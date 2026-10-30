Zašedlý zahradní nábytek natřený špatným přípravkem popraská do tří měsíců. Záleží na jediné věci: jaké máte dřevo

Teakový stůl vytažený z garáže má stříbřitě šedou desku a v nákupním košíku leží plechovka lazury v odstínu „teak“. Úvaha vypadá neprůstřelně, jenže právě tahle kombinace patří k nejčastějším omylům při obnově zahradního nábytku. Monika Linghartová z Hornbachu upozorňuje, že lazura na exotickém dřevě praská a odlupuje se, a to zhruba během tří měsíců. Místo letního posezení pak přijde škrabka, brusný papír a celá práce znovu. Rozhodnutí, které výsledek předurčí, padá ještě před nákupem: o jaké dřevo jde. Podle nás platí jednoduché pravidlo. Drahý přípravek nezachrání špatně zvolený princip nátěru.
Proč teak lazuru odvrhne: třísloviny a hutné dřevo
Teak, akácie, eukalyptus nebo meranti mají společné rysy. Jsou těžké a husté, často mastné na omak a obsahují třísloviny, tedy látky, které dřevu přirozeně pomáhají vzdorovat vlhku a škůdcům. Pro nátěr to ovšem znamená potíž. Podle poradenského textu
ČESKÉSTAVBY.cz se běžné lazury do tvrdých exotických dřevin dostatečně nenasáknou a nepřilnou.
Lazura funguje jako tenký ochranný film na povrchu. Aby vydržel, potřebuje se do podkladu pevně ukotvit. Venkovní dřevo přitom neustále pracuje: po dešti nasaje vodu a nabobtná, na slunci vysychá a sesychá se. Film, který se pořádně nechytil, tyhle pohyby nevydrží. Objeví se vlasové trhliny, pod ně zateče voda a nátěr se začne zvedat v šupinách.
Olej se chová opačně. Vsákne se do pórů, sytí dřevo zevnitř a na povrchu po něm nezůstane vrstva, která by mohla odpadnout. Hornbach u produktu Olej na dřevo Hornbach Teak výslovně uvádí, že olej nevytváří olupující se film a póry ponechává otevřené. Dřevo dál dýchá a s ním se hýbe i ochrana.
Šedý povlak: co s dřevem udělalo slunce a déšť
Zašednutí je přirozené stárnutí povrchu. Ultrafialové záření rozkládá lignin, látku, která ve dřevě drží buněčné stěny pohromadě. Déšť pak produkty rozkladu postupně vymývá a na povrchu zůstávají oslabená, vybledlá vlákna. Časem se k nim přidají mikroorganismy a prach a výsledkem je typický stříbřitý nádech. Stejný princip popisují odborníci u dřevěných fasád; zahradní lavice na tom nejsou o nic lépe.
Předejít se tomu dá jedině údržbou. Pomáhá pigmentovaný nátěr s UV ochranou nebo olej s přísadou proti šednutí, doplněný pravidelným mytím. Bezbarvé lazury bývají v exteriéru zrádné:
technický list Lazury na dřevo Hornbach přímo uvádí, že samotný bezbarvý odstín dostatečnou ochranu před UV zářením neposkytuje. Tentýž dokument mimochodem zmiňuje, že tento konkrétní typ lazury se na nábytek ani vodorovné plochy nehodí. Přečíst si technický list se tedy vyplatí i u „správné“ kategorie výrobku.
Než přijde jakýkoli nátěr, šedá vrstva musí pryč. Na běžné zašednutí stačí čistič na dřevo. Hornbach u svého přípravku doporučuje nechat jej působit 15 až 60 minut, vydrhnout kartáčem, opláchnout a dát dřevu jeden až dva dny na vyschnutí. Litr má vystačit zhruba na 8 až 10 m² hladké plochy.
Bruska přichází na řadu tam, kde je povrch hrubý, poškozený nebo na něm zůstaly zbytky starého laku. Silně zvětralé dřevo je podle Hornbachu potřeba obrousit až na zdravou vrstvu, na drsné a hoblované plochy výrobce doporučuje zrno 120.
Olej, nebo lazura? Rychlá zkratka podle druhu dřeva
Celé rozhodování se dá zhustit do jednoduché tabulky:
Druh dřeva Typičtí zástupci Vhodný nátěr Na co myslet Exotické teak, akácie, eukalyptus, meranti olej na teak či tvrdé dřevo lazura hrozí popraskáním Tvrdé domácí dub, buk olej, případně systém podle výrobce opatrněji s laky Měkké jehličnaté smrk, borovice, modřín tenkovrstvá lazura předtím ochrana proti houbám a hmyzu Měkké, se změnou barvy smrk, borovice mořidlo a vrchní lak na exotiku nepoužívat
Smrk, borovice nebo modřín jsou savé a lazura se do nich dobře ukotví. Na vhodném podkladu přitom umí hodně: Lazura Hornbach Plus deklaruje ochranu až na sedm let, odpuzuje vodu a filtruje UV záření. Podmínkou je, aby vlhkost dřeva nepřesáhla 15 % a nanesly se dvě až tři vrstvy. Pokud majitel chce smrkovou lavici výrazně přebarvit, praktické návody doporučují nejdřív mořidlo a po zaschnutí vrchní lak.
Druh dřeva nejspolehlivěji prozradí štítek, faktura nebo produktový list. Orientačně pomůže i váha a barva. Exotika bývá těžká, tmavší, často do červenohněda; smrk a borovice jsou světlé, měkké a lehké, modřín zase zaujme výraznou kresbou. Když si jistí nejste, vyzkoušejte nátěr na skrytém místě, třeba na spodní straně opěradla, a sledujte, jak se vsakuje.
Renovace krok za krokem: od čističe po poslední vrstvu
Profesionálové nezačínají výběrem odstínu. Nejdřív zjišťují, s jakým dřevem a jakým starým nátěrem mají co do činění. Postup vycházející z produktových listů a praktických návodů vypadá takto:
Určete dřevinu a starý nátěr. Lak nebo popraskanou lazuru je nutné odstranit beze zbytku. Smeťte hrubé nečistoty a naneste čistič, případně povrch obruste. Opláchněte a nechte schnout jeden až dva dny. Na vlhké dřevo nenatírejte. Lehce přebruste a důkladně odstraňte prach. Naneste nátěr ve směru vláken: na exotiku a tvrdé dřevo olej, na měkké lazuru. Po zhruba 15 minutách setřete přebytečný olej bavlněným hadříkem. Na ploše nesmí zůstat ani kapka, jinak vzniknou lesklé skvrny. Po 24 hodinách podle potřeby naneste další vrstvu oleje, případně druhou a třetí vrstvu lazury.
Po prvním nátěru dřevo často „pustí vlasy“. Vlhkem se zvednou jemná vlákna a povrch zdrsní. Praktický návod JIPA proto doporučuje přejet plochu brusným papírem se zrnem 220 a další vrstvu nanést už bez broušení.
Pokud se lazura na teaku už loupe, náprava existuje. Uvolněné šupiny je třeba seškrábat, zbytek filmu obrousit až na savé dřevo a teprve pak sáhnout po oleji. Dokud nepopraskala samotná konstrukce, ale jen nátěr, dá se nábytek zachránit.
Zvláštní kapitolou je dýha. Linghartová upozorňuje, že lazura patří na masiv, ne na dýhu, která nemá dost hloubky, aby se nátěr prolnul, a může se znehodnotit. Agresivní broušení navíc tenkou vrstvu snadno prodře. U dýhovaného venkovního nábytku se proto řiďte pokyny výrobce a opravujte jen jemně a lokálně.
Olejem nasáklé hadry nevyhazujte zmuchlané do koše. U některých olejů hrozí samovznícení, technické listy proto doporučují likvidaci podle návodu výrobce.
Co stojí čistič, olej a lazura v roce 2026
Ceny v Hornbachu orientačně k říjnu 2026:
Přípravek Balení Cena Čistič na dřevo a WPC Hornbach 1 l 505 Kč Olej na dřevo Hornbach Teak 0,75 l 235 Kč Olej Hornbach Plus Teak 0,75 l / 2,5 l / 5 l 309 / 985 / 1 659 Kč Lazura na dřevo Hornbach (teak) 0,75 l / 2,5 l 245 / 625 Kč Lazura na dřevo Hornbach 5 l kolem 965 Kč Lazura Hornbach Plus 5 l kolem 1 499 Kč
Obdobný sortiment nabízejí také OBI a Bauhaus. Teakový olej je přitom vydatný: na jeden nátěr má litr vystačit zhruba na 22 m², takže na stůl a čtyři židle obvykle stačí menší balení.
Nižší pořizovací cena oleje se ovšem vyrovnává častější údržbou. Linghartová doporučuje olejovat dvakrát ročně, před sezonou a na jejím konci. U oleje Hornbach Plus Teak výrobce uvádí jedno ošetření ročně. Lazura vydrží déle, chce ale více vrstev při prvním nátěru: v chladném závětří stačí dvě, na posezení orientovaném k jihozápadu, kde slunce pálí nejdéle, minimálně tři.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková