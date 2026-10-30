Kde hry ukládají pozice? Jak ve Windows najít save soubory a nepřijít o postup

Foto: Magnific
Přeinstalujete Windows, znovu
stáhnete oblíbenou hru a při prvním spuštění zjistíte, že musíte začít od začátku. Desítky hodin hraní jsou pryč. Přitom samotná hra může fungovat bez problémů. Důvod je jednoduchý. Uložené pozice, kterým hráči běžně říkají savy, se často nacházejí úplně jinde než instalační soubory hry. Pokud o jejich umístění nevíte, můžete je při výměně počítače nebo přeinstalaci systému snadno ztratit.
Windows 10 ani Windows 11 nemají jedinou univerzální složku pro všechny herní pozice. Vývojáři mohou používat různé adresáře a některé hry ukládají postup prostřednictvím služeb Steam Cloud, Epic Games nebo Xbox. Existují také tituly, které ukládají data přímo do svého instalačního adresáře. Najít správné soubory proto vyžaduje vědět, kde hledat.
Kde Windows skutečně uchovává uložené pozice her
Nejjednodušší je začít v uživatelských složkách systému. Otevřete Průzkumník souborů klávesovou zkratkou Win + E, vložte některou z následujících cest do adresního řádku a potvrďte Enterem. Windows automaticky nahradí proměnné jako %USERPROFILE% nebo %APPDATA% odpovídajícím umístěním vašeho uživatelského účtu.
Uložení her
Foto: Magnific
Nejběžnější adresáře jsou následující:
Umístění Cesta ve Windows Uložené hry %USERPROFILE%\Saved Games Dokumenty %USERPROFILE%\Documents Složka My Games %USERPROFILE%\Documents\My Games AppData Roaming %APPDATA% AppData Local %LOCALAPPDATA% AppData LocalLow %USERPROFILE%\AppData\LocalLow
Právě složky AppData bývají pro méně zkušené uživatele problém. Windows je standardně skrývá, protože obsahují uživatelská data a nastavení mnoha aplikací. Není však nutné měnit nastavení zobrazování skrytých souborů. Stačí stisknout Win + R, napsat například %LOCALAPPDATA% a potvrdit.
Uvnitř hledejte adresář pojmenovaný podle hry, vývojářského studia nebo vydavatele. Někdy se uložené pozice nacházejí ještě o několik úrovní hlouběji, například ve složkách SaveGames, Saves, Profiles nebo SaveData.
Pomoci může také řazení podle data změny. Pokud jste
před chvílí hru uložili, příslušný soubor nebo adresář může patřit mezi naposledy upravené položky. Není to ale spolehlivý důkaz, protože stejné adresáře často obsahují také nastavení, mezipaměť nebo záznamy o činnosti hry.
U některých titulů narazíte na přípony .sav, .save, .dat nebo na soubory bez rozpoznatelné přípony. Neexistuje ovšem jednotný formát herních pozic. Pouhé nalezení souboru s příponou .dat ještě neznamená, že obsahuje váš postup.
Jestliže žádnou odpovídající složku nenajdete, podívejte se také do instalačního adresáře hry. U některých starších nebo nezávislých titulů jsou uložené pozice přímo vedle herních souborů. Jejich umístění můžete rovněž dohledat podle názvu hry v komunitní databázi PCGamingWiki, kde bývá uvedena položka „Save game data location“.
Steam Cloud, Epic Games a Xbox: proč samotná synchronizace nemusí stačit
Hráči používající Steam mají jednu výhodu. Mnoho titulů podporuje Steam Cloud, který umožňuje synchronizovat vybraná herní data mezi zařízeními. To ale neznamená, že Steam automaticky zálohuje uložené pozice úplně všech her.
Podporu této funkce najdete na stránce konkrétní hry ve Steamu. Její aktivaci lze zkontrolovat také v knihovně přes Vlastnosti → Obecné.
Steam zároveň používá vlastní lokální adresář pro cloudová data:
C:\Program Files (x86)\Steam\userdata
Uvnitř najdete složky označené číselnými identifikátory účtů Steam a jednotlivých her. Například hra Dota 2 má identifikátor 570. Některé tituly však uchovávají své pracovní uložené pozice v jiných adresářích a Steam je pouze synchronizuje. Složka userdata proto nemusí obsahovat všechny soubory potřebné k ruční obnově konkrétní hry.
Na Steamu lze také prostřednictvím stránky správy vzdáleného úložiště zobrazit a stáhnout dostupné cloudové soubory svého účtu. Je to užitečná možnost, pokud potřebujete získat konkrétní uloženou pozici a nechcete se spoléhat jen na automatickou synchronizaci.
Podobně funguje Epic Games Launcher. Jeho podpora uvádí mimo jiné následující cestu k lokálním uloženým datům některých her:
%LOCALAPPDATA%\EpicGamesLauncher\Saved\Saves
Uvnitř se mohou nacházet složky identifikované podle účtu Epic Games a konkrétní hry. Ani zde ale neplatí, že všechny tituly ukládají postup právě na toto místo. Některé využívají běžné uživatelské adresáře Windows.
Odlišná situace nastává u her nainstalovaných prostřednictvím aplikace Xbox nebo Microsoft Store. Ty mohou používat systém správy uložených dat Xbox Game Saves. Příslušné soubory se podle použité technologie mohou nacházet například v adresářích SystemAppData\wgs nebo SystemAppData\xgs uvnitř balíčku dané hry ve složce %LOCALAPPDATA%\Packages.
Tyto soubory nemusí mít srozumitelné názvy a jejich ruční nahrazování může narušit synchronizaci. Microsoft pro tyto hry používá vlastní mechanismy správy dat, takže není bezpečné předpokládat, že je lze vždy jednoduše přenést jako běžné soubory .sav.
Pozor na konflikty mezi cloudem a počítačem. Pokud hra nabídne výběr mezi lokálním a cloudovým uložením, zkontrolujte, která verze skutečně obsahuje váš poslední postup. Automaticky nevybírejte cloudovou kopii jen proto, že je uložená na internetu. Starší verze může přepsat novější rozehranou pozici. Steam i Epic Games na toto riziko výslovně upozorňují.
Nejbezpečnější způsob zálohování je přitom jednoduchý. Hru nejprve standardně uložte, ukončete ji a nechte dokončit případnou synchronizaci. Potom zkopírujte celý adresář s uloženými pozicemi na externí disk, USB flash disk nebo jiné nezávislé úložiště. Při zálohování nic nepřesouvejte ani nemažte. Kopírování celé příslušné složky je obvykle jistější než vybírání jednotlivých souborů, protože některé hry používají více vzájemně souvisejících dat.
Před přeinstalací Windows zkontrolujte také OneDrive. Pokud máte zapnuté zálohování Dokumentů, mohou být některé herní pozice uložené v synchronizované složce OneDrivu místo původní cesty v uživatelském profilu. Naopak složky AppData nebo Saved Games se běžným zálohováním Dokumentů automaticky neochrání.
Při přechodu na nový počítač nejprve nainstalujte hru a ověřte, zda se váš postup neobnovil z cloudu. Pokud ne, ukončete ji a zjistěte, kam nová instalace ukládá pozice. Teprve potom do příslušného umístění vraťte vlastní zálohu, ideálně po vytvoření kopie případných nových souborů. U některých her může být navíc důležitá stejná verze hry, uživatelský profil nebo příslušný účet.
A ještě jedna podstatná věc. Odinstalování hry automaticky neznamená smazání uložených pozic, stejně jako jejich zachování není zaručené. Záleží na konkrétním titulu a způsobu odinstalace. Proto je rozumné zkontrolovat umístění savů ještě před odstraněním hry, nikoliv až ve chvíli, kdy potřebujete svůj postup obnovit.
Zdroje:
Steam Support – Steam Cloud: https://help.steampowered.com/cs/faqs/view/68D2-35AB-09A9-7678 Epic Games – Kde najít lokální uložení hry: https://www.epicgames.com/help/c-36624475/c-31754564/a19287966?lang=cs Microsoft Learn – Game Saves: https://learn.microsoft.com/en-us/gaming/gdk/docs/features/common/game-save/game-saves-walkthroughs-and-samples?view=gdk-2604