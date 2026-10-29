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GTA 6 bude mít mapu téměř jako tři obří hry dohromady. Rockstar odhalil i zásadní novinku

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Mapa GTA 6 má být zhruba dvakrát větší než v GTA 5 a rozlohou se blížit třem velkým hrám Rockstaru dohromady. Vývojáři navíc představili nový systém, který bude sledovat chování hráčů a ovlivňovat příběh Jasona a Lucie.
GTA 6 bude mít mapu téměř jako tři obří hry dohromady. Rockstar odhalil i zásadní novinku

GTA 6 bude mít mapu téměř jako tři obří hry dohromady. Rockstar odhalil i zásadní novinku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 18:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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