovala zdravotníkům.
„Ještě jednou děkujeme všem lékařům, andělům strážným na Homolku na koronární oddělení a také do lázní Poděbrady všem, kteří se manželovi věnovali,“ napsala na Instagramu a potvrdila, že se její muž chystá vrátit k nasmlouvaným akcím, jakmile mu to zdraví dovolí. Podle jejích tehdejších slov se herec po operaci „znovu narodil“.
Nutný nákup nového obleku
Letní měsíce už manželé trávili u bazénu, odkud v srpnu sdíleli fotografie v plavkách. Pavel Trávníček na snímcích ukázal viditelně štíhlejší postavu. Sám už na jaře přiznal, že kvůli ztrátě váhy potřebuje pořídit nový oblek. V současnosti se více řídí doporučením lékařů a dbá na životosprávu.
Srdce herce netrápilo poprvé. Už loni v létě mu lékaři kvůli silné arytmii voperovali kardiostimulátor. Problémy s dýcháním řešil také před Vánoci v roce 2022 a v roce 2014 podstoupil operaci na urologii. Oporou mu zůstává manželka Monika, se kterou se oženil v roce 2015. Z předchozích manželství s herečkou Simonou Stašovou, baletkou Evou Štefkovou a Lucií Vrbovou, a ze vztahu s Helenou Dytrtovou, má herec ještě syny Pavla a Adama.
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