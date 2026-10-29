Cyberpunk 2077 a Zaklínač 3 dostávají mody i v cloudu. Nvidia přidává devět her

Foto: Magnific
Nvidia ve čtvrtek 29. října oznámila další rozšíření cloudové služby GeForce NOW. Vedle devíti her, mezi kterými nechybí nově vydané akční RPG Phantom Blade Zero, přichází také zajímavá změna pro fanoušky Cyberpunku 2077 a Zaklínače 3. Obě hry nově podporují modifikace prostřednictvím platformy Mod.io přímo při hraní v cloudu. Pro hráče, kteří nemají výkonný počítač, jde o užitečné rozšíření možností, jak si své oblíbené tituly přizpůsobit.
GeForce NOW funguje odlišně od běžného hraní na počítači. Hra běží na vzdáleném serveru Nvidie a do zařízení uživatele se přenáší obraz, zatímco jeho povely putují opačným směrem. Výhodou je možnost spouštět graficky náročné tituly také na slabších noteboocích, mobilních telefonech nebo podporovaných televizorech. Takové řešení má ovšem svá omezení, zejména pokud chce hráč zasahovat do herních souborů. Mody bez ručního upravování herních souborů
Právě tady získává nová podpora Mod.io význam. Cyberpunk 2077 a The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered umožňují pracovat s podporovanými modifikacemi přímo prostřednictvím herního rozhraní. Hráč tak nemusí vyhledávat instalační složky ani ručně kopírovat soubory na vzdálený počítač, ke kterému běžně nemá přístup.
Cyberpunk
Foto: Magnific
Neznamená to ovšem, že GeForce NOW začalo podporovat libovolné modifikace dostupné na internetu. Oznámená integrace se týká platformy Mod.io, nikoliv neomezeného přístupu k souborovému systému cloudového serveru. Hráči proto musí počítat s výběrem modů, které jsou prostřednictvím této integrace podporovány.
Pro Cyberpunk 2077 je to zajímavé především kvůli možnostem upravovat herní zážitek v Night City. Podobný význam má novinka pro Zaklínače 3, jehož remasterovaná verze je na GeForce NOW dostupná od září. Cloudové hraní tak postupně odstraňuje jednu z nevýhod proti klasickému počítači, přestože svoboda při instalaci modifikací zůstává omezenější.
Phantom Blade Zero přichází do cloudu. Brzy dorazí také nový Warcraft
Nejvýraznější hrou aktuální nabídky je Phantom Blade Zero od čínského studia S-GAME. Akční RPG využívající
Unreal Engine 5 kombinuje tradiční čínská bojová umění s temnou fantasy a technickými prvky. Hlavním hrdinou je bojovník Soul, neprávem obviněný z vraždy svého mistra. Na odhalení spiknutí mu zbývá pouhých 66 dní.
Soubojový systém nabízí více než třicet hlavních zbraní a přes dvacet speciálních zbraní označovaných jako Phantom Edges. Významnou roli hrají úhyby, odrážení útoků a protiúdery. Předplatitelé tarifu GeForce NOW Ultimate mohou využívat cloudový výkon třídy GeForce RTX 5080, aniž by museli odpovídající grafickou kartu vlastnit.
Do nabídky se během tohoto týdne zařazují také ATMOSFAR, Hunting Simulator 3, Queen’s Domain, Dimraeth, Dressmaker, Halloween, Hell Let Loose: Vietnam a The Seance of Blake Manor. Většina těchto titulů využívá obchod Steam, zatímco Halloween a Hell Let Loose: Vietnam jsou uvedeny pro Epic Games Store. Nvidia upozorňuje, že jednotlivé hry se v cloudu mohou zpřístupňovat postupně a datum vydání v obchodě nemusí odpovídat přesnému okamžiku jejich dostupnosti v GeForce NOW.
Další novinka se týká World of Warcraft: Forever, které má vyjít 4. listopadu 2026. Blizzard připravuje novou podobu původního Azerothu s rozšířenými oblastmi, upravenou hratelností a modernizovanou grafikou. Hra se objeví také v GeForce NOW.
Zajímavá je především časově omezená nabídka. Noví hráči World of Warcraft, kteří dosud nemají aktivní předplatné, budou moci prostřednictvím GeForce NOW získat přístup od vydání do 11. listopadu. Akce se vztahuje na všechny úrovně členství GeForce NOW, ale počet odměn je omezený a rozhoduje pořadí zájemců. Nárok bude možné uplatnit v účtu služby po spuštění nabídky. Nejde tedy o trvalé zpřístupnění hry zdarma.
Přestože knihovna GeForce NOW roste, služba nenahrazuje samotný nákup her. U placených titulů je stále nutné vlastnit příslušnou licenci v podporovaném digitálním obchodě nebo mít jiný uznávaný přístup, například prostřednictvím herního předplatného. Samostatně se také platí prémiové členství GeForce NOW, pokud hráč požaduje vyšší výkon a další výhody.
U tarifů Performance a Ultimate navíc platí limit 100 hodin prémiového hraní za měsíc. Maximálně 15 nevyužitých hodin lze převést do následujícího období. Po vyčerpání limitu je možné přikoupit další čas nebo pokračovat se základními možnostmi služby. Pro někoho, kdo tráví ve hrách několik hodin denně, tak může být vedle samotné nabídky titulů důležité i to, kolik času v cloudu skutečně odehraje.
Zdroj:
https://blogs.nvidia.com/blog/geforce-now-thursday-phantom-blade-zero
https://news.blizzard.com/en-us/article/24302093/carve-a-new-path-with-world-of-warcraft-forever
https://www.nvidia.com/cs-cz/geforce-now/faq