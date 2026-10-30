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Silent Hill: Townfall dostal novou obtížnost. Vývojáři mění i chování nepřátel
Silent Hill: Townfall se pouhý měsíc po vydání dočkal další významné aktualizace. Studio Screen Burn Interactive společně s Konami vydalo 28. října 2026 patch 1.6, který přidává novou obtížnost Hard a upravuje vyvážení celé hry. Změny se přitom netýkají pouze zkušenějších hráčů. Vývojáři zasáhli také do chování nepřátel, dostupnosti prostředků k přežití nebo orientace na mapě. Aktualizace je dostupná pro PlayStation 5 i PC prostřednictvím Steamu a Epic Games Store.
Horor, který vyšel 24. září 2026, zavádí hráče na odlehlý skotský ostrov St. Amelia. Hlavní postava Simon Ordell zde postupně odkrývá vlastní minulost i tajemství téměř opuštěného městečka. Na rozdíl od většiny předchozích dílů série se Townfall odehrává výhradně z pohledu první osoby. Vedle průzkumu prostředí a řešení hádanek hraje důležitou roli také nenápadný pohyb kolem nepřátel, před nimiž není vždy rozumné bojovat.
Nová obtížnost Hard mění přístup k přežití
Dosavadní nabídku obtížností Story, Normal a Nightmare nyní doplňuje Hard. Nová možnost vyplňuje prostor mezi běžnou a nejnáročnější úrovní, takže hráči, kterým připadal Normal příliš snadný, nemusejí rovnou přecházet na výrazně tvrdší Nightmare.
Nejde ovšem pouze o přidání další položky do nastavení. Vývojáři současně upravili všechny čtyři obtížnosti, aby mezi nimi vznikl plynulejší přechod. V některých částech hry změnili dostupnost prostředků k přežití a především citlivost nepřátel na zvuk. Čím vyšší obtížnost si hráč zvolí, tím pozorněji protivníci reagují na jeho pohyb.
Právě tento zásah může mít na samotné hraní výraznější dopad než pouhé zvýšení poškození.
Silent Hill: Townfall totiž staví značnou část napětí na rozhodování, zda se pokusit nepříteli vyhnout, nebo riskovat přímý střet. Na vyšších obtížnostech tak získává větší význam trpělivost, načasování pohybu a hospodaření s omezenými zásobami.
Zajímavou změnou je také zobrazování aktuální polohy hráče na mapě. Ta je nyní dostupná bez ohledu na zvolenou obtížnost. Dosud přitom vyšší nastavení mohlo orientaci záměrně komplikovat. Nová úprava usnadňuje navigaci, aniž by nutně snižovala nebezpečnost samotných setkání s monstry.
Obávaný The Weight už nebude na každé obtížnosti stejně mírný
Zvláštní pozornost si zaslouží protivník označovaný jako The Weight. Jeho chování patřilo mezi problémy, na které vývojáři reagovali již v předchozích aktualizacích. Nepřítel totiž dokázal dlouho setrvávat poblíž míst, kam se hráč potřeboval dostat, a jeho útoky mohly znamenat okamžitou smrt.
Aktualizace z 8. října proto upravila jeho agresivitu, způsob prohledávání okolí i účinky některých útoků. Na obtížnostech Story a Normal tehdy smrtící uchopení nahradilo vysoké poškození. Patch 1.6 však část tohoto rozhodnutí mění. Snížená závažnost útoků The Weight nyní platí pouze pro příběhovou obtížnost Story.
Pro hráče na Normal to znamená, že se již nemohou spoléhat na dřívější zmírnění jeho útoků. Vývojáři tím zjevně hledají hranici mezi nepříjemnou frustrací a napětím, které má být pro psychologický horor charakteristické. Zatímco úpravy umělé inteligence měly zabránit zdlouhavému blokování postupu, nebezpečnost samotného střetu zůstává podstatnou součástí hry.
Aktualizace se věnuje také drobnějším problémům, které mohou hráče zdržovat při průzkumu. Přibyly další nápovědy a výuková upozornění, některé hádanky dostaly srozumitelnější vodítka a vývojáři upravili popisy předmětů. Zlepšilo se rovněž světelné rozlišení stavů ventilů pro hráče s poruchami barvocitu.
Přepracování se dočkala nabídka nastavení, která nyní přehledněji odděluje jednotlivé kategorie. Vývojáři také zpřesnili popisy obtížností a při prvním rozehrání na Nightmare zobrazují zvláštní upozornění. Úprava nabídky přemapování ovládání navíc jasněji ukazuje, že podporuje nejen gamepady, ale také klávesnici a myš.
Majitelé PC získávají ještě jednu novinku. Do grafických možností přibyla technologie NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, která využívá umělou inteligenci k rekonstrukci obrazových detailů při vykreslování podporovaných efektů ray tracingu. Jejím cílem je především kvalitnější obraz, nikoli automaticky vyšší snímková frekvence. Konami zatím nezveřejnilo konkrétní výsledky výkonových testů této funkce v Townfall.
Patch 1.6 zároveň obsahuje obecné opravy chyb. Správnou instalaci lze ověřit podle čísla verze v pravém dolním rohu hlavní nabídky. Na PC má hra zobrazovat
v1.6.155963, zatímco na PlayStation 5 jde o v1.6.156035. Hráči, kteří chtějí strávit Halloween návratem do mlhavého St. Amelia, si tak mohou vybrat ze čtyř nově vyvážených obtížností.
Zdroj:
https://www.konami.com/games/silenthill/townfall/updates/eu/en/patch-note_v1-6-0
https://www.konami.com/games/silenthill/townfall/updates/as/en/patch-note_v1-4-0
https://www.konami.com/games/eu/en/topics/19323