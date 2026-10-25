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Pavel Trávníček slaví 76. narozeniny. Letos podstoupil čtyřnásobný bypass a výrazně zhubnul

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Herec Pavel Trávníček slaví 76. narozeniny. Letos v lednu úspěšně podstoupil náročnou operaci srdce se čtyřnásobným bypassem a výrazně zhubl.
Pavel Trávníček a jeho žena Monika

Pavel Trávníček a jeho žena Monika

Zdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:05

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