GTA 6 bude mít mapu téměř jako tři obří hry dohromady. Rockstar odhalil i zásadní novinku

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Grand Theft Auto VI nabídne herní svět, jehož rozloha se podle Rockstar Games blíží součtu map
GTA IV, GTA V a Red Dead Redemption 2. Ještě zajímavější je však změna samotné hratelnosti. Nový systém Criminal Profile bude hodnotit způsob, jakým hráči páchají zločiny, a jejich rozhodnutí se promítnou také do příběhu. Podrobnosti přinesl magazín EDGE, jehož redakce navštívila studio Rockstar North v Edinburghu a sledovala devadesát minut skutečného hraní na PlayStationu 5.
Dosavadní odhady velikosti mapy vycházely především z trailerů, zveřejněných záběrů a fanouškovských rekonstrukcí. Nyní přichází konkrétnější srovnání přímo od tvůrců. Fiktivní americký stát Leonida, jehož součástí je i známé Vice City, má mít přibližně dvojnásobnou rozlohu oproti mapě GTA V. Rockstar současně uvádí, že samotná pevnina se svou velikostí téměř vyrovná hratelným mapám GTA IV, GTA V a Red Dead Redemption 2 dohromady.
Jde o mimořádně rozsáhlé území, přesto zatím neznáme přesnou rozlohu v kilometrech čtverečních. Důležité je také rozlišovat celkovou velikost mapy a plochu pevniny. Pro hráče bude nakonec podstatnější, kolik zajímavých míst dokážou skutečně navštívit, než samotné číslo udávající rozlohu.
Leonida nabídne mnohem více přístupných interiérů
Rockstar se nechce spokojit pouze s větším územím. Aaron Garbut, jeden z vedoucích vývoje, v rozhovoru pro EDGE vysvětlil, že GTA 6 obsahuje řádově více interiérů než předchozí hry studia. Vývojáři věnovali pozornost také obyčejným domům, vedlejším ulicím a místům, která hráči během hlavního příběhu vůbec nemusejí navštívit.
Garbut například popsal dům, do kterého během testování náhodou vstoupil. V místnostech našel rodinné fotografie a stopy po domácím mazlíčkovi, který v nepřítomnosti majitelů nadělal nepořádek. Zajímavější než samotné vybavení domu byla reakce hlavní postavy. Jason totiž automaticky reagoval na nepříjemný zápach, přestože tato konkrétní situace nebyla vytvořena jako samostatná příběhová scéna.
Podobné detaily naznačují, jak chce
Rockstar propojit jednotlivé herní systémy. Prostředí nebude sloužit pouze jako kulisa pro přestřelky a automobilové honičky. Vývojáři chtějí, aby obyvatelé Leonidy reagovali na okolní události a aby jejich chování záviselo také na povaze, momentální situaci nebo předchozích činech hráče. Způsob páchání zločinů ovlivní samotný příběh
Jednou z nejvýraznějších novinek je systém Criminal Profile, tedy jakýsi profil zločince. Hra bude sledovat jednání Jasona a Lucie na stupnici od označení Professional až po Irredeemable. Volně přeloženo půjde o rozdíl mezi profesionálně jednajícím zločincem a nenapravitelným násilníkem. Jednotlivé krajní polohy budou znázorňovat symboly anděla a ďábla.
Rozhodující přitom nebude pouze počet spáchaných trestných činů. Hráči například dostanou možnost protivníka zneškodnit bez usmrcení, zastrašit ho nebo mu vyhrožovat. Kdo naopak při každém konfliktu okamžitě sáhne po střelné zbrani, bude postupně získávat násilnější profil.
Rockstar potvrdil, že tento systém nebude pouze kosmetickým ukazatelem. Chování hráče má skutečně ovlivňovat vývoj příběhu obou protagonistů. Zatím však není jasné, zda se změny projeví v konkrétních misích, reakcích dalších postav nebo také v odlišných zakončeních hry. Existence několika alternativních konců dosud potvrzena nebyla.
Inspirace Red Dead Redemption 2 je zřejmá. Také příběh Arthura Morgana pracoval s následky hráčova jednání a systémem cti.
GTA 6 však tento princip zasazuje do prostředí moderní kriminality, kde může být rozdíl mezi promyšlenou loupeží a bezhlavým násilím důležitý nejen pro výslednou reputaci postav.
Přepracován byl také policejní systém. Strážci zákona budou vycházet z informací, které o pachatelích získají. Zohlední jejich vzhled, oblečení, použitou zbraň, kamerové záznamy nebo skutečnost, zda jednali sami, či ve dvojici. Změna oblečení, odložení zbraně nebo rozdělení obou protagonistů proto může ztížit jejich identifikaci. Uniknout policii už nebude znamenat pouze dostat se z jejího dohledu a počkat na zmizení hvězdiček.
Samostatnou roli bude hrát také vztah Jasona a Lucie. Jeho blízkost bude hra vyjadřovat čtyřstupňovou škálou a ovlivní ji společně strávený čas. Vedle kriminálních aktivit tak hráči dostanou prostor pro každodenní činnosti, které mohou jejich vzájemné pouto posilovat. Rockstar ovšem zdůrazňuje, že oba hrdinové zůstávají partnery v kriminálním příběhu a hráč nebude moci jejich společnou cestu zcela opustit.
Grand Theft Auto VI vyjde 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Datum vydání počítačové verze zatím Rockstar Games oficiálně neoznámil. Už nyní je však zřejmé, že vedle rozsáhlejší mapy studio připravuje podstatně propracovanější systém následků hráčových rozhodnutí.
Zdroj:
https://www.gamesradar.com/edge/gtavi-cover
https://www.rockstargames.com/newswire/article/ak3ak31a49a221/grand-theft-auto-vi-is-now-set-to-launch-november-19-2026